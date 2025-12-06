Kto sa stane majstrom sveta formuly 1? Športový program na dnes (7. december)

Športový program na nedeľu, 7. december
Futbal
- 15:30 AS Trenčín - FC Tatran Prešov, 17. kolo Niké ligy
- 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava, 17. kolo Niké ligy
- 15:00 FC Brighton - West Ham United, 15. kolo Premier League
- 17:30 FC Fulham - Crystal Palace, 15. kolo Premier League
- 13:00 FK Jablonec - Bohemians Praha 1905, 18. kolo českej ligy
- 15:30 MFK Karviná - FC Baník Ostrava, 18. kolo českej ligy
- 18:30 FK Pardubice - FC Hradec Králové, 18. kolo českej ligy
- 15:00 OGC Nice - SCO Angers, 15. kolo Ligue 1
- 17:15 AJ Auxerre - FC Metz, 15. kolo Ligue 1
- 17:15 AC Le Havre - Paríž FC, 15. kolo Ligue 1
- 20:45 FC Lorient - Olympique Lyon, 15. kolo Ligue 1
- 15:30 HSV Hamburg - Werder Brémy, 13. kolo Bundesligy
- 17:30 Borussia Dortmund - TSV Hoffenheim, 13. kolo Bundesligy
- 12:30 US Cremonese - US Lecce, 14. kolo Serie A
- 15:00 Cagliari Calcio - AS Rím, 14. kolo Serie A
- 18:00 Lazio Rím - FC Bologna, 14. kolo Serie A
- 20:45 SSC Neapol - Juventus Turín, 14. kolo Serie A
- 14:00 CF Elche - FC Girona, 15. kolo La Ligy
- 16:15 CF Valencia - FC Sevilla, 15. kolo La Ligy
- 18:30 Espanyol Barcelona - Rayo Vallecano, 15. kolo La Ligy
- 21:00 Real Madrid - Celta Vigo, 15. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Calgary Flames - Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes - Nashville Predators, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - New York Islanders, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - St. Louis Blues, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Boston Bruins - New Jersey Devils, NHL
- 3:00 Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Detroit Red Wings, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Minnesota Wild, NHL
- 4:00 Edmonton Oilers - Winnipeg Jets, NHL
- 19:00 Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche, NHL
- 23:00 Carolina Hurricanes - San Jose Sharks, NHL
- 23:00 Florida Panthers - New York Islanders, NHL
- 16:00 HK Poprad - HC Košice, 26. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce, 26. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Prešov - HK Dukla Trenčín, 26. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina, 26. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava, 26. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš, 26. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Skalica - HC Nové Zámky, 25. kolo TIPOS SHL
- 16:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK ‘95 Považská Bystrica, 25. kolo TIPOS SHL
- 17:00 HC 19 Humenné - TSS GROUP Dubnica, 25. kolo TIPOS SHL
- 17:00 HK Detva - HK Žiar nad Hronom, 25. kolo TIPOS SHL
- 17:00 HK TAM Levice - HK Gladiators Trnava, 25. kolo TIPOS SHL
- 17:00 MHA Martin - HC BIT markets TEBS Bratislava, 25. kolo TIPOS SHL
- 14:30 Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň, 30. kolo českej extraligy
- 15:00 Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice, 30. kolo českej extraligy
- 15:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 30. kolo českej extraligy
- 15:30 Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov, 30. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary, 30. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno, 30. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Olomouc - Rytíři Kladno, 30. kolo českej extraligy
Hádzaná
- 15:30 Senegal - Japonsko, hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 15:30 Kórejská republika - Česko, ženy - hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 18:00 Švajčiarsko - Rumunsko, ženy - hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 18:00 Angola - Švédsko, ženy - hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 20:30 Maďarsko - Dánsko, ženy - hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 20:30 Nórsko - Brazília, ženy - hlavná fáza - MS v hádzanej žien
- 18:00 HK Košice - HC Sporta Hlohovec, 14. kolo Niké Handball Extraligy
- 10:00 Slovensko - Severné Macedónsko, ženy - medzinárodný turnaj
Formula 1
- 14:00 VC Abú Zabí
Basketbal
- 15:00 YOUNG ANGELS Košice - BK AS Trenčín, 11. kolo TIPOS Extraligy žien
Florbal
- 13:00 Slovensko - Fínsko, B-skupina MS vo florbale žien
- 20:30 Poľsko - Švédsko, B-skupina MS vo florbale žien
Plávanie
- 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/
- 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne
Skoky na lyžiach
- 12:55 kvalifikácia veľký mostík, muži- SP /účasť SR/
- 14:25 hlavná súťaž veľký mostík, SP /účasť SR/
Alpské lyžovanie
- 16:00 obrovský slalom žien 1.kolo, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 obrovský slalom žien 2. kolo, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 obrovský slalom mužov 1.kolo, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 obrovský slalom mužov 2. kolo, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Biatlon
- 13:15 stíhacie preteky žien na 10 km, 1. kolo SP /účasť SR/
- 15:20 stíhacie preteky mužov na 12,5 km, 1. kolo SP /účasť SR/
Volejbal
- 17:00 VA UNIZA Žilina - ŠVK Pezinok, 9. kolo Niké extraligy žien
- 17:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava, 7. kolo Niké Extraligy
Krasokorčuľovanie
- 6:00 finále exhibícia, Grand Prix ISU /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Beh na lyžiach
- 9:30 ženy 10 km voľne, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 11:55 muži 10 km voľne, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Futsal
- 12:30 finále MS žien
Skialpinizmus
- 17:50 šprint, štart SP, kvalifikačné podujatie ZOH /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
