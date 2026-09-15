Martin Dúbravka zažil horkastý debut. Proti gigantovi inkasoval trikrát

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka absolvoval súťažný debut v drese Tottenhamu Hotspur.
V utorok nastúpil v zápase 3. kola anglického Ligového pohára na pôde FC Liverpool, v ktorom Spurs prehrali 1:3.
V 21. minúte ho prekonal argentínsky stredopoliar Alexis Mac Allister a v 54. minúte holandský útočník Cody Gakpo.
„Kohúti" v 69. minúte znížili zásluhou Connora Gallaghera, no v 90+1. minúte spečatil triumf Liverpoolu maďarský reprezentant Dominik Szoboszlai.
VIDEO: Gól Szoboszlaia
V príprave odchytal Dúbravka za Tottenham duely proti Milton Keynes Dons a Sydney.