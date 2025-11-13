Slovensko hrá dôležitý zápas kvalifikácie. Športový program na dnes (14. november)

Športový program na piatok, 14. november
Futbal
- 1:30 Kanada - Ekvádor, prípravné zápasy
- 11:20 Japonsko - Ghana, prípravné zápasy
- 12:00 Kórejská republika - Bolívia, prípravné zápasy
- 17:00 Angola - Argentína, prípravné zápasy
- 17:00 Uzbekistan - Egypt, prípravné zápasy
- 17:30 Saudská Arábia - Pobrežie Slonoviny, prípravné zápasy
- 16:30 MFK Dukla Banská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 17. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Pohronie - MFK Zvolen, 17. kolo MONACObet ligy
- 18:00 Fínsko - Malta, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Slovensko - Severné Írsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Luxembursko - Nemecko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Poľsko - Holandsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Chorvátsko - Faerské ostrovy, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Gibraltár - Čierna Hora, európska kvalifikácia MS 2026
Hokej
- 1:00 Florida Panthers - Washington Capitals, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Anaheim Ducks, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Boston Bruins, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Dallas Stars, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings, NHL
- 1:30 Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers, NHL
- 3:00 Calgary Flames - San Jose Sharks, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Buffalo Sabres, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Winnipeg Jets, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - New York Islanders, NHL
- 20:00 Nashville Predators - Pittsburgh Penguins, NHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HK ‘95 Považská Bystrica, 18. kolo TIPOS SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Skalica, 18. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Detva - HK TAM Levice, 18. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - HC MUŠLA Topoľčany, 18. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - MHA Martin, 18. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Žiar nad Hronom, 18. kolo TIPOS SHL
- 17:30 Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov, 22. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Olomouc, 22. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, 22. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera, 22. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec, 22. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň, 22. kolo českej extraligy
- 18:00 HK Poprad - HK Dukla Trenčín, 18. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Prešov - HK Dukla Michalovce, 18. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HC Košice, 18. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HK Spišská Nová Ves, 18. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš, 18. kolo Tipsport ligy
Tenis
- od 14:00 Turnaj majstrov ATP v Turíne
- 15:00 Argentína - Slovensko, baráž o postup do kvalifikácie Pohára Billie-Jean Kingovej
Strelectvo
- 8:00 ženy rýchlopalná pištoľ 25 m - kval., MS vo vzduchových zbraniach
- 8:15 muži puška 50 m v ľahu - finále, MS vo vzduchových zbraniach
- 9:45 ženy puška 50 m v ľahu - finále, MS vo vzduchových zbraniach
- 12:00 ženy pištoľ 25 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach
Hádzaná
- 19:00 HC Sporta Hlohovec - HK AGRO Topoľčany, 11. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 HK Bojnice - HáO TJ Slovan Modra, 11. kolo Niké Handball Extraligy
Volejbal
- 19:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, 4. kolo Niké Extraligy
TV program: piatok, 14. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.