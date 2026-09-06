Košice predviedli famózny prvý polčas. Domáci triumf zariadil čiernohorský útočník

Futbalisti Košíc oslavujú gól.
Futbalisti Košíc oslavujú gól. (Autor: FC Košice - oficiálna stránka)
Sportnet, TASR|6. sep 2026 o 18:49
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V predošlých dvoch zápasoch získali v lige len bod.

Niké liga - 7. kolo

FC Košice - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 (3:0)

Góly: 9. Sovič, 25. a 34. Maraš.

Rozhodcovia: Očenáš - Vorel, Jánošík

Diváci: 3611

Košice: Kira - Kóša (64. Magda), Moore, Kružliak - Kakay, Lichý, Gallovič (80. Dimun), Madleňák - Palumets - Sovič (80. Mateáš), Maraš (73. Kahvič)

Banská Bystrica: Hroššo - Šikula, Baláž (46. Vallo), Willwéber, Bolaji, Adewale - Ďuriš, Siviček (46. Považanec), Richtárech (77. Maik), Kubala (62. Slebodník) - Polievka (45. Okechukwu)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 v nedeľňajšom zápase 7. kola Niké ligy.

Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte deväť bodov. Nováčik z Banskej Bystrice prehral piaty zápas v sezóne a na predposlednom mieste tabuľky má 4 body.

Košičania sa od úvodu snažili o ofenzívny futbal, často držali loptu a v 9. minúte išli do vedenia. Maraš vybojoval loptu na polovici súpera a Sovič po jeho prihrávke prekonal Hrošša - 1:0.

Hostí to neprebralo, naopak, naďalej sa hralo najmä na ich polovici. Kakay vystrelil v 25. minúte z pravej strany, Hroššo vyrazil loptu priamo pred nepokrytého Maraša, ktorý zvýšil na 2:0.

Aktívny Maraš zvýšil v 34. minúte na 3:0 po tom, čo sa po Kakayovej prihrávke dostal k lopte a presne zakončil. V závere prvého polčasu odstúpil kapitán hostí Polievka pre zranenie.

V druhom polčase hostia zdvihli hlavy a snažili sa skorigovať výsledok. Do zaujímavej gólovej príležitosti sa však dlho nevedeli dostať a organizovaná hra domácich im robila problémy.

Košičania hrozili z brejkov a v 72. minúte Maraš takmer zavŕšil hetrik, no Hroššo efektne zneškodnil jeho šancu.

Víťaznú premiéru zažil obranca Košíc Moore, debut v drese Banskej Bystrice absolvoval obranca Maik Gomes Viegas.

Hlasy po zápase

Peter Černák, tréner FC Košice: „Sme spokojní. Vieme, že Banská Bystrica sa zdvihla po zmene trénera. Som veľmi rád, že sme dokázali zvíťaziť a aj udržať nulu. Z tohto pohľadu sme naozaj spokojní. Vedeli sme, na čo si máme dať pozor a to sme si postrážili. Boli sme efektívni. V druhom polčase Banská Bystrica ožila, no dokázali sme to postrážiť. Splnili sme to, čo sme chceli - zvíťaziť na domácom trávniku, keďže nám predošlé dva domáce zápasy ušli.“

Daniel Valach, tréner MFK Dukla Banská Bystrica: „Mrzí nás prvý polčas, ktorý sme nezachytili. Mali sme plán ako skomplikovať domácim ich hru. Chceli sme viac vystužiť defenzívu. Pripravovali sme sa na silné prvé polčasy domácich a ich silné stránky. Paradoxne sme v tom prepadli. Nedokázali sme dlhšie udržať loptu. Domáci nás v prvom polčase prehrali dobrým pohybom a kvalitou. To rozhodlo. V druhom polčase prišlo z našej strany zlepšenie, pomohli nám striedania. Víťazstvo domácich je zaslúžené.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
5
1
0
19:2
16
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
2
3
1
17:13
9
V
R
P
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
1
1
5
6:18
4
P
R
V
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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    Košice predviedli famózny prvý polčas. Domáci triumf zariadil čiernohorský útočník
    dnes 18:49
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    Domov»Futbal»Slovensko»Košice predviedli famózny prvý polčas. Domáci triumf zariadil čiernohorský útočník