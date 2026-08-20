Zapletalová beží prvé preteky ako majsterka Európy. Športový program na dnes (21. august)

Športový program na piatok, 21. augusta
Futbal
- 20:45 Olympique Marseille - RC Štrasburg, 1. kolo Ligue 1
- 21:00 FC Arsenal - Coventry City, 1. kolo Premier League
- 21:00 Real Betis - Real Sociedad, 2. kolo La Ligy
Hokej
- 13:00 Holandsko - Rakúsko, turnaj IIHF European Cup of Nations
- 17:00 Slovensko - Taliansko, turnaj IIHF European Cup of Nations
- 13:00 Stavanger Oilers – HC Frýdek-Místek, Memoriál Pavla Zábojníka
- 17:00 HKM Zvolen – HC MONACObet Banská Bystrica, Memoriál Pavla Zábojníka
- 18:00 Tím Boston - Tím Svet, rozlúčkový zápas Zdena Cháru - Zee's Final Shift /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Cincinnati
- Turnaj ATP v Cincinnati
Atletika
- 19:45 Míting Diamantovej ligy v Lausanne /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Cyklistika
- 12:55 3. etapa: Celles - Geraardsbergen (182 km) - Ardooie (173,9 km), Renewi Tour 2026 /účasť SR/
Volejbal
- 18:00 Turecko - Lotyšsko, skupina A na ME vo volejbale žien 2026
- 14:00 Rakúsko - Srbsko, skupina B na ME vo volejbale žien 2026
- 17:00 Bulharsko - Ukrajina, skupina B na ME vo volejbale žien 2026
- 20:00 Česko - Grécko, skupina B na ME vo volejbale žien 2026
- 17:00 Azerbajdžan - Portugalsko, skupina C na ME vo volejbale žien 2026
- 13:00 Francúzsko - Slovensko, skupina D na ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Chorvátsko - Taliansko, skupina D na ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:00 Švédsko - Čierna Hora, skupina D na ME vo volejbale žien 2026
- 17:00 Slovensko - Švajčiarsko, prípravný zápas pred ME mužov
Basketbal
- 18:00 Slovensko – Bulharsko, baSKet Summer Challenge /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Zápasenie
- 10:00 repasáž WW: 57, 59 a 68 kg, MS do 20 rokov
- 10:00 repasáž FS: 61 a 86 kg, MS do 20 rokov
- 10:00 kvalifikačné kolá FS: 57, 65, 79 a 92 kg, MS do 20 rokov
- 17:00 semifinále FS: 57, 65, 79 a 92 kg, MS do 20 rokov
- 18:00 finále WW: 57, 59 a 68 kg, MS do 20 rokov
- 18:00 finále FS: 61 a 86 kg, MS do 20 rokov
Dráhová cyklistika
- 11:30 MS juniorov v Heusden-Zoldere (Belgicko) /účasť SR/
Športová gymnastika
- 10:00 finále muži - prostné, kôň s držadlami, kruhy, ME mužov a juniorov
Jazdectvo
- 18:50 parkúr - 2. súťaž, 2. kolo, tímové finále a kvalifikácia jednotlivcov
Bedminton
- 12:00 majstrovstvá sveta — štvrťfinále /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: piatok, 21. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.