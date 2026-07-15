Žilina v predkole Európskej ligy a Tour de France. Športový program na dnes (16. júl)

Športový program na štvrtok, 16. júla
Futbal
- 17:00 FC Astana – KF Tirana /prvý zápas: 1:0/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 17:00 FC Inter Turku – FK Sarajevo /prvý zápas: 1:1/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 17:00 FK Jelimaj Semej – FC Alaškert /prvý zápas: 1:1/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Ilves Tampere – FC Differdange 03 /prvý zápas: 0:0/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Paide Linnameeskond – FC Hegelmann /prvý zápas: 1:1/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 FC Pjunik Jerevan – Marsaxlokk FC /prvý zápas: 3:0/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 St Joseph's FC – Bohemians FC /prvý zápas: 0:2/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 FC Torpedo Kutaisi – Zira FK /prvý zápas: 0:3/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:30 FCI Levadia Tallinn – Caernarfon Town FC /prvý zápas: 5:0/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:30 RFS Riga – Glentoran FC /prvý zápas: 2:1/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 BATE Borisov – AF Elbasani /prvý zápas: 1:1/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Dinamo Tbilisi – FC Mondorf-les-Bains /prvý zápas: 2:1/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 FC Santa Coloma – Penybont FC /prvý zápas: 1:0/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 FC Milsami Orhei – FK Velež Mostar /prvý zápas: 1:1/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Víkingur Gøta – Stjarnan Garðabær /prvý zápas: 1:3/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 FK Žalgiris Vilnius – OFK Petrovac /prvý zápas: 3:1/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:30 Hamrun Spartans FC – NSÍ Runavík /prvý zápas: 1:1/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 FC Ballkani – Connah's Quay Nomads /prvý zápas: 0:0/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 KF Škendija – Europa FC /prvý zápas: 5:0/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 FK Sileks Kratovo – Dinamo Minsk /prvý zápas: 1:0/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 20:45 Linfield FC – Nõmme Kalju FC /prvý zápas: 0:1/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 20:45 FK Mornar Bar – Atletic Club d'Escaldes /prvý zápas: 1:2/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 Virtus AC 1964 – FC Dila Gori /prvý zápas: 1:3/, odvety 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19.30 Derry City – CSKA Sofia /prvý zápas: 2:3/, odveta 1. predkola Európskej ligy
- 19.30 Universitatea Kluž – Dynamo Kyjev /prvý zápas: 0:0/, odveta 1. predkola Európskej ligy
- 20.00 NK Aluminij Kidričevo – Šeriff Tiraspoľ /prvý zápas: 0:0/, odveta 1. predkola Európskej ligy
- 20.15 Ferencváros Budapešť – FK Vojvodina Novi Sad /prvý zápas: 2:1/, odveta 1. predkola Európskej ligy
- 20.30 MŠK Žilina – Hajduk Split /prvý zápas: 0:2/, odveta 1. predkola Európskej ligy
- 22.00 ÍF Vestri – Karabach Agdam /prvý zápas: 0:3/, odveta 1. predkola Európskej ligy
Tenis
- Turnaj WTA v Jasy
- Turnaj ATP v Bastade, Gstaade a Umagu
Cyklistika
- 13:40 12. etapa: Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saone (179,1 km), Tour de France 2026
Atletika
- 9.30 dopoludňajší program, ME do 18 rokov v Riety /účasť SR/
- 16.00 popoludňajší program, ME do 18 rokov v Riety /účasť SR/
Stolný tenis
- 10:00 ME mládeže v Gondomare
Basketbal
- 11:00 žreb kvalifikácie a skupinovej fázy EP žien v Mníchove /MBK Ružomberok/
- 12:00 žreb kvalifikácie a skupinovej fázy EP FIBA v Mníchove /Nitra Blue Wings, BC Prievidza/
- 12:45 žreb druhej fázy predkvalifikácie ME 2029 mužov v Mníchove /účasť SR/
TV program: štvrtok, 16. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.