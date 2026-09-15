VIDEO: Real Madrid sa ocitol na pokraji katastrofy. Šialenú drámu rozhodol striedajúci hrdina

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Futbalisti Raya Vallecano dosiahli druhé víťazstvo v novom ročníku La Ligy. V 6. kole najvyššej španielskej súťaže zdolali doma Espanyol Barcelona 2:1.
Z prvého triumfu v sezóna sa tešila Valencia, ktorá uspela na ihrisku Deportiva Alaves 1:0 vďaka gólu Luisa Rioju zo 78. minúty.
Futbalisti Realu Madrid vydreli v predohrávke 6. kola španielskej ligy výhru 3: 2 nad Elche a v neúplnej tabuľke sa bodovo dotiahli na vedúcu Barcelonu, ktorá má ale zápas k dobru.
Gólom v nastavení favorita od druhej straty bodov v sezóne zachránil Espí.
VIDEO: Víťazný gól Espího
La Liga - 6. kolo:
Deportivo Alaves - FC Valencia 0:1 (0:0)
Gól: 78. Rioja
Rayo Vallecano - Espanyol Barcelona 2:1 (2:0)
Góly: 3. Garcia, 26. Pedrosa - 54. Fernandez
Real Madrid - Elche CF 3:2 (2:0)
Góly: 25. Dituro (v.g.), 33. Mbappé, 91. Espí - 71. Osorio, 83. Nino