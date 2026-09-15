Martin Dúbravka zažil horkastý debut. Proti gigantovi inkasoval trikrát

Martin Dúbravka.
Martin Dúbravka. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. sep 2026 o 23:02
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Dúbravka inkasoval od Mac Allistera, Gakpa a Szoboszlaia.

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka absolvoval súťažný debut v drese Tottenhamu Hotspur.

V utorok nastúpil v zápase 3. kola anglického Ligového pohára na pôde FC Liverpool, v ktorom Spurs prehrali 1:3.

V 21. minúte ho prekonal argentínsky stredopoliar Alexis Mac Allister a v 54. minúte holandský útočník Cody Gakpo.

„Kohúti" v 69. minúte znížili zásluhou Connora Gallaghera, no v 90+1. minúte spečatil triumf Liverpoolu maďarský reprezentant Dominik Szoboszlai.

VIDEO: Gól Szoboszlaia

V príprave odchytal Dúbravka za Tottenham duely proti Milton Keynes Dons a Sydney.

Anglický ligový pohár

    Martin Dúbravka.
    Martin Dúbravka.
    Martin Dúbravka zažil horkastý debut. Proti gigantovi inkasoval trikrát
    ut 23:02
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