Slovensko v Lige národov, záver MS v cyklistike či formula 1 v Baku (TV tipy na víkend)

Cez týždeň sa začal nový ročník Ligy národov. Slovenská reprezentácia odohrá zápasy v tretej skupine C-divízie proti Moldavsku a budúci týždeň aj proti Kazachstanu.
Prvý zápas zverenci Vladimíra Weissa st. odohrajú na štadióne v Prešove a druhý v Košiciach.
V kvalifikácii na ME hráčov do 21 rokov sa Slovensko predstaví v dôležitom zápase proti Írsku, ktorému patrí tretie miesto v skupine. Zverenci Jaroslava Kentoša sú druhí za Anglickom.
Pokračuje nová sezóna hokejovej Tipsport ligy. Košice odohrajú zápasy proti Popradu a Žiline. Hokejisti Nitry sa stretnú so Žilinou a Banskou Bystricou.
Pokračujú aj majstrovstvá Európy vo volejbale mužov semifinálovými zápasmi. Počas víkendu spoznáme mená nových majstrov sveta.
Pokračujú aj majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike, cez víkend spoznáme mená šampiónov v kategórií elite mužov a žien.
Počas víkendu na tenistky čakajú štvrťfinálové zápasy Poháru Billie Jean Kingovej, kde však Slovenky chýbajú. Začali sa aj tenisové turnaje v Singapure a Soule.
Po týždňovej prestávke pokračuje aj kolotoč formuly 1. Na pretekárov čaká okruh v Baku v rámci Veľkej ceny Azerbajdžanu.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
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