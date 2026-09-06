Taký zápas si liga nepamätá. Syn niekdajšieho legendárneho obrancu a brankár skóroval dvakrát

Ronald Koeman jr.
Ronald Koeman jr. (Autor: Vandaag Inside)
TASR|6. sep 2026 o 19:13
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Obe penalty poslal do rovnakého rohu.

Holandský futbalový brankár Ronald Koeman junior sa v nedeľu zapísal do histórie tamojšej Eredivisie.

Tridsaťjedenročný hráč Telstaru strelil oba góly svojho tímu pri remíze 2:2 s Cambuurom a stal sa prvým brankárom, ktorý v jednom zápase najvyššej holandskej súťaže skóroval dvakrát.

Telstar pritom hral od 22. minúty bez vylúčeného Nökkviho Thorissona a po hodine hry prehrával 0:2.

Koeman, syn trénera holandskej reprezentácie a niekdajšieho legendárneho obrancu Ronalda Koemana, však v 63. minúte z pokutového kopu znížil na 1:2.

VIDEO: Zostrih zápasu Telstar - Cambuur

Ešte väčšiu zodpovednosť na seba zobral v nadstavenom čase. Po ruke hráča Cambuuru dostali domáci v 101. minúte ďalšiu jedenástku a ich brankár ju opäť bezpečne premenil.

Koeman po stretnutí potvrdil, že je v Telstare prvý v poradí na zahrávanie pokutových kopov. Obe penalty poslal do rovnakého rohu.

„Viem zahrať dobrú penaltu a verím si. Ani na chvíľu som nezapochyboval,“ povedal pre holandskú mutáciu ESPN.

Súperi sa ho pred druhou jedenástkou pokúšali vyviesť z koncentrácie, no neuspeli. „Mňa len tak nerozhodia,“ zdôraznil.

Pre Koemana pritom nejde o prvý dôležitý zásah z bieleho bodu. Už v máji sa presadil v závere zápasu proti FC Volendam a gólom pomohol Telstaru k zotrvaniu medzi holandskou elitou.

Vtedy bol prvým brankárom od roku 1999, ktorý skóroval z penalty v Eredivisie. Teraz posunul raritu ešte ďalej a dvoma gólmi v jednom stretnutí vytvoril nový ligový rekord.

Telstar získal po remíze štvrtý bod v sezóne, zatiaľ čo Cambuur sa dočkal prvého bodu po piatich dueloch. Informoval o tom portál Voetbal International.

Eredivisie

    Ronald Koeman jr.
    Ronald Koeman jr.
    Taký zápas si liga nepamätá. Syn niekdajšieho legendárneho obrancu a brankár skóroval dvakrát
    dnes 19:13
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