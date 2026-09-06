    Skvelý výkon Antonelliho v Monze. Predviedol stíhaciu jazdcu, aká sa často nevidí

    Kimi Antonelli oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Talianska 2026.
    Fotogaléria (87)
    Kimi Antonelli oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Talianska 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|6. sep 2026 o 16:58
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    Potvrdil svoje vedenie v celkovom poradí.

    Formula 1 2026

    Výsledky Veľkej ceny Talianska (53 kôl, 1 kolo: 5,793 km, celkovo: 306,720 km):

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:51:15,281 h

    2.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 3,857 s

    3.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 14,718 s

    4.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 19,056 s

    5.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 19,253 s

    6.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 24,655 s

    7.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    + 27,351 s

    8.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    + 45,136 s

    9.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    + 47,353 s

    10.

    JPN

    Júki Cunoda

    Racing Bulls

    + 58, 187 s

    Taliansky pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v nedeľnej Veľkej cene Talianska majstrovstiev sveta F1.

    Dvadsaťročný jazdec Mercedesu a líder šampionátu si po štarte z 19. miesta na okruhu v Monze pripísal siedmy triumf v sezóne aj v kariére, keď predstihol britského tímového kolegu Georgea Russella.

    Tretí finišoval Holanďan Max Verstappen z Red Bullu. Antonelli sa zároveň stal prvým talianskym jazdcom od roku 1966, ktorý ovládol VC v Monze.

    Antonelli zároveň zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia šampionátu na 66 bodov pred Russellom. Hamilton na tretej priečke stráca na lídra 76 bodov.

    V pohári konštruktérov má Mercedes na Ferrari už 122-bodový náskok.

    Priebeh pretekov

    Svoju prvú pole position v kariére získal v sobotu senzačne Pierre Gasly z tímu Alpine.

    Pred rokom štartoval v Monze z predposledného miesta, no práve v „chráme rýchlosti“ sa v roku 2020 radoval z prvého a doposiaľ jediného triumfu vo VC. Francúz si síce po štarte prvú priečku udržal, no už v 2. kole ho predbehol Russell.

    O akciu po štarte sa postarali aj piloti domáceho Ferrari. Hneď sa dostali do priameho súboja, Charles Leclerc vytlačil Lewisa Hemiltona a Brit sa v poradí prepadol.

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    Leclerc potom v 2. kole spôsobil červenú vlajku, keď na výjazde zo zákruty Parabolica dostal šmyk a vo vysokej rýchlosti nabúral do bariér.

    Antonelli štartoval pre trest za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky až z 19. pozície, ale do červenej vlajky sa dostal na 12. miesto.

    Po reštarte z pevných pozícií bol Antonelli zakrátko už šiesty, zatiaľ čo jeho tímový kolega Russell sa držal na čele.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Talianska (Formula 1 2026)
    Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26
    87 fotografií
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain, left, talks with Alpine executive advisor Flavio Briatore, right, before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Frecce Tricolori of the Italian Air Force fly over before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Cadillac driver Valtteri Bottas of Finland, center, waits at the starting grid before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco gets in his car before the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco prepares in his garage for the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel holds an helmet during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel waves to spectators during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel stands during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel holds a helmet during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Sebastian Vettel steers the Ferrari F2002 during a Micheal Schumacher Legacy Celebration Run ahead of the Italy's Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem poses during an interview with the Associated Press prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26FIA President Mohammed Ben Sulayem talks with the Associated Press during an interview prior to the start of the Italy's Formula One Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Sunday Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Alpine driver Pierre Gasly of France leads the field after the start of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain leads the field after the restart of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain leads the field after the restart of the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Mercedes driver George Russell of Britain during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Mercedes driver George Russell of Britain during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Mercedes driver George Russell of Britain during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Williams driver Carlos Sainz of Spain gets a pit service during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car on the pit lane during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car on the pit lane during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Liam Lawson of New Zealand gets a pit service during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Alpine driver Pierre Gasly of France steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car on the pit lane during the Italian Formula One Grand Prix race, in Monza, Italy, Sunday, Sept. 6, 2026. (Anna Szilagyi/Pool Photo via AP) - f1autoz26

    Franco Colapinto z Alpine vyšiel mimo trať a zo 4. pozície sa výrazne prepadol, zatiaľ čo Hamilton sa z 8. miesta vrátil do boja o pódiové priečky, ale neskôr z neho úplne vypadol.

    Víťaz minuloročných pretekov v Monze Max Verstappen predbehol Gaslyho a v 12. kole vystriedal na čele Russella, za ktorého sa už o kolo neskôr zaradil na Antonelli.

    Holanďan však nestačil na Mercedesy, ktoré sa osamostatnili v boji o pozíciu lídra. Tá patrila Antonellimu po štarte už v 18. kole a tímoví kolegovia si ju v atraktívnych súbojoch vymieňali. 

    Po odstúpení Lancea Strolla prišiel v 28. kole virtuálny safety car a Antonelli zamieril do boxov po novú sadu stredne tvrdých pneumatík, zatiaľ čo Russell pokračoval bez zastávky, keďže od reštartu mal tvrdú zmes.

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    Dvadsaťročný líder šampionátu ukrajoval zo straty a do palebnej pozície sa dostal štyri kolá pred koncom, no pri útoku v prvej zákrute vyšiel do štrku a stratil cenné sekundy.

    Antonelli sa však opäť rýchlo priblížil, v 50. kole sa ujal vedenia a skvelú jazdu z 19. miesta až na najvyšší stupienok dotiahol na domácom okruhu do úspešného konca.

    Pred Antonellim vyhral preteky F1 v Monze spomedzi Talianov naposledy Ludovico Scarfiotti v roku 1966 na Ferrari. Gasly po štarte z pole position napokon skončil siedmy.

    Hlasy po pretekoch

    Kimi Antonelli, víťaz: „Neuveriteľné, som veľmi šťastný. Keď som v závere vyletel z trate, trochu som sa bál a myslel som si, že som možno prišiel o šancu, ale našťastie som sa vrátil do tempa a podarilo sa mi to dotiahnuť do úspešného konca. Po reštarte som bol vpredu a vedel som, že môžem bojovať o víťazstvo, takže som v to veril, najmä, keď som bol už za Georgeom. Bolo to však veľmi náročné, lebo sa mi nedarilo od neho odpútať, ale zastavil som v boxoch a on sa v závere na starých pneumatikách začal trápiť, takže som mal výhodu čerstvejších pneumatík. Je to splnený sen, bol to úžasný deň. Nedokázal by som to bez môjho tímu, rodiny a všetkých, ktorí ma podporujú. Stále sú nejaké preteky pred nami, takže sa musíme naďalej sústrediť, ale teraz si chcem užiť tento úspech.“

    George Russell, 2. miesto: „Veľká gratulácia Kimimu, je to pre neho neuveriteľný výsledok. Už na začiatku, keď som sa pozrel na poradie a videl som, že je na piatom-šiestom mieste, tak som okamžite vedel, že bude bojovať o víťazstvo. Boli to pre nás silné preteky, trochu som sa trápil s pneumatikami v závere, keďže som takmer celé preteky išiel na jednej sade. Výsledok beriem, je to pozitívnejšie ako pred letnou prestávkou, a to bol môj cieľ. Aj keď samozrejme, oveľa radšej by som bol prvý. Počas virtuálneho safety caru som si myslel, že obaja zostaneme na trati, takže som bol trochu prekvapený, že Kimi zastavil. V danom momente však tím nevedel, ktorá stratégia bola lepšia, takže dávalo zmysel rozdeliť ich. Kimi mal skvelé tempo.“

    Max Verstappen, 3. miesto: „Boli tam dobré súboje, mal som nejaké problémy, ale snažil som sa ísť si svoje vlastné preteky. Teším sa z tretieho miesta, že som späť na pódiu.“

    Poradie šampionátu

    #

    Meno

    Tím

    Body

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    267

    2.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    201

    3.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    191

    4.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    171

    5.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    155

    6.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    127

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    116

    8. 

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    71

    9.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    51

    10.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    41

    11.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    29

    12.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    21

    13.

    GBR

    Oliver Bearman

    Haas

    18

    14.

    BRA

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    10

    15.

    DEU

    Nico Hülkenberg

    Audi

    6

    16.

    ESP

    Carlos Sainz

    Williams

    6

    17.

    THA

    Alex Albon

    Williams

    5

    18.

    FRA

    Esteban Ocon

    Haas

    3

    19.

    ESP

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    3

    20.

    JPN

    Júki Cunoda

    Racing Bulls

    1

    Pohár konštruktérov

    #

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    468

    2.

    Ferrari

    346

    3.

    McLaren

    287

    4.

    Red Bull

    204

    5.

    Racing Bulls

    75

    6.

    Alpine

    62

    7.

    Haas

    21

    8.

    Audi

    16

    9.

    Williams

    11

    10.

    Aston Martin

    3

    11.

    Cadillac

    0

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Kimi Antonelli oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Talianska 2026.
    Kimi Antonelli oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Talianska 2026.
    Skvelý výkon Antonelliho v Monze. Predviedol stíhaciu jazdcu, aká sa často nevidí
    dnes 16:581
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    Domov»Formula 1»Skvelý výkon Antonelliho v Monze. Predviedol stíhaciu jazdcu, aká sa často nevidí