Hokejová liga, F1 a obrák mužov. Športový program na dnes (28. november)

Športový program na piatok, 28. november
Futbal
- 14:00 Slovensko - Albánsko, Liga B, 2. skupina - ženy - prvé kolo kvalifikácie ME 2026 hráčok do 19 rokov
- 16:00 Slovensko - USA U23, ženy - prípravný zápas
- 20:30 Borussia Mönchengladbach - RB Lipsko, 12. kolo Bundesligy
- 20:30 Nemecko - Španielsko, prvý zápas - ženy - finále Ligy národov UEFA
- 20:45 AC Como - Sassuolo Calcio, 13. kolo Serie A
- 20:45 FC Metz - Stade Rennes, 14. kolo Ligue 1
- 21:00 FC Getafe - FC Elche, 14. kolo La Ligy
Hokej
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Olomouc, 27. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 27. kolo českej extraligy
- 17:30 Motor České Budějovice - HC Sparta Praha, 27. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno, 27. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera, 27. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav, 27. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové, 27. kolo českej extraligy
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen, 23. kolo Tipsport ligy
- 18:00 Vlci Žilina - HK Nitra, 23. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Prešov - HK Poprad, 23. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves, 23. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce, 23. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HC Košice, 23. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Skalica - MHA Martin, 22. kolo TIPOS SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC MUŠLA Topoľčany, 22. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK TAM Levice - HC BIT markets TEBS Bratislava, 22. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Detva - HK ‘95 Považská Bystrica, 22. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - HK Gladiators Trnava, 22. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - HC Nové Zámky, 22. kolo TIPOS SHL
- 18:00 Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning, NHL
- 19:00 Boston Bruins - New York Rangers, NHL
- 21:30 Minnesota Wild - Colorado Avalanche, NHL
- 22:00 Anaheim Ducks - Los Angeles Kings, NHL
- 22:00 Buffalo Sabres - New Jersey Devils, NHL
- 22:00 Florida Panthers - Calgary Flames, NHL
- 22:00 New York Islanders - Philadelphia Flyers, NHL
- 22:00 San José Sharks - Vancouver Canucks, NHL
- 22:00 St. Louis Blues - Ottawa Senators, NHL
- 22:00 Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens, NHL
- 23:00 Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets, NHL
- 23:00 Washington Capitals - Toronto Maple Leafs, NHL
Basketbal
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - Sokol Hradec Králové, ženy - turnaj CEWL
Hádzaná
- 18:00 Uruguaj - Nemecko, ženy - MS
- 20:30 Srbsko - Island, ženy - MS
- 18:00 Paraguaj - Čierna Hora, ženy - MS
- 20:30 Španielsko - Faerské ostrovy, ženy - MS
- 18:00 Rakúsko - Egypt, ženy - MS
- 20:30 Holandsko - Argentína, ženy - MS
- 18:00 Poľsko - Čína, ženy - MS
- 21:00 Francúzsko - Tunisko, ženy - MS
- 18:00 HáO TJ Slovan Modra - HK AGRO Topoľčany, 13. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 HC Sporta Hlohovec - Tatran Prešov, 13. kolo Niké Handball Extraligy
Lyžovanie
- 18:00/21:00 obrovský slalom muži, alpské lyžovanie - SP
Curling
- 12:30 Slovensko - Fínsko, ženy B-divízia ME
- 17:00 playoff, muži B-divízia ME
Stolný tenis
- 11:30 MS juniorov
Box
- 11:00 ME do 23 rokov
Akrobatické lyžovanie
- 4:25 Big Air muži kvalifikácia, SP /účasť SR/
Karate
- 9:00 MS /účasť SR/
Paralympijské
- 16:30 brífing s ocenenými parašportovcami, slávnostné podujatie Paralympionik 30-ročia
- 18:00 slávnostný program, slávnostné podujatie Paralympionik 30-ročia
Skoky na lyžiach
- 11:00 kvalifikácia, ženy /účasť SR/
- 15:45 hlavná súťaž
- 17:15 kvalifikácia, SP /účasť SR/
Beh na lyžiach
- 10:30 ženy 10 km klasicky, SP
- 13:15 muži 10 km klasicky, SP
F1
- 18:30 kvalifikácia šprintu, VC Kataru
