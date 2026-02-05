Slovan a Nitra v šlágri o prvé miesto. Športový program na dnes (6. február)

zľava Kent Elson (Slovan), Jakub Lacka (Nitra) a brankár Henri Kiviaho (Slovan)
zľava Kent Elson (Slovan), Jakub Lacka (Nitra) a brankár Henri Kiviaho (Slovan) (Autor: TASR)
6. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 6. februára. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 6. február

Futbal

  • 13:00 žreb osemfinále, štvrťfinále, semifinále a finále mládežníckej Ligy majstrov
  • 20:30 Union Berlín - Eintracht Frankfurt, 21. kolo Bundesligy
  • 20:45 FC Metz - OSC Lille, 21. kolo Ligue 1
  • 20:45 Hellas Verona - Pisa SC, 24. kolo Serie A
  • 21:00 Celta Vigo - CA Osasuna, 23. kolo La Ligy
  • 21:00 Leeds United - Nottingham Forest, 25. kolo Premier League

Hokej

  • 1:00 Washington Capitals - Nashville Predators, NHL
  • 1:00 Philadelphia Flyers - Ottawa Senators, NHL
  • 1:00 New York Rangers - Carolina Hurricanes, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils - New York Islanders, NHL
  • 1:00 Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 1:30 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings, NHL

  • 13:30 Nemecko - Lotyšsko, Turnaj Vladimíra Dzurillu (U18)
  • 17:00 Slovensko - Nórsko, Turnaj Vladimíra Dzurillu (U18) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 16:30 Nórsko - Slovensko, Turnaj šiestich krajín žien

  • 17:30 HC Košice - HK Dukla Michalovce, 45. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš, 45. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica, 45. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HC Prešov - Vlci Žilina, 45. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín, 45. kolo Tipsport ligy
  • 18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra, 45. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaj ATP v Montpellieri
  • Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž

Florbal

  • 13:00 Poľsko - Francúzsko, kvalifikácia o postup na MS 2026
  • 19:00 Rakúsko - Slovensko, kvalifikácia o postup na MS 2026

Hádzaná

18:30 MŠK Považská Bystrica - MHC Štart Nové Zámky, 1. kolo nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy
19:00 HK Bojnice - HáO TJ Slovan Modra, 1. kolo nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy

Volejbal

18:30 ŠVK Pezinok - ŠKM Liptovský Hrádok, dohrávka 14. kola Niké extraligy žien

ZOH 2026

TV program: piatok, 6. február
Ostatné športy

