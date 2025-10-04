Medzinárodný maratón mieru, pražské derby či Formula 1. Športový program na dnes (5. október)

Bežci pred Medzinárodným maratónom mieru.
Bežci pred Medzinárodným maratónom mieru. (Autor: TASR)
Sportnet|5. okt 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 5. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 5. október

Futbal

  • 17:00 MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 10. kolo Niké ligy

  • 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MFK Zvolen, 11. kolo MONACObet ligy

  • 15:30 PFK Piešťany - ŠK Slovan Bratislava, 3. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu

  • 13:00 FC Zlín - FC Baník Ostrava, 11. kolo českej ligy
  • 15:30 SK Sigma Olomouc - FK Jablonec, 11. kolo českej ligy
  • 15:30 Viktoria Plzeň - FC Hradec Králové, 11. kolo českej ligy
  • 18:30 AC Sparta Praha - SK Slavia Praha, 11. kolo českej ligy

  • 15:30 VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim, 6. kolo Bundesligy
  • 17:30 Hamburger SV - FSV Mainz 05, 6. kolo Bundesligy
  • 19:30 Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg, 6. kolo Bundesligy

  • 12:30 Udinese Calcio - Cagliari Calcio, 6. kolo Serie A
  • 15:00 AC Fiorentina - AS Rím, 6. kolo Serie A
  • 15:00 FC Bologna - SC Pisa, 6. kolo Serie A
  • 18:00 SSC Neapol - FC Janov, 6. kolo Serie A
  • 20:45 Juventus Turín - AC Miláno, 6. kolo Serie A

  • 15:00 Olympique Lyon - FC Toulouse, 7. kolo Ligue 1
  • 17:15 AC Le Havre - Stade Rennes, 7. kolo Ligue 1
  • 17:15 AS Monaco - OGC Nice, 7. kolo Ligue 1
  • 17:15 Racing Štrasburg - SCO Angers, 7. kolo Ligue 1
  • 20:45 OSC Lille - Paríž Saint-Germain, 7. kolo Ligue 1

  • 15:00 Wolverhampton Wanderers - FC Brighton, 7. kolo Premier League
  • 15:00 Newcastle United - Nottingham Forest, 7. kolo Premier League
  • 15:00 FC Everton - Crystal Palace, 7. kolo Premier League
  • 15:00 Aston Villa - Burnley FC, 7. kolo Premier League
  • 17:30 FC Brentford - Manchester City, 7. kolo Premier League

  • 14:00 CD Alaves - FC Elche, 8. kolo La Ligy
  • 16:15 FC Sevilla - FC Barcelona, 8. kolo La Ligy
  • 18:30 Espanyol Barcelona - Betis Sevilla, 8. kolo La Ligy
  • 18:30 Real Sociedad San Sebastián - Rayo Vallecano, 8. kolo La Ligy
  • 21:00 Celta Vigo - Atlético Madrid, 8. kolo La Ligy

Hokej

  • 15:30 HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš, 9. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Slovan Bratislava - HK Poprad, 9. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HK Spišská Nová Ves - HC Prešov, 9. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina, 9. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:00 HK Nitra - HKM Zvolen, 9. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica, 9. kolo Tipsport ligy

  • 16:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 12. kolo českej extraligy
  • 16:30 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha, 12. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary, 12. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov, 12. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera, 12. kolo českej extraligy
  • 17:00 Motor České Budějovice - HC Olomouc, 12. kolo českej extraligy
  • 18:30 HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, 12. kolo českej extraligy

  • 0:00 Dallas Stars - Colorado Avalanche, NHL prípravné zápasy
  • 1:00 Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs, NHL prípravné zápasy
  • 1:00 Florida Panthers - Tampa Bay Lightning, NHL prípravné zápasy
  • 1:00 Chicago Blackhawks - St. Louis Blues, NHL prípravné zápasy
  • 1:00 Montreal Canadiens - Ottawa Senators, NHL prípravné zápasy
  • 1:00 Washington Capitals - Columbus Blue Jackets, NHL prípravné zápasy
  • 2:00 Utah Mammots - San Jose Sharks, NHL prípravné zápasy

Tenis

  • Turnaje ATP v Šanghaji
  • Turnaj WTA v Pekingu

  • od 14:00 Havlíčkova L. - Korneeva A., finále J&T Banka Slovak Open v Bratislave /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Cyklistika

Basketbal

  • 16:00 CBK Košice - BC Slovan Bratislava, 3. kolo TIPOS Extraligy

Hádzaná

  • 19:00 HC DAC Dunajská Streda - Atticgo BM Elche, odveta 2. kolo Európskeho pohára EHF /prvý zápas: 21:31/

Atletika

  • 9:00 102. ročník Medzinárodný Maratón Mieru (Košice)

Formula 1

  • 14:00 Veľká cena Singapúru

Motorizmus

  • 9:00 MotoGP VC Indonézie

Paralympijské

  • 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/
  • 9:00 ME v parastrelectve /účasť SR/

Vzpieranie

  • 10:00 MS vo Förde (Nórsko) /účasť SR/
TV program: Nedeľa, 5. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Ostatné športy

    Bežci pred Medzinárodným maratónom mieru.
    Bežci pred Medzinárodným maratónom mieru.
    Medzinárodný maratón mieru, pražské derby či Formula 1. Športový program na dnes (5. október)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Medzinárodný maratón mieru, pražské derby či Formula 1. Športový program na dnes (5. október)