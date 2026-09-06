Skvelý výkon Antonelliho v Monze. Predviedol stíhaciu jazdcu, aká sa často nevidí

Formula 1 2026
Výsledky Veľkej ceny Talianska (53 kôl, 1 kolo: 5,793 km, celkovo: 306,720 km):
#
Meno
Tím
Čas
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
1:51:15,281 h
2.
George Russell
Mercedes
+ 3,857 s
3.
Max Verstappen
Red Bull
+ 14,718 s
4.
Lando Norris
McLaren
+ 19,056 s
5.
Oscar Piastri
McLaren
+ 19,253 s
6.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 24,655 s
7.
Pierre Gasly
Alpine
+ 27,351 s
8.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+ 45,136 s
9.
Franco Colapinto
Alpine
+ 47,353 s
10.
Júki Cunoda
Racing Bulls
+ 58, 187 s
Taliansky pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v nedeľnej Veľkej cene Talianska majstrovstiev sveta F1.
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Dvadsaťročný jazdec Mercedesu a líder šampionátu si po štarte z 19. miesta na okruhu v Monze pripísal siedmy triumf v sezóne aj v kariére, keď predstihol britského tímového kolegu Georgea Russella.
Tretí finišoval Holanďan Max Verstappen z Red Bullu. Antonelli sa zároveň stal prvým talianskym jazdcom od roku 1966, ktorý ovládol VC v Monze.
Antonelli zároveň zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia šampionátu na 66 bodov pred Russellom. Hamilton na tretej priečke stráca na lídra 76 bodov.
V pohári konštruktérov má Mercedes na Ferrari už 122-bodový náskok.
Priebeh pretekov
Svoju prvú pole position v kariére získal v sobotu senzačne Pierre Gasly z tímu Alpine.
Pred rokom štartoval v Monze z predposledného miesta, no práve v „chráme rýchlosti“ sa v roku 2020 radoval z prvého a doposiaľ jediného triumfu vo VC. Francúz si síce po štarte prvú priečku udržal, no už v 2. kole ho predbehol Russell.
O akciu po štarte sa postarali aj piloti domáceho Ferrari. Hneď sa dostali do priameho súboja, Charles Leclerc vytlačil Lewisa Hemiltona a Brit sa v poradí prepadol.
Leclerc potom v 2. kole spôsobil červenú vlajku, keď na výjazde zo zákruty Parabolica dostal šmyk a vo vysokej rýchlosti nabúral do bariér.
Antonelli štartoval pre trest za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky až z 19. pozície, ale do červenej vlajky sa dostal na 12. miesto.
Po reštarte z pevných pozícií bol Antonelli zakrátko už šiesty, zatiaľ čo jeho tímový kolega Russell sa držal na čele.
Franco Colapinto z Alpine vyšiel mimo trať a zo 4. pozície sa výrazne prepadol, zatiaľ čo Hamilton sa z 8. miesta vrátil do boja o pódiové priečky, ale neskôr z neho úplne vypadol.
Víťaz minuloročných pretekov v Monze Max Verstappen predbehol Gaslyho a v 12. kole vystriedal na čele Russella, za ktorého sa už o kolo neskôr zaradil na Antonelli.
Holanďan však nestačil na Mercedesy, ktoré sa osamostatnili v boji o pozíciu lídra. Tá patrila Antonellimu po štarte už v 18. kole a tímoví kolegovia si ju v atraktívnych súbojoch vymieňali.
Po odstúpení Lancea Strolla prišiel v 28. kole virtuálny safety car a Antonelli zamieril do boxov po novú sadu stredne tvrdých pneumatík, zatiaľ čo Russell pokračoval bez zastávky, keďže od reštartu mal tvrdú zmes.
Dvadsaťročný líder šampionátu ukrajoval zo straty a do palebnej pozície sa dostal štyri kolá pred koncom, no pri útoku v prvej zákrute vyšiel do štrku a stratil cenné sekundy.
Antonelli sa však opäť rýchlo priblížil, v 50. kole sa ujal vedenia a skvelú jazdu z 19. miesta až na najvyšší stupienok dotiahol na domácom okruhu do úspešného konca.
Pred Antonellim vyhral preteky F1 v Monze spomedzi Talianov naposledy Ludovico Scarfiotti v roku 1966 na Ferrari. Gasly po štarte z pole position napokon skončil siedmy.
Hlasy po pretekoch
Kimi Antonelli, víťaz: „Neuveriteľné, som veľmi šťastný. Keď som v závere vyletel z trate, trochu som sa bál a myslel som si, že som možno prišiel o šancu, ale našťastie som sa vrátil do tempa a podarilo sa mi to dotiahnuť do úspešného konca. Po reštarte som bol vpredu a vedel som, že môžem bojovať o víťazstvo, takže som v to veril, najmä, keď som bol už za Georgeom. Bolo to však veľmi náročné, lebo sa mi nedarilo od neho odpútať, ale zastavil som v boxoch a on sa v závere na starých pneumatikách začal trápiť, takže som mal výhodu čerstvejších pneumatík. Je to splnený sen, bol to úžasný deň. Nedokázal by som to bez môjho tímu, rodiny a všetkých, ktorí ma podporujú. Stále sú nejaké preteky pred nami, takže sa musíme naďalej sústrediť, ale teraz si chcem užiť tento úspech.“
George Russell, 2. miesto: „Veľká gratulácia Kimimu, je to pre neho neuveriteľný výsledok. Už na začiatku, keď som sa pozrel na poradie a videl som, že je na piatom-šiestom mieste, tak som okamžite vedel, že bude bojovať o víťazstvo. Boli to pre nás silné preteky, trochu som sa trápil s pneumatikami v závere, keďže som takmer celé preteky išiel na jednej sade. Výsledok beriem, je to pozitívnejšie ako pred letnou prestávkou, a to bol môj cieľ. Aj keď samozrejme, oveľa radšej by som bol prvý. Počas virtuálneho safety caru som si myslel, že obaja zostaneme na trati, takže som bol trochu prekvapený, že Kimi zastavil. V danom momente však tím nevedel, ktorá stratégia bola lepšia, takže dávalo zmysel rozdeliť ich. Kimi mal skvelé tempo.“
Max Verstappen, 3. miesto: „Boli tam dobré súboje, mal som nejaké problémy, ale snažil som sa ísť si svoje vlastné preteky. Teším sa z tretieho miesta, že som späť na pódiu.“
Poradie šampionátu
#
Meno
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
267
2.
George Russell
Mercedes
201
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
191
4.
Lando Norris
McLaren
171
5.
Charles Leclerc
Ferrari
155
6.
Max Verstappen
Red Bull
127
7.
Oscar Piastri
McLaren
116
8.
Isack Hadjar
Red Bull
71
9.
Liam Lawson
Racing Bulls
51
10.
Pierre Gasly
Alpine
41
11.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
29
12.
Franco Colapinto
Alpine
21
13.
Oliver Bearman
Haas
18
14.
Gabriel Bortoleto
Audi
10
15.
Nico Hülkenberg
Audi
6
16.
Carlos Sainz
Williams
6
17.
Alex Albon
Williams
5
18.
Esteban Ocon
Haas
3
19.
Fernando Alonso
Aston Martin
3
20.
Júki Cunoda
Racing Bulls
1
Pohár konštruktérov
#
Tím
Body
1.
Mercedes
468
2.
Ferrari
346
3.
McLaren
287
4.
Red Bull
204
5.
Racing Bulls
75
6.
Alpine
62
7.
Haas
21
8.
Audi
16
9.
Williams
11
10.
Aston Martin
3
11.
Cadillac
0