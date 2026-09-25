Slovensko v Lige národov, záver MS v cyklistike či formula 1 v Baku (TV tipy na víkend)

Slovenskí futbalisti na tréningu pred zápasmi v Lige národov.
Slovenskí futbalisti na tréningu pred zápasmi v Lige národov. (Autor: Tlačová agentúra SR)
Sportnet|25. sep 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez týždeň sa začal nový ročník Ligy národov. Slovenská reprezentácia odohrá zápasy v tretej skupine C-divízie proti Moldavsku a budúci týždeň aj proti Kazachstanu.

Prvý zápas zverenci Vladimíra Weissa st. odohrajú na štadióne v Prešove a druhý v Košiciach.

V kvalifikácii na ME hráčov do 21 rokov sa Slovensko predstaví v dôležitom zápase proti Írsku, ktorému patrí tretie miesto v skupine. Zverenci Jaroslava Kentoša sú druhí za Anglickom.

Pokračuje nová sezóna hokejovej Tipsport ligy. Košice odohrajú zápasy proti Popradu a Žiline. Hokejisti Nitry sa stretnú so Žilinou a Banskou Bystricou.

Pokračujú aj majstrovstvá Európy vo volejbale mužov semifinálovými zápasmi. Počas víkendu spoznáme mená nových majstrov sveta.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pokračujú aj majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike, cez víkend spoznáme mená šampiónov v kategórií elite mužov a žien.

Počas víkendu na tenistky čakajú štvrťfinálové zápasy Poháru Billie Jean Kingovej, kde však Slovenky chýbajú. Začali sa aj tenisové turnaje v Singapure a Soule.

Po týždňovej prestávke pokračuje aj kolotoč formuly 1. Na pretekárov čaká okruh v Baku v rámci Veľkej ceny Azerbajdžanu.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (25. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (26. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (27. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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