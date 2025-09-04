Semifinále US Open aj derby v II. lige. Športový program na dnes (5. september)

Športový program na piatok, 5. september
Futbal
- 1:30 Argentína - Venezuela, juhoamerická kvalifikácia MS 2026
- 1:30 Kolumbia - Bolívia, juhoamerická kvalifikácia MS 2026
- 1:30 Paraguaj - Ekvádor, juhoamerická kvalifikácia MS 2026
- 1:30 Uruguaj - Peru, juhoamerická kvalifikácia MS 2026
- 2:30 Brazília - Čile, juhoamerická kvalifikácia MS 2026
- 11:45 Austrália - Nový Zéland, prípravný zápas
- 20:00 Rumunsko - Kanada, prípravný zápas
- 16:00 FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B, 7. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Zvolen, 7. kolo MONACObet ligy
- 17:00 Česko - Slovensko, Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov
- 18:00 Slovensko - Andorra, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
- 20:45 Švajčiarsko - Kosovo, kvalifikácia MS 2026 - skupina B
- 20:45 Slovinsko - Švédsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina B
- 20:45 Grécko - Bielorusko, kvalifikácia MS 2026 - skupina C
- 20:45 Dánsko - Škótsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina C
- 20:45 Ukrajina - Francúzsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina D
- 20:45 Island - Azerbajdžan, kvalifikácia MS 2026 - skupina D
- 20:45 Moldavsko - Izrael, kvalifikácia MS 2026 - skupina I
- 20:45 Taliansko - Estónsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina I
- 20:45 Faerské ostrovy - Chorvátsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina L
- 20:45 Čierna Hora - Česko, kvalifikácia MS 2026 - skupina L
Hokej
- 18:00 HC Lausanne - Belfast Giants, 3. kolo LM
- 19:30 Fischtown Pinguins - HC Grenoble, 3. kolo LM
- 19:30 Eisbären Berlín - Lukko Rauma, 3. kolo LM
- 19:45 EV Zug - ERC Ingolstadt, 3. kolo LM
- 19:45 SC Bern - Mountfield Hradec Králové, 3. kolo LM
- 19:45 HC Bolzano - HC Kometa Brno, 3. kolo LM
Tenis
- 1:00 A. Sabalenková – J. Pegulová, semifinále US Open 2025
- 2:30 N. Osaková – A. Anisimovová, semifinále US Open 2025
- 21:00 N. Djokovič – C. Alcaraz, semifinále US Open 2025
- 21:00 J. Sinner – F. Auger-Aliassime, semifinále US Open 2025
Cyklistika
14:10 Vuelta a Espaňa - 13. etapa: Cabezón de la Sal - L'Angliru (202,7 km)
Vodný slalom
- 9:30 K1 kvalifikácia m+ž, finále SP /účasť SR/
- 14:00 K1 semifinále m+ž, finále SP /účasť SR/
- 16:06 K1 finále ženy, finále SP /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:45 K1 finále muži, finále SP /účasť SR/
Hádzaná
- 19:30 HáO TJ Slovan Modra - HK Bojnice, 2. kolo Niké Handball Extraligy
Box
- 12:00 MS, /účasť SR/
Džudo
- 10:00 ME juniorov, (Gopass Aréna Bratislava)
Športové lezenie
- 9:00 kvalifikácia lead m+ž [KYSELA, MATEJIČKA - ŠIMEKOVÁ], Svetový pohár v Slovinsku /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:00 semifinále lead m+ž, Svetový pohár v Slovinsku /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: piatok, 5. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.