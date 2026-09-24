Kloppovo Nemecko prišlo o triumf v závere. Portugalci uspeli a Nórov potiahol Haaland

Holandskí futbalisti remizovali v úvodnom zápase novej sezóny Ligy národov s Nemeckom 1:1.
V šlágri štvrtkového programu mali v 2. skupine A-divízie na mále, o zisku bodu rozhodol až v nadstavenom čase druhého polčasu Cody Gakpo.
Holanďanov mohol už po desiatich minútach poslať do vedenia kapitán Virgil van Dijk, ale rozhodca gól neuznal pre útočný faul Briana Brobbeyho.
V Amsterdame napokon otvorili skóre Nemci, keď sa v 32. minúte presadil Felix Nmecha. Situácii predchádzalo zranenie Brobbeyho, ktorý zostal ležať na zemi, no hostia hrali ďalej a rozhodca hru neprerušil.
V závere domácich zachránil Gakpo po parádnej prihrávke Rubena van Bommela. Na lavičke oboch tímov absolvovali premiéru hlavní tréneri, Holanďanov vedie Xavi Hernandez, „Nationalelf“ v lete prevzal nemecký kouč Jürgen Klopp.
V rovnakej skupine vo svojom premiérovom dueli v najvyššej divízii bodovalo Grécko, ktoré triumfovalo v Srbsku 2:1.
Na gól Andriju Živkoviča z úvodu stretnutia odpovedal v 74. minúte Christos Tzolis a hrdinom hostí sa v nadstavení stal Anastasios Douvikas.
Do diania 4. skupiny vkročili víťazne hráči Portugalska a Nórska. Obhajcovia trofeje v zostave aj so 41-ročným Cristianom Ronaldom zdolali Walesanov 1:0 gólom Joaa Felixa z 22. minúty.
„Vikingovia“ síce prišli o dvojgólové vedenie nad Dánskom, ale triumf 3:2 zariadil štvrťhodinu pred koncom svojím druhým zásahom v zápase kanonier Erling Haaland.
V B-divízii boli v akcii účastníci 3. skupiny. Kosovčania, ktorí v marci vyradili Slovensko v semifinále baráže o postup na MS, doma zvíťazili nad Írskom 1:0.
V 83. minúte o tom rozhodol kapitán Vedat Muriqi. Rakúsko zdolalo Izrael 3:1, v závere sa presadili Phillipp Mwene a Saša Kalajdžič.
V otváracom stretnutí 5. ročníka triumfovali v D-divízii hráči Malty nad Andorrou 2:1, víťazný gól vsietil v 81. minúte Teddy Teuma. Lichtenštajnsko podľahlo Litve 0:2.
Liga národov - 1. kolo
A-divízia:
2. skupina:
Holandsko - Nemecko 1:1 (0:1)
Góly: 90.+2 Gakpo - 32. Nmecha
Srbsko - Grécko 1:2 (1:0)
Góly: 4. Živkovič - 74. Tzolis, 90.+5 Douvikas
4. skupina:
Nórsko - Dánsko 3:2 (2:1)
Góly: 18. a 74. Haaland, 14. Bobb - 25. Damsgaard, 60. Höjlund, ČK: 90.+3 Wolfe (Nórsko) po 2. ŽK
Portugalsko - Wales 1:0 (1:0)
Gól: 22. Felix
B-divízia:
3. skupina:
Rakúsko - Izrael 3:1 (1:0)
Góly: 43. Schmid (z 11 m), 90. Mwene, 90.+3 Kalajdžič - 55. Abu Farkhi, ČK: 56. Abu Farkhi po 2. ŽK
Kosovo - Írsko 1:0 (0:0)
Gól: 83. Muriqi
D-divízia:
1. skupina:
Andorra - Malta 1:2 (1:1)
Góly: 17. Lopez - 36. Cardona, 81. Teuma
2. skupina:
Lichtenštajnsko - Litva 0:2 (0:0)
Góly: 53. Michelbrink, 66. Dolžnikov