Slovan vo štvrtom zápase finále hostí Nitru. Športový program na dnes (24. apríl)

Oliver Botka (Nitra) a Samuel Solenský (Slovan) bojujú o puk (Autor: TASR)
Sportnet|24. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 24. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 24. apríl

Futbal

  • 20:30 RB Lipsko - 1. FC Union Berlín, 31. kolo Bundesligy
  • 20:45 Stade Brest - Racing Lens, 31. kolo Ligue 1
  • 20:45 SSC Neapol - US Cremonese, 34. kolo Serie A
  • 21:00 Betis Sevilla - Real Madrid, 32. kolo La Ligy
  • ﻿21:00 Sunderland AFC - Nottingham Forest, 34. kolo Premier League

Hokej

  • 1:00 Boston Bruins - Buffalo Sabres, 1. kolo play-off NHL (stav série: 1:1)
  • 1:30 Ottawa Senators - Carolina Hurricanes, 1. kolo play-off NHL (stav série: 0:2)
  • 4:00 Los Angeles Kings - Colorado Avalanche, 1. kolo play-off NHL (stav série: 0:2)

  • 16:00 USA – Dánsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (B-skupina)
  • 18:00 Fínsko – Lotyšsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (A-skupina)

  • 18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra, finále play-off Tipos extraligy (štvrtý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/    

  • 17:00 Česko - Rakúsko, prípravný zápas pred MS
  • 17:00 Fínsko - Dánsko, prípravný zápas pred MS
  • 18:00 Poľsko - Slovinsko, prípravný zápas pred MS
  • 19:00 Maďarsko - Japonsko, prípravný zápas pred MS
  • 19:45 Švajčiarsko - Maďarsko, prípravný zápas pred MS

Tenis

  • Turnaj WTA v Madride
  • Turnaj ATP v Madride

Basketbal

  • 1:00 Atlanta Hawks - New York Knicks, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:1)
  • 2:00 Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers, 1. kolo play-off NBA (stav série: 0:2)
  • 3:30 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:1)

Vzpieranie

  • od 8:00 ME 2026 v Gruzínsku

Vodné pólo

  • 9:00 štvrťfinále a skupiny o umiestnenie, II. divízia Svetového pohára

Zápasenie

  • 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, ME
  • 16:45 semifinále, ME
  • 18:00 finále, ME
Ostatné športy

