Okolo Flámska či štart série Slovan - Košice. Športový program na dnes (5. apríl)

Športový program na nedeľu, 5. apríl
Futbal
- 15:30 KFC Komárno - AS Trenčín, 4. kolo nadstavbovej časti Niké ligy o udržanie sa
- 18:00 FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová, 4. kolo nadstavbovej časti Niké ligy o titul
- 10:30 FC Petržalka - FK Pohronie, 23. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Slávia TU Košice - MŠK Púchov, 23. kolo MONACObet ligy
- 13:00 FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905, 28. kolo českej ligy
- 15:30 Baník Ostrava - Slavia Praha, 28. kolo českej ligy
- 18:30 Sparta Praha - MFK Karviná, 28. kolo českej ligy
- 17:30 West Ham United - Leeds United, štvrťfinále anglického FA Cupu
- 15:30 Union Berlín - FC St. Pauli, 28. kolo Bundesligy
- 17:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Kolín, 28. kolo Bundesligy
- 15:00 US Cremonese - FC Bologna, 31. kolo Serie A
- 18:00 AC Pisa - FC Turín, 31. kolo Serie A
- 20:45 Inter MIláno - AS Rím, 31. kolo Serie A
- 15:00 Angers SCO - Olympique Lyon, 28. kolo Ligue 1
- 17:15 AC Le Havre - AJ Auxerre, 28. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Lorient - Paríž FC, 28. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Metz - FC Nantes, 28. kolo Ligue 1
- 20:45 AS Monaco - Olympique Marseille, 28. kolo Ligue 1
- 14:00 CF Getafe - Athletic Bilbao, 30. kolo La Ligy
- 16:15 CF Valencia - Celta Vigo, 30. kolo La Ligy
- 18:30 Real Oviedo - FC Sevilla, 30. kolo La Ligy
- 21:00 Deportivo Alaves - CA Osasuna, 30. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Vancouver Canucks - Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes - New York Islanders, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Montreal Canadiens, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Chicago Blackhawks, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Nashville Predators, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Calgary Flames, NHL
- 4:00 Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights, NHL
- 19:00 Detroit Red Wings - Minnesota Wild, NHL
- 21:00 Pittsburgh Penguins - Florida Panthers, NHL
- 21:30 Philadelphia Flyers - Boston Bruins, NHL
- 23:00 Ottawa Senators - Carolina Hurricanes, NHL
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HC Košice, semifinále play off Tipsport ligy (prvý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HK Skalica - HC Prešov, 4. kolo baráže o účasť v Tipsport lige
- 17:00 HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín, 4. kolo baráže o účasť v Tipsport lige /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HK Gladiators Trnava - HC Dukla Senica, druhý zápas baráže o účasť v Tipos SHL
Tenis
- Turnaje WTA v Charlestone a Bogote
- Turnaje ATP v Bukurešti, Houstone, Marrakeši a Monte Carle
Cyklistika
- 10:00 klasika Okolo Flámska (278,2 km)
TV program: nedeľa, 5. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.