Slovenská zápasníčka vypadla v osemfinále domácich MS do 20 rokov. Zdolala ju Turkyňa

Na snímke zľava slovenská zápasníčka Viktória Földešiová a poľská zápasníčka Oľga Padošiková.
Na snímke zľava slovenská zápasníčka Viktória Földešiová a poľská zápasníčka Oľga Padošiková. (Autor: TASR)
TASR|19. aug 2026 o 13:31
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Jej premožiteľka nepostúpila do semifinále, repasáž tak pre Slovenku neplatí.

Slovenská zápasníčka Viktória Földešiová ukončila svoje pôsobenie na MS do 20 rokov v Bratislave v osemfinále.

Nad jej sily vo váhovej kategórii do 62 kilogramov bola Özdenur Özmezová, ktorá zvíťazila 9:2 na body.

Turkyňa následne neuspela vo štvrťfinále a Slovenku tak nepotiahla do repasáže.

Vo štvrtok sa na žinenkách v ŠH Mladosť predstavia traja slovenskí reprezentanti.

V ženskej kategórii vo váhe do 57 kg Lara Görcsová, do 68 kg Michaela Šeböková a v mužskom voľnom štýle do 86 kg: Nikolaj Szilágyi.

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    Na snímke zľava slovenská zápasníčka Viktória Földešiová a poľská zápasníčka Oľga Padošiková.
    Na snímke zľava slovenská zápasníčka Viktória Földešiová a poľská zápasníčka Oľga Padošiková.
    Slovenská zápasníčka vypadla v osemfinále domácich MS do 20 rokov. Zdolala ju Turkyňa
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