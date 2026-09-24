Kloppovo Nemecko prišlo o triumf v závere. Portugalci uspeli a Nórov potiahol Haaland

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp (uprostred).
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Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp (uprostred). (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|24. sep 2026 o 22:45
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Remízu zariadil Gakpo.

Holandskí futbalisti remizovali v úvodnom zápase novej sezóny Ligy národov s Nemeckom 1:1.

V šlágri štvrtkového programu mali v 2. skupine A-divízie na mále, o zisku bodu rozhodol až v nadstavenom čase druhého polčasu Cody Gakpo.

Holanďanov mohol už po desiatich minútach poslať do vedenia kapitán Virgil van Dijk, ale rozhodca gól neuznal pre útočný faul Briana Brobbeyho.

V Amsterdame napokon otvorili skóre Nemci, keď sa v 32. minúte presadil Felix Nmecha. Situácii predchádzalo zranenie Brobbeyho, ktorý zostal ležať na zemi, no hostia hrali ďalej a rozhodca hru neprerušil.

Fotogaléria zo zápasu Holandsko - Nemecko v Lige národov (A-divízia, skupina 2)
Germany's Felix Nmecha celebrates after scoring during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
Brian Brobbey, of the Netherlands, lies injuerd during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
Germany's coach Jurgen Klopp talks to his layers during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
Germany's Felix Nmecha celebrates after scoring during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
62 fotografií
Dutch players argue with a referee during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Felix Nmecha scores during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Dutch players argue with a referee during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp talks to Germany's Nathaniel Brown during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Jonathan Tah fouls Brian Brobbey, of the Netherlands, during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Virgil van Dijk, of the Netherlands, celebrates after scoring first goal during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Virgil van Dijk, of the Netherlands, argues with a referee during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Virgil van Dijk, of the Netherlands, scores first goal during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Quinten Timber, of the Netherlands, passes the ball by Germany's Felix Nmecha during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Dutch players celebrate after first goal during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Virgil van Dijk, of the Netherlands, celebrates after scoring first goal during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Brian Brobbey, of the Netherlands, and Germany's Jonathan Tah fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Nathaniel Brown, left, and Crysencio Summerville, of the Netherlands, fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp gives instructions during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Brian Brobbey, of the Netherlands, and Germany's Jonathan Tah fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Nathaniel Brown, left, and Crysencio Summerville, of the Netherlands, fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)German players pose before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Nathaniel Brown, left, and Germany's Yann Bisseck fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez, left, and gc[ hug before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)German players warm-up before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp talks to media before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)German players warm-up before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp talks to Nadiem Amiri before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp watches the warm-up before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Lothar Matthaeus talks to tv presenter Laura Wontorra during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp watches the warm-up before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp talks to media before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez talks to media before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)German players apploud to the fans after the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp walks off the pitch after the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp walks off the pitch after the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Dutch players celebrate after scoring during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Cody Gakpo, of the Netherlands, scores during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's goalkeeper Marc-Andre ter Stegen punches the ball oved Denzel Dumfries, of the Netherlands, during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen and Virgil van Dijk hug after during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)A fan comes onto the pitch to make a photo during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp hugs Yannik Engelhardt during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Chris Fuhrich shoots by Jan Paul van Hecke, of the Netherlands, during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)A fan comes onto the pitch to make a photo during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Chris Fuhrich shoots by Jan Paul van Hecke, of the Netherlands, during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Crysencio Summerville, of the Netherlands, heads the ball over Germany's Nathaniel Brown during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Security chases a fan who invaded the pitch during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Mexx Meerdink, of the Netherlands, misses during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Karim Adeyemi argues with Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen punches the ball in front of Germany's Younes Ebnoutalib during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez talks to Joey Veerman during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp talks to match official during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Jonathan Tah, left, and Joshua Kimmich fight for the ball with n6[ during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)A Dutch fan watches the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Micky van de Ven, of the Netherlands, left, and Germany's Nathaniel Brown fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Denzel Dumfries, of the Netherlands, in action in front of Germany's Nathaniel Brown during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez talks to Cody Gakpo,during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez talks to Cody Gakpo,during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Virgil van Dijk, of the Netherlands, reacts during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)A Dutch fans stands during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez, left, and Germany's coach Jurgen Klopp hug before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Jan Paul van Hecke, of the Netherlands,, left, and Germany's Nadiem Amiri fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

V závere domácich zachránil Gakpo po parádnej prihrávke Rubena van Bommela. Na lavičke oboch tímov absolvovali premiéru hlavní tréneri, Holanďanov vedie Xavi Hernandez, „Nationalelf“ v lete prevzal nemecký kouč Jürgen Klopp.

V rovnakej skupine vo svojom premiérovom dueli v najvyššej divízii bodovalo Grécko, ktoré triumfovalo v Srbsku 2:1.

Na gól Andriju Živkoviča z úvodu stretnutia odpovedal v 74. minúte Christos Tzolis a hrdinom hostí sa v nadstavení stal Anastasios Douvikas.

Do diania 4. skupiny vkročili víťazne hráči Portugalska a Nórska. Obhajcovia trofeje v zostave aj so 41-ročným Cristianom Ronaldom zdolali Walesanov 1:0 gólom Joaa Felixa z 22. minúty.

„Vikingovia“ síce prišli o dvojgólové vedenie nad Dánskom, ale triumf 3:2 zariadil štvrťhodinu pred koncom svojím druhým zásahom v zápase kanonier Erling Haaland.

V B-divízii boli v akcii účastníci 3. skupiny. Kosovčania, ktorí v marci vyradili Slovensko v semifinále baráže o postup na MS, doma zvíťazili nad Írskom 1:0.

V 83. minúte o tom rozhodol kapitán Vedat Muriqi. Rakúsko zdolalo Izrael 3:1, v závere sa presadili Phillipp Mwene a Saša Kalajdžič.

V otváracom stretnutí 5. ročníka triumfovali v D-divízii hráči Malty nad Andorrou 2:1, víťazný gól vsietil v 81. minúte Teddy Teuma. Lichtenštajnsko podľahlo Litve 0:2.

Liga národov - 1. kolo

A-divízia:

2. skupina:

Holandsko - Nemecko 1:1 (0:1)

Góly: 90.+2 Gakpo - 32. Nmecha

Srbsko - Grécko 1:2 (1:0)

Góly: 4. Živkovič - 74. Tzolis, 90.+5 Douvikas

4. skupina:

Nórsko - Dánsko 3:2 (2:1)

Góly: 18. a 74. Haaland, 14. Bobb - 25. Damsgaard, 60. Höjlund, ČK: 90.+3 Wolfe (Nórsko) po 2. ŽK 

Portugalsko - Wales 1:0 (1:0)

Gól: 22. Felix

B-divízia:

3. skupina:

Rakúsko - Izrael 3:1 (1:0)

Góly: 43. Schmid (z 11 m), 90. Mwene, 90.+3 Kalajdžič - 55. Abu Farkhi, ČK: 56. Abu Farkhi po 2. ŽK

Kosovo - Írsko 1:0 (0:0)

Gól: 83. Muriqi

D-divízia:

1. skupina:

Andorra - Malta 1:2 (1:1)

Góly: 17. Lopez - 36. Cardona, 81. Teuma

2. skupina:

Lichtenštajnsko - Litva 0:2 (0:0)

Góly: 53. Michelbrink, 66. Dolžnikov

Liga národov

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