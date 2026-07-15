Tragédia na Mont Blanc: Dvaja Česi zahynuli pri výstupe, tretí je zranený

Pri výstupe na Mont Blanc zahynuli v noci na stredu dvaja Česi, informovali ČTK francúzski policajti z Chamonix, špecializovaní na zásahy v Alpách (PGHM).
Tretí účastník výpravy, ktorý podľa nich takisto pochádzal z Česka, utrpel zranenia. Podľa informácií Českej asociácie horských vodcov (ČAHV) bol jednou z obetí horský vodca, ďalší dvaja členovia výpravy boli jeho klienti.
Zástupca PGHM uviedol, že k nehode došlo na jednej z tradičných trás vedúcich na najvyšší vrch Francúzska, v kuloári pri hore Goûter.
Podľa Christiana Trommsdorfa z Francúzskej asociácie horských vodcov (SNGM) dvaja Česi zahynuli približne o 03:00 po páde skál.
Na tom istom mieste, kde sú skalné zosuvy a pád skál pomerne časté, sa už podľa neho stalo niekoľko podobných nehôd.