Kto sa stane majstrom sveta formuly 1? Športový program na dnes (7. december)

Zľava Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri pred záverečnou Veľkou cenou v Abú Zabí.
Zľava Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri pred záverečnou Veľkou cenou v Abú Zabí. (Autor: TASR/AP)
7. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 7. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 7. december

Futbal

  • 15:30 AS Trenčín - FC Tatran Prešov, 17. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava, 17. kolo Niké ligy

  • 15:00 FC Brighton - West Ham United, 15. kolo Premier League
  • 17:30 FC Fulham - Crystal Palace, 15. kolo Premier League

  • 13:00 FK Jablonec - Bohemians Praha 1905, 18. kolo českej ligy
  • 15:30 MFK Karviná - FC Baník Ostrava, 18. kolo českej ligy
  • 18:30 FK Pardubice - FC Hradec Králové, 18. kolo českej ligy

  • 15:00 OGC Nice - SCO Angers, 15. kolo Ligue 1
  • 17:15 AJ Auxerre - FC Metz, 15. kolo Ligue 1
  • 17:15 AC Le Havre - Paríž FC, 15. kolo Ligue 1
  • 20:45 FC Lorient - Olympique Lyon, 15. kolo Ligue 1

  • 15:30 HSV Hamburg - Werder Brémy, 13. kolo Bundesligy
  • 17:30 Borussia Dortmund - TSV Hoffenheim, 13. kolo Bundesligy

  • 12:30 US Cremonese - US Lecce, 14. kolo Serie A
  • 15:00 Cagliari Calcio - AS Rím, 14. kolo Serie A
  • 18:00 Lazio Rím - FC Bologna, 14. kolo Serie A
  • 20:45 SSC Neapol - Juventus Turín, 14. kolo Serie A

  • 14:00 CF Elche - FC Girona, 15. kolo La Ligy
  • 16:15 CF Valencia - FC Sevilla, 15. kolo La Ligy
  • 18:30 Espanyol Barcelona - Rayo Vallecano, 15. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Madrid - Celta Vigo, 15. kolo La Ligy

Hokej 

  • 1:00 Calgary Flames - Utah Mammoth, NHL
  • 1:00 Carolina Hurricanes - Nashville Predators, NHL
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - New York Islanders, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - St. Louis Blues, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 Boston Bruins - New Jersey Devils, NHL
  • 3:00 Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks, NHL
  • 4:00 Seattle Kraken - Detroit Red Wings, NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks - Minnesota Wild, NHL
  • 4:00 Edmonton Oilers - Winnipeg Jets, NHL
  • 19:00 Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche, NHL
  • 23:00 Carolina Hurricanes - San Jose Sharks, NHL
  • 23:00 Florida Panthers - New York Islanders, NHL

  • 16:00 HK Poprad - HC Košice, 26. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce, 26. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Prešov - HK Dukla Trenčín, 26. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina, 26. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava, 26. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš, 26. kolo Tipsport ligy

  • 16:00 HK Skalica - HC Nové Zámky, 25. kolo TIPOS SHL
  • 16:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK ‘95 Považská Bystrica, 25. kolo TIPOS SHL
  • 17:00 HC 19 Humenné - TSS GROUP Dubnica, 25. kolo TIPOS SHL
  • 17:00 HK Detva - HK Žiar nad Hronom, 25. kolo TIPOS SHL
  • 17:00 HK TAM Levice - HK Gladiators Trnava, 25. kolo TIPOS SHL
  • 17:00 MHA Martin - HC BIT markets TEBS Bratislava, 25. kolo TIPOS SHL

  • 14:30 Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň, 30. kolo českej extraligy
  • 15:00 Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice, 30. kolo českej extraligy
  • 15:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 30. kolo českej extraligy
  • 15:30 Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov, 30. kolo českej extraligy
  • 16:00 HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary, 30. kolo českej extraligy
  • 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno, 30. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Olomouc - Rytíři Kladno, 30. kolo českej extraligy

Hádzaná

Formula 1

  • 14:00 VC Abú Zabí

Basketbal

  • 15:00 YOUNG ANGELS Košice - BK AS Trenčín, 11. kolo TIPOS Extraligy žien


Florbal

Plávanie

  • 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/ 
  • 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne 

Skoky na lyžiach

  • 12:55 kvalifikácia veľký mostík, muži- SP /účasť SR/  
  • 14:25 hlavná súťaž veľký mostík, SP /účasť SR/  

Alpské lyžovanie

Biatlon

  • 13:15 stíhacie preteky žien na 10 km, 1. kolo SP /účasť SR/
  • 15:20 stíhacie preteky mužov na 12,5 km, 1. kolo SP /účasť SR/

Volejbal

  • 17:00 VA UNIZA Žilina - ŠVK Pezinok, 9. kolo Niké extraligy žien

  • 17:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava, 7. kolo Niké Extraligy

Krasokorčuľovanie

Beh na lyžiach

Futsal

  • 12:30 finále MS žien

Skialpinizmus

TV program: nedeľa, 7. december
Ostatné športy

    Kto sa stane majstrom sveta formuly 1? Športový program na dnes (7. december)
    dnes 00:00
