VIDEO: Real Madrid sa ocitol na pokraji katastrofy. Šialenú drámu rozhodol striedajúci hrdina

Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR, CTK|15. sep 2026 o 23:27 (aktualizované 15. sep 2026 o 23:46)
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Elche sa skoro postaralo o prekvapenie kola.

/správu aktualizujeme/

Futbalisti Raya Vallecano dosiahli druhé víťazstvo v novom ročníku La Ligy. V 6. kole najvyššej španielskej súťaže zdolali doma Espanyol Barcelona 2:1.

Z prvého triumfu v sezóna sa tešila Valencia, ktorá uspela na ihrisku Deportiva Alaves 1:0 vďaka gólu Luisa Rioju zo 78. minúty.

Futbalisti Realu Madrid vydreli v predohrávke 6. kola španielskej ligy výhru 3: 2 nad Elche a v neúplnej tabuľke sa bodovo dotiahli na vedúcu Barcelonu, ktorá má ale zápas k dobru.

﻿Gólom v nastavení favorita od druhej straty bodov v sezóne zachránil Espí.

VIDEO: Víťazný gól Espího

La Liga - 6. kolo:

Deportivo Alaves - FC Valencia 0:1 (0:0)

Gól: 78. Rioja

Rayo Vallecano - Espanyol Barcelona 2:1 (2:0)

Góly: 3. Garcia, 26. Pedrosa - 54. Fernandez

Real Madrid - Elche CF 3:2 (2:0)

Góly: 25. Dituro (v.g.), 33. Mbappé, 91. Espí - 71. Osorio, 83. Nino

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Kylian Mbappe.
    Kylian Mbappe.
    VIDEO: Real Madrid sa ocitol na pokraji katastrofy. Šialenú drámu rozhodol striedajúci hrdina
    ut 23:27
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