Šramkovej cesta za titulom je dokonaná. Vo finále zmietla súperku a oslavuje

WTA Su-čou 2026
Dvojhra - finále:
Rebecca Šramková (SR) - Kjoka Okamurová (Jap.) 6:3, 6:1
Slovenská tenistka Rebecca Šramková získala titul vo dvojhre na turnaji v čínskom Su-čou.
Vo finále podujatia WTA 125 zvíťazila nad Kjokou Okamurovou z Japonska hladko 6:3, 6:1.
Svoj predošlý titul si vybojovala v roku 2024 na lepšie bodovanom turnaji WTA 250 v Thajsku.
Dvadsaťdeväťročná Slovenka stratila na turnaji v Su-čou iba jeden set. Zobrala jej ho vo štvrťfinále Bieloruska Aliona Falejová.
Finálový súboj mala Šramková pevne vo svojich rukách, pričom ťažila najmä z výborného podania.
Po prvom servise získala až 24 z 27 bodov. Súperku brejkla hneď v druhom geme prvého dejstva a set dopodávala vďaka trom čistým hrám na vlastnom podaní.
Titul si definitívne zabezpečila v druhom sete, v ktorom si vypracovala vďaka dvom brejkom náskok 3:0.
Následne dvakrát nestratila na svojom servise ani fiftín a duel uzavrela po 67 minútach na podaní súperky.
Šramková sa v rebríčku WTA posunie o 18 priečok nahor, v jeho onlajn vydaní jej aktuálne patrí 134. priečka.
„Pôvodne som v Su-čou neplánovala hrať, pretože som sa nedostala do hlavnej súťaže. Som rada, že sa veľa hráčok odhlásilo a ja som sa nakoniec do pavúka dostala.
Získať titul je vždy úžasné, je to pre mňa veľmi špeciálny moment. Ďakujem organizátorom za veľmi vrúcne privítanie, hralo sa mi tu naozaj skvele.
Rada by som pogratulovala aj súperke, že sa z kvalifikácie prebojovala až do finále. Ďakujem svojmu trénerovi a tiež celému tímu, ktorý ma z domu povzbudzoval.
Je pre mňa dôležité, že v každom okamihu pri mne stoja,“ cituje Šramkovú Slovenský tenisový zväz (STZ).