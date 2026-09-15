ONLINE: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 1. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
15.09.2026 o 18:00
1. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Dnes štartuje naša najvyššia hokejová súťaž Tipsport liga kompletným prvým kolom. Titul obhajuje Nitra. Tá na svojom štadióne hostí finalistu z minulej sezóny, Slovan Bratislava. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
Nitra odohrala v príprave štyri duely, tri z nich vyhrala, jeden prehrala. Okrem toho ako jediný slovenský zástupca účinkuje aj v Lige majstrov, v ktorej zatiaľ odohrala štyri zápasy, prvé dva prehrala, v ďalších dvoch dokázala zvíťaziť a získať dovedna päť bodov.
Slovan má za sebou sedem prípravných zápasov, keď nastupoval proti českým a rakúskym mužstvám. Trikrát sa mu podarilo zvíťaziť (všetko po predĺžení), štyri duely ťahal za kratší koniec.
Nitra odohrala v príprave štyri duely, tri z nich vyhrala, jeden prehrala. Okrem toho ako jediný slovenský zástupca účinkuje aj v Lige majstrov, v ktorej zatiaľ odohrala štyri zápasy, prvé dva prehrala, v ďalších dvoch dokázala zvíťaziť a získať dovedna päť bodov.
Slovan má za sebou sedem prípravných zápasov, keď nastupoval proti českým a rakúskym mužstvám. Trikrát sa mu podarilo zvíťaziť (všetko po predĺžení), štyri duely ťahal za kratší koniec.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.