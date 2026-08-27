Slováci v derby proti Česku a žreby európskych súťaží. Športový program na dnes (28. august)

Slovenskí hokejisti do 20 rokov
Slovenskí hokejisti do 20 rokov (Autor: hockeyslovakia.sk)
Sportnet, TASR|28. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 28. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 28. augusta

Futbal

  • 13:00 žreb ligovej fázy Európskej ligy a Konferenčnej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 18:00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC Tatran Prešov, 6. kolo MONACObet ligy 

  • 19:00 Racing Santander - Elche CF, 3. kolo La Ligy 
  • 21:30 Deportivo Alavés - Villarreal CF, 3. kolo La Ligy 

  • 20:30 Bayern Mníchov - VfB Stuttgart, 1. kolo Bundesligy 

  • 20:45 Lille OSC - Paríž St. Germain, 2. kolo Ligue 1 

  • 20:45 AC Miláno - Venezia FC, 2. kolo Serie A 

  • 21:00 Crystal Palace - Manchester City, 2. kolo Premier League 

Hokej

  • 14:00 Švédsko - Švajčiarsko, Turnaj piatich krajín do 20 rokov 2026
  • 17:30 Slovensko - Česko, Turnaj piatich krajín do 20 rokov 2026

  • 13:30 Švajčiarsko - Nemecko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov 
  • 17:00 Slovensko - Rakúsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov 

Tenis

  • Turnaj WTA v Monterrey (Mexiko)
  • Turnaj ATP vo Winston-Salem (USA)

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 dopoludňajší blok - semifinále, MS v rýchlostnej kanoistike 2026
  • 14:15 popoludňajší blok - finálový blok, MS v rýchlostnej kanoistike 2026

Volejbal

  • 15:00 Slovinsko - Maďarsko, skupina A na ME vo volejbale žien 2026 vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 Turecko - Poľsko, skupina A na ME vo volejbale žien 2026 vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 13:30 Španielsko - Rumunsko, skupina C na ME vo volejbale žien 2026
  • 16:30 Azerbajdžan - Holandsko, skupina C na ME vo volejbale žien 2026

Cestná cyklistika

Horská cyklistika

  • 10:30 zjazd – kvalifikácia juniori m+ž, MS v horskej cyklistike
  • 15:30 zjazd – kvalifikácia elite m+ž, MS v horskej cyklistike 

Džudo

  • 8:00 muži do 60 kg - eliminácie /Tománek/, turnaj Grand Slam 
  • 17:00 muži do 60 kg - finálový blok, turnaj Grand Slam

Basketbal

  • 11:00 mediálny termín mužskej reprezentácie SR
TV program: piatok, 28. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slováci v derby proti Česku a žreby európskych súťaží. Športový program na dnes (28. august)
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