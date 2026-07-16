Molčan zabojuje o finále turnaja ATP a Tour de France. Športový program na dnes (17. júl)

Slovenský tenista Alex Molčan.
Slovenský tenista Alex Molčan. (Autor: TASR)
Sportnet|17. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 17. júla. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 17. júla

Tenis

  • Turnaj WTA v Jasoch (Rumunsko)
  • Turnaje ATP v Bastade (Švédsko), Gstaade (Švajčiarsko) a Umagu (Chorvátsko)

Cyklistika

Atletika

  • 09:30 Dopoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/
  • 16:00 Popoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/

Stolný tenis

  • 10:00 ME mládeže v Gondmare /účasť SR/

Basketbal

  • 11:00 Štvrťfinále a skupiny o umiestnenie, B-divízia ME hráčov do 20 rokov /Bratislava/

Hádzaná

  • 11:00 Žreb skupinovej fázy Európskej ligy v Bielom /Tatran Prešov/
  • 14:00 Tlačová konferencia HC DAC Dunajská Streda pred novou sezónou
TV program: piatok, 17. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Molčan zabojuje o finále turnaja ATP a Tour de France. Športový program na dnes (17. júl)
    dnes 00:00
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