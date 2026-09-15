Ovečkin je Rus a po kariére tam bude bývať. Washington reaguje na politické video kapitána

Alexander Ovečkin.
Alexander Ovečkin. (Autor: SITA/AP)
TASR|15. sep 2026 o 20:44
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Alexander Ovečkin už v minulosti vyjadril podporu ruskému prezidentovi.

Klub NHL Washington Capitals zareagoval na predvolebné video strany Vladimira Putina Jednotné Rusko, v ktorom sa objavil jeho dlhoročný kapitán Alexander Ovečkin.

Zámorský tím vo svojom stanovisku uviedol, že ruského hokejistu požiadali o účasť na videokampani počas jeho letného pobytu v rodnej krajine.

„Alex Ovečkin je ruský občan, ktorý počas prestávky medzi sezónami žije s rodinou v Moskve a bude tam žiť aj po konci kariéry,“ uviedol v utorok hovorca klubu Sergej Kočarov v stanovisku, ktoré poskytol agentúre AP.

“Ako športovec s najdlhším pôsobením vo Washingtone D.C. a pilier miestnej komunity sa on i my sústredíme na nadchádzajúcu sezónu a na jeho pokračujúci prínos na ľade i v našom meste.“

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V reklame vidno Ovečkina stáť za ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.

Na videu sa podieľal aj niekdajší ruský hokejový obranca, neskôr ruský minister športu a poslanec Štátnej dumy Viačeslav Fetisov, čo vyvolalo negatívnu reakciu na sociálnych sieťach zo strany bývalého českého brankára Dominika Hašeka, ďalšieho člena Hokejovej siene slávy v Toronte, ktorý to označil za prejav podpory ruskej vojny proti Ukrajine.

Vedenie NHL pri žiadosti o stanovisko odkázalo agentúru AP na klub Washington Capitals. Očakáva sa, že Ovečkin bude k dispozícii zámorským médiám vo štvrtok, keď sa začne prípravný kemp „Caps“ pred jeho 22. sezónou v NHL.

Ovečkin, ktorý vo štvrtok oslávi 41. narodeniny, už v minulosti vyjadril podporu ruskému prezidentovi, a to v roku 2017, keď inicioval spoločenské hnutie s názvom „Putin Team“ (Putinov tím). Vtedy novinárom z AP a Washington Post povedal: „Iba podporujem svoju krajinu.“

Keď Rusko vo februári 2022 spustilo vojenskú inváziu na Ukrajinu, Ovečkin zareagoval na situáciu slovami: „Prosím, už žiadnu vojnu.“

Na otázku o svojom vzťahu k Putinovi vtedy odpovedal: „Je to môj prezident, ale neangažujem sa v politike. Som športovec.“

Ovečkin je historicky najlepší strelec NHL. V apríli 2024 strelil svoj 895. gól v NHL a prekonal tak rekord legendárneho Waynea Gretzkého.

NHL

Alexander Ovečkin.
Alexander Ovečkin.
Ovečkin je Rus a po kariére tam bude bývať. Washington reaguje na politické video kapitána
dnes 20:449
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