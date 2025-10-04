Medzinárodný maratón mieru, pražské derby či Formula 1. Športový program na dnes (5. október)

Športový program na nedeľu, 5. október
Futbal
- 17:00 MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 10. kolo Niké ligy
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MFK Zvolen, 11. kolo MONACObet ligy
- 15:30 PFK Piešťany - ŠK Slovan Bratislava, 3. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu
- 13:00 FC Zlín - FC Baník Ostrava, 11. kolo českej ligy
- 15:30 SK Sigma Olomouc - FK Jablonec, 11. kolo českej ligy
- 15:30 Viktoria Plzeň - FC Hradec Králové, 11. kolo českej ligy
- 18:30 AC Sparta Praha - SK Slavia Praha, 11. kolo českej ligy
- 15:30 VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim, 6. kolo Bundesligy
- 17:30 Hamburger SV - FSV Mainz 05, 6. kolo Bundesligy
- 19:30 Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg, 6. kolo Bundesligy
- 12:30 Udinese Calcio - Cagliari Calcio, 6. kolo Serie A
- 15:00 AC Fiorentina - AS Rím, 6. kolo Serie A
- 15:00 FC Bologna - SC Pisa, 6. kolo Serie A
- 18:00 SSC Neapol - FC Janov, 6. kolo Serie A
- 20:45 Juventus Turín - AC Miláno, 6. kolo Serie A
- 15:00 Olympique Lyon - FC Toulouse, 7. kolo Ligue 1
- 17:15 AC Le Havre - Stade Rennes, 7. kolo Ligue 1
- 17:15 AS Monaco - OGC Nice, 7. kolo Ligue 1
- 17:15 Racing Štrasburg - SCO Angers, 7. kolo Ligue 1
- 20:45 OSC Lille - Paríž Saint-Germain, 7. kolo Ligue 1
- 15:00 Wolverhampton Wanderers - FC Brighton, 7. kolo Premier League
- 15:00 Newcastle United - Nottingham Forest, 7. kolo Premier League
- 15:00 FC Everton - Crystal Palace, 7. kolo Premier League
- 15:00 Aston Villa - Burnley FC, 7. kolo Premier League
- 17:30 FC Brentford - Manchester City, 7. kolo Premier League
- 14:00 CD Alaves - FC Elche, 8. kolo La Ligy
- 16:15 FC Sevilla - FC Barcelona, 8. kolo La Ligy
- 18:30 Espanyol Barcelona - Betis Sevilla, 8. kolo La Ligy
- 18:30 Real Sociedad San Sebastián - Rayo Vallecano, 8. kolo La Ligy
- 21:00 Celta Vigo - Atlético Madrid, 8. kolo La Ligy
Hokej
- 15:30 HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš, 9. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HK Poprad, 9. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Spišská Nová Ves - HC Prešov, 9. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina, 9. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HK Nitra - HKM Zvolen, 9. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica, 9. kolo Tipsport ligy
- 16:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 12. kolo českej extraligy
- 16:30 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha, 12. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary, 12. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov, 12. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera, 12. kolo českej extraligy
- 17:00 Motor České Budějovice - HC Olomouc, 12. kolo českej extraligy
- 18:30 HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, 12. kolo českej extraligy
- 0:00 Dallas Stars - Colorado Avalanche, NHL prípravné zápasy
- 1:00 Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs, NHL prípravné zápasy
- 1:00 Florida Panthers - Tampa Bay Lightning, NHL prípravné zápasy
- 1:00 Chicago Blackhawks - St. Louis Blues, NHL prípravné zápasy
- 1:00 Montreal Canadiens - Ottawa Senators, NHL prípravné zápasy
- 1:00 Washington Capitals - Columbus Blue Jackets, NHL prípravné zápasy
- 2:00 Utah Mammots - San Jose Sharks, NHL prípravné zápasy
Tenis
- Turnaje ATP v Šanghaji
- Turnaj WTA v Pekingu
- od 14:00 Havlíčkova L. - Korneeva A., finále J&T Banka Slovak Open v Bratislave /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklistika
- preteky jednotlivcov:
- 11:45 muži elite (202,5 km), ME v cyklistike 2025
Basketbal
- 16:00 CBK Košice - BC Slovan Bratislava, 3. kolo TIPOS Extraligy
Hádzaná
- 19:00 HC DAC Dunajská Streda - Atticgo BM Elche, odveta 2. kolo Európskeho pohára EHF /prvý zápas: 21:31/
Atletika
- 9:00 102. ročník Medzinárodný Maratón Mieru (Košice)
Formula 1
- 14:00 Veľká cena Singapúru
Motorizmus
- 9:00 MotoGP VC Indonézie
Paralympijské
- 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/
- 9:00 ME v parastrelectve /účasť SR/
Vzpieranie
- 10:00 MS vo Förde (Nórsko) /účasť SR/