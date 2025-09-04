Semifinále US Open aj derby v II. lige. Športový program na dnes (5. september)

US Open 2025
US Open 2025 (Autor: TASR/AP)
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 5. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 5. september

Futbal

  • 1:30 Argentína - Venezuela, juhoamerická kvalifikácia MS 2026
  • 1:30 Kolumbia - Bolívia, juhoamerická kvalifikácia MS 2026
  • 1:30 Paraguaj - Ekvádor, juhoamerická kvalifikácia MS 2026
  • 1:30 Uruguaj - Peru, juhoamerická kvalifikácia MS 2026
  • 2:30 Brazília - Čile, juhoamerická kvalifikácia MS 2026

  • 11:45 Austrália - Nový Zéland, prípravný zápas
  • 20:00 Rumunsko - Kanada, prípravný zápas

  • 16:00 FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B, 7. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Zvolen, 7. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 Česko - Slovensko, Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov
  • 18:00 Slovensko - Andorra, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov

  • 20:45 Švajčiarsko - Kosovo, kvalifikácia MS 2026 - skupina B
  • 20:45 Slovinsko - Švédsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina B
  • 20:45 Grécko - Bielorusko, kvalifikácia MS 2026 - skupina C
  • 20:45 Dánsko - Škótsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina C
  • 20:45 Ukrajina - Francúzsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina D
  • 20:45 Island - Azerbajdžan, kvalifikácia MS 2026 - skupina D
  • 20:45 Moldavsko - Izrael, kvalifikácia MS 2026 - skupina I
  • 20:45 Taliansko - Estónsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina I
  • 20:45 Faerské ostrovy - Chorvátsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina L
  • 20:45 Čierna Hora - Česko, kvalifikácia MS 2026 - skupina L

Hokej

  • 18:00 HC Lausanne - Belfast Giants, 3. kolo LM
  • 19:30 Fischtown Pinguins - HC Grenoble, 3. kolo LM
  • 19:30 Eisbären Berlín - Lukko Rauma, 3. kolo LM
  • 19:45 EV Zug - ERC Ingolstadt, 3. kolo LM
  • 19:45 SC Bern - Mountfield Hradec Králové, 3. kolo LM
  • 19:45 HC Bolzano - HC Kometa Brno, 3. kolo LM

Tenis

  • 1:00 A. Sabalenková – J. Pegulová, semifinále US Open 2025
  • 2:30 N. Osaková – A. Anisimovová, semifinále US Open 2025
  • 21:00 N. Djokovič – C. Alcaraz, semifinále US Open 2025
  • 21:00 J. Sinner – F. Auger-Aliassime, semifinále US Open 2025

Cyklistika

14:10 Vuelta a Espaňa - 13. etapa: Cabezón de la Sal - L'Angliru (202,7 km)

Vodný slalom

  • 9:30 K1 kvalifikácia m+ž, finále SP /účasť SR/
  • 14:00 K1 semifinále m+ž, finále SP /účasť SR/
  • 16:06 K1 finále ženy, finále SP /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:45 K1 finále muži, finále SP /účasť SR/

Hádzaná

  • 19:30 HáO TJ Slovan Modra - HK Bojnice, 2. kolo Niké Handball Extraligy

Box

  • 12:00 MS, /účasť SR/

Džudo

  • 10:00 ME juniorov, (Gopass Aréna Bratislava)

Športové lezenie

