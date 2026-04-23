Slovan vo štvrtom zápase finále hostí Nitru. Športový program na dnes (24. apríl)

Športový program na piatok, 24. apríl
Futbal
- 20:30 RB Lipsko - 1. FC Union Berlín, 31. kolo Bundesligy
- 20:45 Stade Brest - Racing Lens, 31. kolo Ligue 1
- 20:45 SSC Neapol - US Cremonese, 34. kolo Serie A
- 21:00 Betis Sevilla - Real Madrid, 32. kolo La Ligy
- 21:00 Sunderland AFC - Nottingham Forest, 34. kolo Premier League
Hokej
- 1:00 Boston Bruins - Buffalo Sabres, 1. kolo play-off NHL (stav série: 1:1)
- 1:30 Ottawa Senators - Carolina Hurricanes, 1. kolo play-off NHL (stav série: 0:2)
- 4:00 Los Angeles Kings - Colorado Avalanche, 1. kolo play-off NHL (stav série: 0:2)
- 16:00 USA – Dánsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (B-skupina)
- 18:00 Fínsko – Lotyšsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (A-skupina)
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra, finále play-off Tipos extraligy (štvrtý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 Česko - Rakúsko, prípravný zápas pred MS
- 17:00 Fínsko - Dánsko, prípravný zápas pred MS
- 18:00 Poľsko - Slovinsko, prípravný zápas pred MS
- 19:00 Maďarsko - Japonsko, prípravný zápas pred MS
- 19:45 Švajčiarsko - Maďarsko, prípravný zápas pred MS
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
- Turnaj ATP v Madride
Basketbal
- 1:00 Atlanta Hawks - New York Knicks, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:1)
- 2:00 Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers, 1. kolo play-off NBA (stav série: 0:2)
- 3:30 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:1)
Vzpieranie
- od 8:00 ME 2026 v Gruzínsku
Vodné pólo
- 9:00 štvrťfinále a skupiny o umiestnenie, II. divízia Svetového pohára
Zápasenie
- 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, ME
- 16:45 semifinále, ME
- 18:00 finále, ME
TV program: piatok, 24. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.