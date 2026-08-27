Slováci v derby proti Česku a žreby európskych súťaží. Športový program na dnes (28. august)

Športový program na piatok, 28. augusta
Futbal
- 13:00 žreb ligovej fázy Európskej ligy a Konferenčnej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC Tatran Prešov, 6. kolo MONACObet ligy
- 19:00 Racing Santander - Elche CF, 3. kolo La Ligy
- 21:30 Deportivo Alavés - Villarreal CF, 3. kolo La Ligy
- 20:30 Bayern Mníchov - VfB Stuttgart, 1. kolo Bundesligy
- 20:45 Lille OSC - Paríž St. Germain, 2. kolo Ligue 1
- 20:45 AC Miláno - Venezia FC, 2. kolo Serie A
- 21:00 Crystal Palace - Manchester City, 2. kolo Premier League
Hokej
- 14:00 Švédsko - Švajčiarsko, Turnaj piatich krajín do 20 rokov 2026
- 17:30 Slovensko - Česko, Turnaj piatich krajín do 20 rokov 2026
- 13:30 Švajčiarsko - Nemecko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov
- 17:00 Slovensko - Rakúsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov
Tenis
- Turnaj WTA v Monterrey (Mexiko)
- Turnaj ATP vo Winston-Salem (USA)
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 dopoludňajší blok - semifinále, MS v rýchlostnej kanoistike 2026
- 14:15 popoludňajší blok - finálový blok, MS v rýchlostnej kanoistike 2026
Volejbal
- 15:00 Slovinsko - Maďarsko, skupina A na ME vo volejbale žien 2026 vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Turecko - Poľsko, skupina A na ME vo volejbale žien 2026 vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:30 Španielsko - Rumunsko, skupina C na ME vo volejbale žien 2026
- 16:30 Azerbajdžan - Holandsko, skupina C na ME vo volejbale žien 2026
Cestná cyklistika
- 13:40 7. etapa: Vall d'Alba - Aramón Valdelinares (149,8 km), Vuelta a España 2026
Horská cyklistika
- 10:30 zjazd – kvalifikácia juniori m+ž, MS v horskej cyklistike
- 15:30 zjazd – kvalifikácia elite m+ž, MS v horskej cyklistike
Džudo
- 8:00 muži do 60 kg - eliminácie /Tománek/, turnaj Grand Slam
- 17:00 muži do 60 kg - finálový blok, turnaj Grand Slam
Basketbal
- 11:00 mediálny termín mužskej reprezentácie SR
TV program: piatok, 28. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.