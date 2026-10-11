DAC začína vážne prehovárať do boja o titul. Na Zemplíne si urobil vlastnú šou

Futbalisti Dunajskej Stredy potvrdili vynikajúcu ligovú fazónu a suverénnym spôsobom prevalcovali aj Michalovce na ich domácom trávniku.
Dunajskostredčania celých deväťdesiat minút dominovali, v deviatom ligovom zápase sezóny si pripísali siedme víťazstvo a stále neokúsili prehru.
Šou jedného mužstva začala od prvej minúty, rovnako ako šou brankára Jakubecha, ktorému môžu Michalovčania ďakovať za to, že zápas skončil len výsledkom 0:3.
Jakubech si už v prvej minúte poradil s delovkou Ammara Ramadanav, neskôr si poradil aj s tutovkou Samsindina Ouroua a gólovou hlavičkou Klemena Nemaniča.
Po necelej polhodine zlikvidoval aj šancu najlepšieho strelca súťaže Mateja Trusu, ale lopta sa po jeho zákroku odrazila tak nešťastne, že od domáceho kapitána Lukáša Pauscheka prešla do siete.
Jakubech napokon kapituloval ešte dvakrát v druhom polčase, keď ho po hodine hry prekonal Ouru a definitívne nádeje Zemplínčanov na lepší výsledok pochoval necelých dvadsať minút pred koncom striedajúci Alioune Sylla, ktorý bol v tom čase ešte len tri minúty na ihrisku.
Výsledok hovorí za všetko
Do štatistík si Jakubech pripísal desať zákrokov a až do tretieho inkasovaného gólu dával domácim nádej na dobrý výsledok s lídrom a momentálne najlepším mužstvom ligy.
„Ja som rád, keď tú robotu v bránke mám. Štatistiky nijako zvlášť nesledujem. Som tam od toho, aby som tie situácie vyriešil. Koľko ich je, toľko sa človek snaží vyriešiť,“ poznamenal k svojmu výkonu Jakubech, ktorý pochválil súpera.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - DAC Dunajská Streda
„Myslím si, že výsledok hovorí za všetko. Ťažko sa mi to hodnotí. Nehrali sme dobre Myslím si, že klobúk dole pred nimi a vedia, čo chcú hrať.
Sú rýchli v tých prechodoch, majú výborných hráčov. Ukázali svoju kvalitu a dnes sme im jednoducho v ničom nestačili,“ zhodnotil zápas.
Hostia absolútne dominovali
Tréner Anton Šoltis nemal príliš na výkone svojho mužstva hodnotiť.
„Hostia jednoznačne dominovali a k ničomu nás nepustili. Stretnutie nám absolútne nevyšlo, nevedeli sme sa dostať do tempa. Prehrávali sme veľa súbojov.
A keď sa nám podarilo dostať z defenzívy do ofenzívy, nevedeli sme podržať loptu a súper to okamžite využil. Bolo vidieť veľmi veľký rozdiel v kvalite. Hostia absolútne dominovali vo všetkom a zaslúžene zvíťazili,“ povedal Šoltis po zápase.
Michalovčania si napokon mohli vylepšiť náladu aj prikrášliť výsledok v samom závere zápasu. Center Martina Koscelníka trafil v šestnástke ruku Falloua Diongueho. Na štadióne si to nikto nevšimol, len videorozhodcovia systému VAR.
Mladý striedajúci útočník Vasileios Thofanopulos však nechal pri pokutovom kope vyniknúť brankára Leandra Filipeho, ktorý si v deviatom ligovom zápase pripísal už piatu nulu.
Trusa doma neskóroval, aj tréner chcel viac
Špeciálnu príchuť mal zápas aj pre aktuálne najlepšieho strelca súťaže Mateja Trusu. Ako rodáka a odchovanca z Michaloviec mal na tribúne početnú rodinnú podporu a aj ostatní fanúšikovia ho pri odchode z ihriska po 70 minútach vyprevádzali potleskom.
K siedmim streleným gólom však doma ďalší nepridal. Hoci mal v zápase viacero šancí, možno aj na hetrik.
„Mrzí ma každá nepremenená šanca, každú by som najradšej premenil. Viac by ma to mrzelo, keby sa dnes ten výsledok nepodaril.
Chcel som streliť gól aj dnes, bolo by to špeciálne, lebo tu bola moja rodina. Keď mužstvo takto funguje, tak sa aj góly dávajú ľahšie,“ povedal po zápase.
Tréner Dunajskej Stredy Robert Klauss bol po zápase spokojný s výkonom mužstva. Ale aj on sa pozastavil pri nepremenených šanciach.
„Od prvej minúty nám veľmi dobre fungoval kontrapresing a to bolo najdôležitejšie, lebo sme vedeli, že domáci majú veľmi dobrý prechod do útoku. Darilo sa nám zabrániť ich protiútokom.
Výborný výkon a výsledok z našej strany. Som rád, že po trojtýždňovej prestávke sme nestratili rytmus. Ale musím dodať, že vždy chcem ako tréner vidieť viac. Aj preto ma možno mrzia niektoré nevyužité šance,“ dodal Klauss.