Zimné paralympijské hry a uzávierka výmien v NHL. Športový program na dnes (6. marec)

Športový program na piatok, 6. marec
Futbal
- 17:00 MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Považská Bystrica, 19. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Pohronie - FC ŠTK 1914 Šamorín, 19. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 19. kolo MONACObet ligy
- 20:30 Bayern Mníchov - Borussia Mönchengladbach, 25. kolo Bundesligy
- 20:45 SSC Neapol - FC Turín, 28. kolo Serie A
- 20:45 Paríž St. Germain - AS Monaco, 25. kolo Ligue 1
- 21:00 CA Osasuna - RCD Mallorca, 27. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Florida Panthers, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Utah Mammoth, NHL
- 1:00 New York Rangers - Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Boston Bruins, NHL
- 3:00 Calgary Flames - Ottawa Senators, NHL
- 3:30 Los Angeles Kings - New York Islanders, NHL
- 17:00 MHA Martin - HK TAM Levice, štvrťfinále play off Tipos SHL - prípadné štvrté zápasy /na 3 víťazstvá/
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica, štvrťfinále play off Tipos SHL - prípadné štvrté zápasy /na 3 víťazstvá/
- 18:00 HC Nové Zámky - HC 19 Humenné, štvrťfinále play off Tipos SHL - prípadné štvrté zápasy /na 3 víťazstvá/
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Žiar nad Hronom, štvrťfinále play off Tipos SHL - prípadné štvrté zápasy /na 3 víťazstvá/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:30 HC Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary, záverečné 52. kolo základnej časti českej extraligy
- 17:30 Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec, záverečné 52. kolo základnej časti českej extraligy
- 17:30 Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav, záverečné 52. kolo základnej časti českej extraligy
- 17:30 HC Kometa Brno - HC Olomouc, záverečné 52. kolo základnej časti českej extraligy
- 17:30 Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov, záverečné 52. kolo základnej časti českej extraligy
- 17:30 Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera, záverečné 52. kolo základnej časti českej extraligy
- 17:30 Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha, záverečné 52. kolo základnej časti českej extraligy
- 18:00 HK Spišská Nová Ves - HC MONACObet Banská Bystrica, 53. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Košice - Vlci Žilina, 53. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín, 53. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava, 53. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HK Poprad, 53. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HC Prešov, 53. kolo Tipsport ligy
- 21:00 uzávierka výmien v NHL
Severské lyžovanie
- 9:30 juniori 10 km klasicky, MS juniorov /účasť SR/
- 12:30 juniorky 10 km klasicky, MS juniorov /účasť SR/
Biatlon
- 10:30 hromadný štart juniorov na 12 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/
- 11:30 hromadný štart junioriek na 9 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/
- 14:40 hromadný štart kadetov na 12 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/
- 15:40 hromadný štart kadetiek na 9 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/
- 17:10 vytrvalostné preteky mužov na 20 km, SP /účasť SR/
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Krasokorčuľovanie
- 12:00 tance na ľade - rytmické tance, MSJ /účasť SR/
- 17:15 juniori - voľné jazdy, MSJ /účasť SR/
Skoky na lyžiach
- 9:45 ženy - SP /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 14:30 SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 15:30 zápas o 3. miesto, ženy - Final Four CEWL
- 18:00 finále, ženy - Final Four CEWL
- 19:00 Patrioti Levice - Košice Wolves, 28. kolo Tipos SBL
Rýchlokorčuľovanie
- 18:30 MS
Skialpinizmus
- 6:00 Individuál, ME /účasť SR/
Snoubording
- 9:20 snoubordkros - kvalifikácia, SP /účasť SR/
Džudo
- 10:00 podujatie Grand Prix /účasť SR/
Alpské lyžovanie
- 11:30 zjazd ženy /náhrada za Crans Montanu/, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Šport
- 20:00 slávnostné otvorenie, zimné paralympijské hry 2026
TV program: piatok, 6. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.