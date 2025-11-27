Hokejová liga, F1 a obrák mužov. Športový program na dnes (28. november)

Na snímke sprava Filip Krivošík (Košice), Patrik Maier (Slovan) a brankár Henri Kiviaho (Slovan).
Na snímke sprava Filip Krivošík (Košice), Patrik Maier (Slovan) a brankár Henri Kiviaho (Slovan). (Autor: TASR)
28. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 28. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 28. november

Futbal

  • 14:00 Slovensko - Albánsko, Liga B, 2. skupina - ženy - prvé kolo kvalifikácie ME 2026 hráčok do 19 rokov

  • 16:00 Slovensko - USA U23, ženy - prípravný zápas

  • 20:30 Borussia Mönchengladbach - RB Lipsko, 12. kolo Bundesligy

  • 20:30 Nemecko - Španielsko,  prvý zápas - ženy - finále Ligy národov UEFA

  • 20:45 AC Como - Sassuolo Calcio, 13. kolo Serie A 

  • 20:45 FC Metz - Stade Rennes, 14. kolo Ligue 1 

  • 21:00 FC Getafe - FC Elche, 14. kolo La Ligy 

Hokej

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Olomouc, 27. kolo českej extraligy 
  • 17:30 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 27. kolo českej extraligy  
  • 17:30 Motor České Budějovice - HC Sparta Praha, 27. kolo českej extraligy  
  • 18:00 HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno, 27. kolo českej extraligy  
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera, 27. kolo českej extraligy  
  • 18:00 Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav, 27. kolo českej extraligy  
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové, 27. kolo českej extraligy 
     
  • 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen, 23. kolo Tipsport ligy 
  • 18:00 Vlci Žilina - HK Nitra, 23. kolo Tipsport ligy 
  • 18:00 HC Prešov - HK Poprad, 23. kolo Tipsport ligy 
  • 18:00 HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves, 23. kolo Tipsport ligy 
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce, 23. kolo Tipsport ligy 
  • 18:30 HC Slovan Bratislava - HC Košice, 23. kolo Tipsport ligy 

  • 17:30 HK Skalica - MHA Martin, 22. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC MUŠLA Topoľčany, 22. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HK TAM Levice - HC BIT markets TEBS Bratislava, 22. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HK Detva - HK ‘95 Považská Bystrica, 22. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HC 19 Humenné - HK Gladiators Trnava, 22. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HC Nové Zámky, 22. kolo TIPOS SHL 

  • 18:00 Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning, NHL 
  • 19:00 Boston Bruins - New York Rangers, NHL 
  • 21:30 Minnesota Wild - Colorado Avalanche, NHL  
  • 22:00 Anaheim Ducks - Los Angeles Kings, NHL  
  • 22:00 Buffalo Sabres - New Jersey Devils, NHL  
  • 22:00 Florida Panthers - Calgary Flames, NHL  
  • 22:00 New York Islanders - Philadelphia Flyers, NHL  
  • 22:00 San José Sharks - Vancouver Canucks, NHL  
  • 22:00 St. Louis Blues - Ottawa Senators, NHL  
  • 22:00 Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens, NHL  
  • 23:00 Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets, NHL  
  • 23:00 Washington Capitals - Toronto Maple Leafs, NHL  

Basketbal

  • 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - Sokol Hradec Králové, ženy - turnaj CEWL 

Hádzaná

  • 18:00 Uruguaj - Nemecko, ženy - MS 
  • 20:30 Srbsko - Island, ženy - MS 
  • 18:00 Paraguaj - Čierna Hora, ženy - MS 
  • 20:30 Španielsko - Faerské ostrovy, ženy - MS 
  • 18:00 Rakúsko - Egypt, ženy - MS 
  • 20:30 Holandsko - Argentína, ženy - MS 
  • 18:00 Poľsko - Čína, ženy - MS 
  • 21:00 Francúzsko - Tunisko, ženy - MS 

  • 18:00 HáO TJ Slovan Modra - HK AGRO Topoľčany, 13. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:00 HC Sporta Hlohovec - Tatran Prešov, 13. kolo Niké Handball Extraligy

Lyžovanie

  • 18:00/21:00 obrovský slalom muži, alpské lyžovanie - SP 

Curling

  • 12:30 Slovensko - Fínsko, ženy B-divízia ME 
  • 17:00 playoff, muži B-divízia ME 

Stolný tenis

  • 11:30 MS juniorov

Box

  • 11:00 ME do 23 rokov

Akrobatické lyžovanie

  • 4:25 Big Air muži kvalifikácia, SP /účasť SR/

Karate

  •  9:00 MS /účasť SR/

Paralympijské

  • 16:30 brífing s ocenenými parašportovcami, slávnostné podujatie Paralympionik 30-ročia
  • 18:00 slávnostný program, slávnostné podujatie Paralympionik 30-ročia

Skoky na lyžiach

  • 11:00 kvalifikácia, ženy /účasť SR/ 
  • 15:45 hlavná súťaž 

  • 17:15 kvalifikácia, SP /účasť SR/

Beh na lyžiach

  • 10:30 ženy 10 km klasicky, SP 
  • 13:15 muži 10 km klasicky, SP 

F1

  • 18:30 kvalifikácia šprintu, VC Kataru
TV program: piatok, 28. november
Ostatné športy

