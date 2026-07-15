Tragédia na Mont Blanc: Dvaja Česi zahynuli pri výstupe, tretí je zranený

Mont Blanc.
Mont Blanc. (Autor: wikipedia.com/CC)
ČTK|15. júl 2026 o 15:23
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Podľa ČAHV bol jednou z obetí horský vodca, ďalší dvaja členovia výpravy boli jeho klienti.

Pri výstupe na Mont Blanc zahynuli v noci na stredu dvaja Česi, informovali ČTK francúzski policajti z Chamonix, špecializovaní na zásahy v Alpách (PGHM).

Tretí účastník výpravy, ktorý podľa nich takisto pochádzal z Česka, utrpel zranenia. Podľa informácií Českej asociácie horských vodcov (ČAHV) bol jednou z obetí horský vodca, ďalší dvaja členovia výpravy boli jeho klienti.

Zástupca PGHM uviedol, že k nehode došlo na jednej z tradičných trás vedúcich na najvyšší vrch Francúzska, v kuloári pri hore Goûter.

Podľa Christiana Trommsdorfa z Francúzskej asociácie horských vodcov (SNGM) dvaja Česi zahynuli približne o 03:00 po páde skál.

Na tom istom mieste, kde sú skalné zosuvy a pád skál pomerne časté, sa už podľa neho stalo niekoľko podobných nehôd.

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