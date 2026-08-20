Zapletalová beží prvé preteky ako majsterka Európy. Športový program na dnes (21. august)

Emma Zapletalová so zlatou medailou na ME v atletike 2026.
Emma Zapletalová so zlatou medailou na ME v atletike 2026. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|21. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 21. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 21. augusta

Futbal

  • 20:45 Olympique Marseille - RC Štrasburg, 1. kolo Ligue 1

  • 21:00 FC Arsenal - Coventry City, 1. kolo Premier League

  • 21:00 Real Betis - Real Sociedad, 2. kolo La Ligy

Hokej

  • 13:00 Holandsko - Rakúsko, turnaj IIHF European Cup of Nations
  • 17:00 Slovensko - Taliansko, turnaj IIHF European Cup of Nations

  • 13:00 Stavanger Oilers – HC Frýdek-Místek, Memoriál Pavla Zábojníka
  • 17:00 HKM Zvolen – HC MONACObet Banská Bystrica, Memoriál Pavla Zábojníka

  • 18:00 Tím Boston - Tím Svet, rozlúčkový zápas Zdena Cháru - Zee's Final Shift /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaj WTA v Cincinnati
  • Turnaj ATP v Cincinnati

Atletika

Cyklistika

  • 12:55 3. etapa: Celles - Geraardsbergen (182 km) - Ardooie (173,9 km), Renewi Tour 2026 /účasť SR/

Volejbal

  • 18:00 Turecko - Lotyšsko, skupina A na ME vo volejbale žien 2026

  • 14:00 Rakúsko - Srbsko, skupina B na ME vo volejbale žien 2026
  • 17:00 Bulharsko - Ukrajina, skupina B na  ME vo volejbale žien 2026
  • 20:00 Česko - Grécko, skupina B na ME vo volejbale žien 2026

  • 17:00 Azerbajdžan - Portugalsko, skupina C na ME vo volejbale žien 2026

  • 13:00 Francúzsko - Slovensko, skupina D na ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:00 Chorvátsko - Taliansko, skupina D na  ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 19:00 Švédsko - Čierna Hora, skupina D na ME vo volejbale žien 2026

  • 17:00 Slovensko - Švajčiarsko, prípravný zápas pred ME mužov

Basketbal

Zápasenie

  • 10:00 repasáž WW: 57, 59 a 68 kg, MS do 20 rokov
  • 10:00 repasáž FS: 61 a 86 kg, MS do 20 rokov
  • 10:00 kvalifikačné kolá FS: 57, 65, 79 a 92 kg, MS do 20 rokov
  • 17:00 semifinále FS: 57, 65, 79 a 92 kg, MS do 20 rokov
  • 18:00 finále WW: 57, 59 a 68 kg, MS do 20 rokov
  • 18:00 finále FS: 61 a 86 kg, MS do 20 rokov

Dráhová cyklistika

  • 11:30 MS juniorov v Heusden-Zoldere (Belgicko) /účasť SR/

Športová gymnastika

  • 10:00 finále muži - prostné, kôň s držadlami, kruhy, ME mužov a juniorov

Jazdectvo

  • 18:50 parkúr - 2. súťaž, 2. kolo, tímové finále a kvalifikácia jednotlivcov

Bedminton


TV program: piatok, 21. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Emma Zapletalová so zlatou medailou na ME v atletike 2026.
    Emma Zapletalová so zlatou medailou na ME v atletike 2026.
    Zapletalová beží prvé preteky ako majsterka Európy. Športový program na dnes (21. august)
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