Košice predviedli famózny prvý polčas. Domáci triumf zariadil čiernohorský útočník

Niké liga - 7. kolo
FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 (3:0)
Góly: 9. Sovič, 25. a 34. Maraš.
Rozhodcovia: Očenáš - Vorel, Jánošík
Diváci: 3611
Košice: Kira - Kóša (64. Magda), Moore, Kružliak - Kakay, Lichý, Gallovič (80. Dimun), Madleňák - Palumets - Sovič (80. Mateáš), Maraš (73. Kahvič)
Banská Bystrica: Hroššo - Šikula, Baláž (46. Vallo), Willwéber, Bolaji, Adewale - Ďuriš, Siviček (46. Považanec), Richtárech (77. Maik), Kubala (62. Slebodník) - Polievka (45. Okechukwu)
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Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 v nedeľňajšom zápase 7. kola Niké ligy.
Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte deväť bodov. Nováčik z Banskej Bystrice prehral piaty zápas v sezóne a na predposlednom mieste tabuľky má 4 body.
Košičania sa od úvodu snažili o ofenzívny futbal, často držali loptu a v 9. minúte išli do vedenia. Maraš vybojoval loptu na polovici súpera a Sovič po jeho prihrávke prekonal Hrošša - 1:0.
Hostí to neprebralo, naopak, naďalej sa hralo najmä na ich polovici. Kakay vystrelil v 25. minúte z pravej strany, Hroššo vyrazil loptu priamo pred nepokrytého Maraša, ktorý zvýšil na 2:0.
Aktívny Maraš zvýšil v 34. minúte na 3:0 po tom, čo sa po Kakayovej prihrávke dostal k lopte a presne zakončil. V závere prvého polčasu odstúpil kapitán hostí Polievka pre zranenie.
V druhom polčase hostia zdvihli hlavy a snažili sa skorigovať výsledok. Do zaujímavej gólovej príležitosti sa však dlho nevedeli dostať a organizovaná hra domácich im robila problémy.
Košičania hrozili z brejkov a v 72. minúte Maraš takmer zavŕšil hetrik, no Hroššo efektne zneškodnil jeho šancu.
Víťaznú premiéru zažil obranca Košíc Moore, debut v drese Banskej Bystrice absolvoval obranca Maik Gomes Viegas.
Hlasy po zápase
Peter Černák, tréner FC Košice: „Sme spokojní. Vieme, že Banská Bystrica sa zdvihla po zmene trénera. Som veľmi rád, že sme dokázali zvíťaziť a aj udržať nulu. Z tohto pohľadu sme naozaj spokojní. Vedeli sme, na čo si máme dať pozor a to sme si postrážili. Boli sme efektívni. V druhom polčase Banská Bystrica ožila, no dokázali sme to postrážiť. Splnili sme to, čo sme chceli - zvíťaziť na domácom trávniku, keďže nám predošlé dva domáce zápasy ušli.“
Daniel Valach, tréner MFK Dukla Banská Bystrica: „Mrzí nás prvý polčas, ktorý sme nezachytili. Mali sme plán ako skomplikovať domácim ich hru. Chceli sme viac vystužiť defenzívu. Pripravovali sme sa na silné prvé polčasy domácich a ich silné stránky. Paradoxne sme v tom prepadli. Nedokázali sme dlhšie udržať loptu. Domáci nás v prvom polčase prehrali dobrým pohybom a kvalitou. To rozhodlo. V druhom polčase prišlo z našej strany zlepšenie, pomohli nám striedania. Víťazstvo domácich je zaslúžené.“