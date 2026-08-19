Slovenská zápasníčka vypadla v osemfinále domácich MS do 20 rokov. Zdolala ju Turkyňa

Slovenská zápasníčka Viktória Földešiová ukončila svoje pôsobenie na MS do 20 rokov v Bratislave v osemfinále.
Nad jej sily vo váhovej kategórii do 62 kilogramov bola Özdenur Özmezová, ktorá zvíťazila 9:2 na body.
Turkyňa následne neuspela vo štvrťfinále a Slovenku tak nepotiahla do repasáže.
Vo štvrtok sa na žinenkách v ŠH Mladosť predstavia traja slovenskí reprezentanti.
V ženskej kategórii vo váhe do 57 kg Lara Görcsová, do 68 kg Michaela Šeböková a v mužskom voľnom štýle do 86 kg: Nikolaj Szilágyi.