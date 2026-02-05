Slovan a Nitra v šlágri o prvé miesto. Športový program na dnes (6. február)

Športový program na piatok, 6. február
Futbal
- 13:00 žreb osemfinále, štvrťfinále, semifinále a finále mládežníckej Ligy majstrov
- 20:30 Union Berlín - Eintracht Frankfurt, 21. kolo Bundesligy
- 20:45 FC Metz - OSC Lille, 21. kolo Ligue 1
- 20:45 Hellas Verona - Pisa SC, 24. kolo Serie A
- 21:00 Celta Vigo - CA Osasuna, 23. kolo La Ligy
- 21:00 Leeds United - Nottingham Forest, 25. kolo Premier League
Hokej
- 1:00 Washington Capitals - Nashville Predators, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 New York Rangers - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - New York Islanders, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:30 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings, NHL
- 13:30 Nemecko - Lotyšsko, Turnaj Vladimíra Dzurillu (U18)
- 17:00 Slovensko - Nórsko, Turnaj Vladimíra Dzurillu (U18) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:30 Nórsko - Slovensko, Turnaj šiestich krajín žien
- 17:30 HC Košice - HK Dukla Michalovce, 45. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš, 45. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Poprad - HC MONACObet Banská Bystrica, 45. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Prešov - Vlci Žilina, 45. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín, 45. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra, 45. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj ATP v Montpellieri
- Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž
Florbal
- 13:00 Poľsko - Francúzsko, kvalifikácia o postup na MS 2026
- 19:00 Rakúsko - Slovensko, kvalifikácia o postup na MS 2026
Hádzaná
18:30 MŠK Považská Bystrica - MHC Štart Nové Zámky, 1. kolo nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy
19:00 HK Bojnice - HáO TJ Slovan Modra, 1. kolo nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy
Volejbal
18:30 ŠVK Pezinok - ŠKM Liptovský Hrádok, dohrávka 14. kola Niké extraligy žien
TV program: piatok, 6. február
