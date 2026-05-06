Jeden šprint ešte zvládnem, vraví Sagan. V Česku bude tvárou známeho podujatia

Peter Sagan bude ďalšou cyklistickou hviezdou, ktorá sa predstaví v úlohe ambasádora pretekov L'Etape Czech Republic by Tour de France.
Trojnásobný majster sveta a sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France zaštíti kopcovitú trasu, ktorá sa pôjde 20. júna v Prahe a okolí. Organizátori o tom informovali dnes na tlačovej konferencii.
"Je to krásny projekt. Rád zaspomínam na to, kedy som bol súčasťou Tour de France," povedal Sagan. "Len by som mal byť možno ambsádorom nejakej šprintérskej etapy ako kopcovitej," dodal s úsmevom 36-ročný rodák zo Žiliny.
Projekt L 'Etapy zažil už v Dubaji. "Na Tour de France robia atmosféru fanúšikovia. A myslím, že tu bude veľa ľudí, ktorí sa o to postarajú. V Dubaji bola skvelá atmosféra, ale počul som, že tu to má byť ešte o dosť výraznejšie. Myslím, že je to skvelé aj pre mládež a budúce cyklistické nádeje," uviedol Sagan.
"Pre nás je to zase splnenie nejakého sna. Keď sme s L 'Etape začínali, tak Peter ešte pretekal. Vtedy sme ešte vôbec nepozerali koniec jeho kariéry, nato aby sme tušili, že dnes ho tu budeme mať," vyhlásil šéf projektu Přemysl Novák.
Veľvyslancami pretekov pre širokú verejnosť boli v minulosti Andy Schleck, Alberto Contador či Bradley Wiggins.
"Keď sme zverejnili, že by Peter mal prísť ako ambasádor, zbúralo nám to v čítannosti článkov siete. Nechcem sa dotknúť jeho predchodcov v tejto úlohe, ale toto bolo ešte niekde úplne inde, čo len ukazuje na obrovskú popularitu, ktorá Petra sprevádza," uviedol Novák.
"Je to vďaka tomu vlastne úplne nová akcia. A pre Petra mám dobrú správu - bude to ľahšie. Prevýšenie tam nie je také veľké, ako keď sme jazdili na západ od Prahy," pripomenul Novák.
Sagan prisľúbil, že sa aktívne zapojí. "Nejakú časť pôjdem a budem pripravený, keď si bude chcieť niekto pohovoriť, alebo bude chcieť nejakú radu. A keď ma bude chcieť niekto vyzvať na šprint? Tak jeden zvládnem... Každopádne sa nechystám pretekať, ale prídem si to užiť," vyhlásil.
"Myslím, že sa môžeme opäť tešiť na fantastickú atmosféru, čo nás k Tour de France približuje najviac. Veľa sme sa posunuli. Neorganizujeme preteky, ale je to už celospoločenská akcia, "povedal Novák.