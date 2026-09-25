Ťahá ich najlepšie duo sveta, akoby hrali iný šport. Ničia nevídaným spôsobom

Barcelona už nie je iba futbalový tím. Momentálne pôsobí skôr ako partia, ktorá si povedala, že keď už má loptu, rovno s ňou skúsi dobyť svet.
Hráči trénera Hansiho Flicka začali sezónu spôsobom, ktorý už začína byť trochu neslušný voči súperom. Osem zápasov, osem víťazstiev, 31 gólov v La Lige a 36 vo všetkých súťažiach. Priemer 4,5 gólu na zápas.
A keby ste si chceli na chvíľu vydýchnuť, ani to veľmi nejde – Barcelona totiž po strate lopty okamžite vyrazí loviť ďalšiu.
A keď sa k tomu pridajú Raphinha a Lamine Yamal, vzniká ofenzívna sila, ktorá pôsobí nezdolateľne.
Spoločná oslava gólov v podaní Raphinhu a Yamala sa stala hitom, ktorý prekročil hranice futbalu a inšpiroval dokonca aj hráčov v americkej NFL.
Ich zohraný rituál na trávniku začína nacvičeným podaním rúk, pokračuje synchronizovaným zdvihnutím rúk nad hlavu s úklonom a končí sa emotívnym objatím, ktorým Raphinha burcuje tribúny.
Ich oslava sa stala hitom
Samotný brazílsky krídelník priznal, že táto oslava nemá žiadny hlboký význam. Ide o ich bežný kamarátsky pozdrav zo šatne, ktorý na ihrisku dokonale demonštruje uvoľnenosť, radosť z hry a silnú chémiu medzi oboma hviezdami Barcelony.
Raphinha má navyše nevídanú formu. V siedmich zápasoch La Ligy dal 12 gólov, čo sa predtým nepodarilo ani Lionelovi Messimu. Ďalšie dva góly pridal v Lige majstrov a okrem toho má tri asistencie.
Famózne čísla má aj devätnásťročný Yamal. Osem súťažných zápasov a rovnaký počet gólov. K tomu pridal šesť asistencií.
Raphinha dal v posledných dvoch zápasoch až šesť gólov.
Barcelona pritom nie je závislá iba od jednej či dvoch individualít. Flickov útok sa za posledné dva roky postupne formoval a teraz sledujeme jeho plný potenciál.
Je pohyblivý, variabilný a agresívny. Výrazne ho posilnili aj príchody krídelníkov Anthonyho Gordona a Karima Adeyemiho. Obaja okamžite ukazujú veľký potenciál.
Súper nevie, čo s nimi
Ako veľmi je Barcelona momentálne nepríjemná, ukázal hlavne súboj proti Racingu Santander. Katalánci vyhrali 7:2 a Raphinha strelil hetrik. João Cancelo pridal dva nádherné góly a presadili sa aj Yamal a Gabriel Jesus.
Yamal navyše nepremenil penaltu a Barcelona zahodila aj niekoľko ďalších veľkých šancí. Jej hodnota 6,65 očakávaných gólov (xG) bola najvyššia v zápase La Ligy pod vedením Flicka.
VIDEO: Góly Raphinhu v sezóne 2026/2027
Nie je teda možné povedať, že Barcelona strieľa góly z ničoho. Vytvára si dostatok šancí na to, aby jej mimoriadne ofenzívne čísla dávali zmysel.
„Úprimne, je to šialenstvo,“ povedal stredopoliar Racingu Santander Sergio Canales pre DAZN, keď dostal otázku na výkon Barcelony.
Všetci presne vedia, čo majú robiť
„Úroveň, ktorú majú vo všetkých činnostiach, je vyššia. Ich vysoký pressing je skvelý a v strednom aj nízkom bloku všetci presne vedia, čo majú robiť.
Čo viac môžem povedať, čo by ostatní fanúšikovia nevideli? Každý, kto sleduje zápas Barcelony, si uvedomuje, že každý duel vyzerá rovnako. Už pred zápasom to vidíte v televízii a potom sa to jednoducho zopakuje aj na ihrisku.“
Tréner Santanderu José Alberto López po zápase upozorňoval na to isté, tentoraz z pohľadu mužstva, ktoré sa snažilo tlaku Barcelony odolať.
„Barcelona nás po strate lopty veľmi dobre napádala a od toho momentu nás úplne zničila. Vedeli sme, že nás čaká náročný zápas.
Bol to deň, keď sme museli ísť k zubárovi a ten vám spôsobí bolesť. Protestovali sme proti štyrom nadstaveným minútam, chceli nás úplne rozbiť,“ dodal López.
Nemajú hrotového útočníka? Nevadí
Barcelona pod Flickom ešte nikdy nepôsobila tak dominantne. Sezónu otvorila ôsmimi víťazstvami za sebou, čo sa jej v histórii klubu ešte nikdy nepodarilo.
Po tom, čo sa v lete skončila sklamaním sága okolo Juliana Álvareza, ktorý mal byť riešením na pozíciu nového útočníka číslo deväť (odišli Ferlan Torres a Robert Lewandowski), však dnes nemusí mať Barcelona o svoju ofenzívu absolútne žiadne obavy.
Pokiaľ ide o pozíciu klasického hrotového útočníka, len ťažko si možno predstaviť lepšie riešenie, než akým je táto nová verzia Raphinhu.
Brazílčan sa vďaka svojej pohyblivosti dokáže dostať do priestorov, ktoré by mal tradičný hrotový útočník často obsadzovať.
A keď k nemu pridáte Yamala, Gordona, Adeyemiho či ďalších hráčov schopných meniť si pozície, obrana súpera má problém určiť, koho vlastne sledovať.
Flick má viac možností ako predtým
Flick má navyše k dispozícii skúsenejšie jadro tímu. Yamal je späť vo svojej najlepšej forme a neustále sa zlepšuje.
V mužstve je už dostatok skúseností, ale aj kvality. Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Eric García a Pau Cubarsí sú hráči, ktorí majú pred sebou ďalší rast a v posledných sezónach si prešli dobrými aj zlými obdobiami.
A k tomu pripočítajte príchod Rodriho a máte ďalší obrovský faktor, ktorý stojí za zlepšením Barcelony.
Spolu s Pedrim ovládli stred poľa, no napriek máte pocit, že ani jeden z nich nehral ešte naplno. Predovšetkým preto, že to ani nebolo potrebné.
Práve väčšia hĺbka kádra môže byť v najťažších mesiacoch sezóny dôležitá. Barcelona totiž už čoskoro zistí, ako vyzerá jej súčasná sila proti mužstvám, ktoré jej nedovolia hrať podľa vlastných predstáv.
Simeone: Akoby hrali úplne iný šport
Výkony Barcelony si všimol aj Diego Simeone. Tréner Atlética Madrid nešetril chválou na adresu katalánskeho klubu po jeho skvelom vstupe do sezóny.
Zverenci Hansiho Flicka sú po perfektnom štarte do novej sezóny na čele tabuľky a pred druhým Atléticom majú náskok piatich bodov.
VIDEO: Lamine Yamal a jeho zručnosti
Simeone dostal otázku na Barcelonu po tom, čo jeho tím v nedeľu zdolal Real Madrid 2:1.
„Úprimne, hrajú neuveriteľne dobre. Je to, akoby hrali úplne iný šport – úplne iný, než aký hráme my,“ povedal pre ESPN.
„V podstate nemali klasického hrotového útočníka, ale potom sa presadil Raphinha a má 12 gólov v siedmich zápasoch. Myslím, že Yamal ich má sedem, ak sa nemýlim," dodal tréner Atlética.
"Ich čísla sú neuveriteľné. Vysoko napádajú, nedávajú vám čas na loptu a neboja sa riskovať – aj keď to znamená, že môžu inkasovať.
Zdá sa totiž, že keď dostanú gól, stanú sa ešte nebezpečnejšími, pretože jednoducho sú lepším tímom. Momentálne sú podľa toho, čo predvádzajú, najlepším tímom v lige.“
De la Fuente: Barcelona je na úplne inej úrovni
Podobne sa na súčasnú Barcelonu pozerá aj tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente.
S Hansim Flickom má podľa vlastných slov „úžasný“ vzťah a nemeckého trénera pochválil za prácu, ktorú odvádza na Camp Nou.
Pred majstrovstvami sveta panovalo medzi španielskou reprezentáciou a Barcelonou napätie pre využívanie Lamineho Yamala. Flick kritizoval La Roju po tom, čo tínedžer dostal lieky proti bolesti, aby mohol nastúpiť.
De la Fuente vtedy povedal, že Flickovými vyjadreniami bol „prekvapený“. Teraz však tvrdí, že medzi oboma trénermi je všetko v poriadku.
„S Hansim Flickom mám veľmi dobrý vzťah, aby bolo jasno. Úžasný. Mám ho rád. Barcelona je na úplne inej úrovni. Darí sa aj Betisu. Myslím si, že práve tieto dva tímy momentálne hrajú najlepší futbal,“ povedal pre denník AS.
De la Fuente pritom pripomenul aj starú diskusiu o tom, či môže Barcelona fungovať bez klasického hrotového útočníka.
„Barcelona mi pripomína časy, keď ľudia hovorili: ,Nemajú klasického hrotového útočníka.‘ A ja som si hovoril: ,Prosím vás, veď je to úžasné.‘
Barcelona bude hrať bez hrotového útočníka? Veď chvalabohu. S Raphinhom v takejto forme a s Gabrielom Jesusom či Danim Olmom, ktorí dokážu hrať aj na tomto poste, sa im darí fantasticky.“
Zatiaľ bez veľkých skúšok
Viacerí hráči hovoria o Lige majstrov ako o svojom cieli. Rodri povedal denníku Mundo Deportivo, že si „myslí, že ju môžu vyhrať“, zároveň však dodal, že Barcelona „nemôže byť favoritom na triumf“.
A práve tu sa začína najzaujímavejšia otázka. Kam až môže Barcelona zájsť?
Nech je tento začiatok sezóny akokoľvek pôsobivý a atraktívny, na odpoveď je zatiaľ priskoro. Barcelona totiž v tejto sezóne ešte nebola poriadne preverovaná.
Po reprezentačnej prestávke to však bude úplne iný príbeh.
Od 17. októbra do 8. novembra čakajú Barcelonu okrem iných zápasy proti Realu Betis, Parížu Saint-Germain, Realu Madrid, Aston Ville a Atléticu Madrid.
Takýto program si nepochybne vyžiada ešte vyššiu úroveň konzistentnosti. Flick bude potrebovať, aby mu celá rotácia mužstva prinášala kvalitu a rozhodujúce momenty práve vtedy, keď na nich bude najviac záležať.