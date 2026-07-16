Molčan zabojuje o finále turnaja ATP a Tour de France. Športový program na dnes (17. júl)

Športový program na piatok, 17. júla
Tenis
- Turnaj WTA v Jasoch (Rumunsko)
- Turnaje ATP v Bastade (Švédsko), Gstaade (Švajčiarsko) a Umagu (Chorvátsko)
Cyklistika
- 13:20 13. etapa: Dole – Belfort (205,8 km), Tour de France 2026
Atletika
- 09:30 Dopoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/
- 16:00 Popoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/
Stolný tenis
- 10:00 ME mládeže v Gondmare /účasť SR/
Basketbal
- 11:00 Štvrťfinále a skupiny o umiestnenie, B-divízia ME hráčov do 20 rokov /Bratislava/
Hádzaná
- 11:00 Žreb skupinovej fázy Európskej ligy v Bielom /Tatran Prešov/
- 14:00 Tlačová konferencia HC DAC Dunajská Streda pred novou sezónou
TV program: piatok, 17. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.