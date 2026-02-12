Pokračujú slovenské hokejové ligy. Športový program na dnes (13. február)

Športový program na piatok, 13. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 11:45 beh na lyžiach, muži 10 km voľne s intervalovým štartom (HINDS, CENEK), ZOH 2026
- 14:00 biatlon, muži šprint na 10 km (ADAMOV, BORGUĽA), ZOH 2026
- 14:46 snoubording, ženy snoubordkros - veľké finále, ZOH 2026
- 19:30 snoubording, muži U-rampa - finále, ZOH 2026
- 16:00 rýchlokorčuľovanie, muži 10 000 m, ZOH 2026
- 19:30/21:05 skeleton, muži - 3. a 4. jazda, ZOH 2026
- 19:00 krasokorčuľovanie, muži – voľné jazdy (HAGARA), ZOH 2026
- 12:10 Fínsko – Švédsko, B-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
- 12:10 Taliansko – Slovensko, B-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
- 16:40 Francúzsko – Česko, hokej – muži, ZOH 2026
- 21:10 Kanada – Švajčiarsko, hokej – muži, ZOH 2026
- Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (štvrtok 12. február)
Futbal
- 19:00 Stade Rennes - Paríž Saint-Germain, 22. kolo Ligue 1
- 21:05 AS Monaco - FC Nantes, 22. kolo Ligue 1
- 20:30 Borussia Dortmund - FSV Mainz 05, 22. kolo Bundesligy
- 20:45 SC Pisa - AC Miláno, 25. kolo Serie A
- 21:00 FC Elche - CA Osasuna, 24. kolo La Ligy
Hokej
- 17:30 HC Košice - HK Poprad, 47. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves, 47. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica, 47. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra, 47. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HC Prešov, 47. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen, 47. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Skalica - HC MUŠLA Topoľčany, 42. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK TAM Levice, 42. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva - HC BIT markets TEBS Bratislava, 42. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - MHA Martin, 42. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK ‘95 Považská Bystrica, 42. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HK Gladiators Trnava, 42. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaje ATP v Dallase, Rotterdame a v Buenos Aires
- Turnaj WTA v Dauhe
Strelectvo
- 8:15 MEJ disciplíny 10 m /účasť SR/
Basketbal
- 19:00 Nitra Blue Wings - Iskra Svit, 27. kolo Tipos SBL
- 18:00 ŠBK Šamorín - YOUNG ANGELS Košice, nadstavbová časť Tipos extraligy (1.–6. miesto, 4. kolo)
- 17:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava, Final Four Slovenského pohára (semifinále) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
20:00 MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky, Final Four Slovenského pohára (semifinále) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 18:00 HK Košice - MHC Štart Nové Zámky, Niké Handball Extraliga (1.–6. miesto, 2. kolo)
18:00 Tatran Prešov - HK Bojnice, Niké Handball Extraliga (1.–6. miesto, 2. kolo)
19:00 HC Sporta Hlohovec - HC Záhoráci, Niké Handball Extraliga (7.–10. miesto, 1. kolo)
Volejbal
- 11:00 TJ Slávia Svidník - VK MIRAD UNIPO Prešov, 15. kolo Niké Extraligy
- 18:00 VK Slovan Bratislava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, 15. kolo Niké Extraligy
TV program: piatok, 13. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.