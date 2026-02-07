Derby zápasy vo futbalových súťažiach. Športový program na dnes (8. február)

Športový program na nedeľu, 8. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 11:30 zjazdové lyžovanie – ženy zjazd (Jančová, Šrobová), ZOH 2026
- 12:30 beh na lyžiach – muži skiatlon 10+10 km (Hinds), ZOH 2026
- 14:05 biatlon - miešaná štafeta 4x6 km, ZOH 2026
- 14:26 snoubording - ženy a muži paralelný obrovský slalom - malé a veľké finále, ZOH 2026
- 16:00 rýchlokorčuľovanie – muži 5000 m, ZOH 2026
- 17:00 sánkovanie - muži 3. a 4. jazda (Ninis), ZOH 2026
- 19:30 krasokorčuľovanie – športové dvojice, ženy a muži voľné jazdy, ZOH 2026
- Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (nedeľa, 8. február)
Futbal
- 15:30 MŠK Žilina - KFC Komárno, 19. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava, 19. kolo Niké ligy
- 13:00 FC Hradec Králové - Dukla Praha, 21. kolo českej ligy
- 15:30 Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice, 21. kolo českej ligy
- 15:30 FC Zlín - Sparta Praha, 21. kolo českej ligy
- 18:30 Viktoria Plzeň - Slovan Liberec, 21. kolo českej ligy
- 15:30 1. FC Kolín - RB Lipsko, 21. kolo Bundesligy
- 17:30 Bayern Mníchov - TSG 1899 Hoffenheim, 21. kolo Bundesligy
- 15:00 OGC Nice - AS Monaco, 21. kolo Ligue 1
- 17:15 Angers SCO - FC Toulouse, 21. kolo Ligue 1
- 17:15 AJ Auxerre - Paríž FC, 21. kolo Ligue 1
- 17:15 AC Le Havre - Racing Štrasburg, 21. kolo Ligue 1
- 20:45 Paríž St. Germain - Olympique Marseille, 21. kolo Ligue 1
- 12:30 FC Bologna - Parma Calcio, 24. kolo Serie A
- 15:00 US Lecce - Udinese Calcio, 24. kolo Serie A
- 18:00 US Sassuolo - Inter Miláno, 24. kolo Serie A
- 20:45 Juventus Turín - Lazio Rím, 24. kolo Serie A
- 14:00 Deportivo Alavés - Getafe CF, 23. kolo La Ligy
- 16:15 Athletic Bilbao - UD Levante, 23. kolo La Ligy
- 18:30 Atletico Madrid - Real Betis, 23. kolo La Ligy
- 21:00 CF Valencia - Real Madrid, 23. kolo La Ligy
- 15:00 FC Brighton - Crystal Palace, 25. kolo Premier League
- 17:30 FC Liverpool - Manchester City, 25. kolo Premier League
Hokej
- 11:45 zápas o 5. miesto Turnaj šiestich krajín žien
- 12:00 zápas o 3. miesto Turnaj šiestich krajín žien
- 15:00 finále Turnaj šiestich krajín žien
- 17:00 Vlci Žilina - HKM Zvolen, 46. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj ATP v Montpellieri
- Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž
- od 13:30 Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert - Lukáš Klein, Miloš Karol, 1. kolo kvalifikácie Davisovho pohára Francúzsko - Slovensko
- Arthur Rinderknech - Alex Molčan, 1. kolo kvalifikácie Davisovho pohára Francúzsko - Slovensko
- Alexandre Müller - Norbert Gombos, 1. kolo kvalifikácie Davisovho pohára Francúzsko - Slovensko
Florbal
- 9:00/12:00/15:00/18:00, zápasy o konečné umiestnenia, kvalifikácia o postup na MS 2026
Hádzaná
- 15:00 MŠK Iuventa Michalovce - Handball Hodonín, 16. kolo MOL ligy
- 17:00 Házená Kynžvart - Handball Club Zlín, 16. kolo MOL ligy
Volejbal
- 14:00 VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno, finále mužov, Niké SuperFinále Slovenského pohára /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 VA UNIZA Žilina - Kooperativa Slávia EUBA, finále žien, Niké SuperFinále Slovenského pohára /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 16:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BK AS Trenčín, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 16:00 BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice, 25. kolo Tipos SBL
Stolný Tenis
- 14:00 finále ženy, Europe Top 16 Cup
- 15:00 finále muži, Europe Top 16 Cup
TV program: nedeľa, 8. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.