ONLINE: MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

Futbalisti MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 7. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
06.09.2026 o 19:00
7. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
V centre dolného Liptova budeme sledovať duel siedmeho kola Niké ligy medzi Ružomberkom a Spartakom Trnava.
Hostia z Trnavy v minulom kole doma podľahli Žiline 1:3. Následne počas týždňa vyhrali v Slovnaft Cupe nad Púchovom 3:1 a postúpili do štvrtého kola. V Niké lige im s trinástimi bodmi patrí tretia pozícia.
Domáci Ružomberok uplynulý víkend prehrali v Trenčíne 1:2. Aj Liptáci mali tento týždeň na programe pohárový duel, keď vyhrali v Poprade 2:0 a postúpili do štvrtého kola Slovnaft Cupu. V ligovej tabuľke sú s jedným bodom na poslednom dvanástom mieste.
Hostia z Trnavy v minulom kole doma podľahli Žiline 1:3. Následne počas týždňa vyhrali v Slovnaft Cupe nad Púchovom 3:1 a postúpili do štvrtého kola. V Niké lige im s trinástimi bodmi patrí tretia pozícia.
Domáci Ružomberok uplynulý víkend prehrali v Trenčíne 1:2. Aj Liptáci mali tento týždeň na programe pohárový duel, keď vyhrali v Poprade 2:0 a postúpili do štvrtého kola Slovnaft Cupu. V ligovej tabuľke sú s jedným bodom na poslednom dvanástom mieste.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
5
1
0
19:2
16
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
MFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body