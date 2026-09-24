Dve TV stanice, no premiérovo aj streamovacia služba. Kde sledovať Slovensko v Lige národov?

Slovenská futbalová reprezentácia začína svoj boj o postup do B-divízie Ligy národov. Aktuálne v divízii C figuruje v skupine 3, kde sa stretne s tímami Moldavska, Faerských ostrovov a Kazachstanu.
Slovákov povedie v týchto bojoch staronový tréner Vladimír Weiss st., ktorý pri kormidle nahradil Francesca Calzonu po neúspešnej kvalifikácii na MS vo futbale 2026.
Slovenskí reprezentanti odohrajú všetky tri domáce stretnutia Ligy národov 2026/2027 na východe Slovenska.
Najprv v prvom asociačnom termíne proti Moldavsku (v sobotu od 20.45 v Prešove) a Kazachstanu (v utorok od 20.45 v Košiciach). V novembrovom termíne 13. 11. privítajú v Košiciach Faerské ostrovy.
Zo skupiny postupuje do vyššej divízie iba víťaz, posledný tím zostúpi do poslednej výkonnostnej skupiny v D-divízii.
Ťaženie slovenských futbalistov bude možné opäť sledovať na dvoch televíznych staniciach STVR Šport a kanáloch Sport 1, prípadne Sport 2, ktoré má v portfóliu spoločnosť AMC. Obe stanice odvysielajú po tri zápasy.
Novinkou je, že zápasy, ktoré odvysiela Sport 1 a Sport 2 bude možné sledovať aj na streamovacej platforme Voyo.
Vysielacie práva sú týmto štýlom rozdelené na roky 2022 až 2028. Balíček zahŕňa kvalifikácie EURO (2024 a 2028), MS (2026) a ďalšie edície Ligy národov.
Pozrite si TV program zápasov slovenskej futbalovej reprezentácie v C-divízii skupiny 3 v Lige národov 2026/2027.
TV program na zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie v Lige národov 2026/2027
26. september o 20.45 h, Prešov: Slovensko - Moldavsko (Sport 1)
29. september o 20.45 h, Košice: Slovensko - Kazachstan (STVR Šport)
2. október o 20.45 h, Tórshavn: Faerské ostrovy - Slovensko (STVR Šport)
6. október o 20.45 h, Kišiňov: Moldavsko - Slovensko (Sport 1)
13. november o 20.45 h, Košice: Slovensko - Faerské ostrovy (STVR Šport)
16. november o 16.00 h, Astana: Kazachstan - Slovensko (Sport 1)