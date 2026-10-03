Medzinárodný maratón mieru či Veľká cena Bahrajnu. Športový program na dnes (4. október)

Lance Stroll a Carlos Sainz počas 3. tréningu na VC Bahrajnu.
Lance Stroll a Carlos Sainz počas 3. tréningu na VC Bahrajnu. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Sportnet|4. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 4. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 4. októbra

Futbal

  • 2:00 Argentína - Burkina Faso, medzištátny prípravný zápas
  • 4:00 USA - Mexiko, medzištátny prípravný zápas
  • 19:00 Maroko - Mali, medzištátny prípravný zápas
  • 20:00 Egypt - Juhoafrická republika, medzištátny prípravný zápas

  • 15:00 Azerbajdžan - Litva, 2. skupiny D-divízie Ligy národov
  • 18:00 Kosovo - Rakúsko, 3. skupiny B-divízie Ligy národov
  • 18:00 Malta - Andorra, 1. skupiny D-divízie Ligy národov
  • 20:45 Írsko - Izrael, 3. skupiny B-divízie Ligy národov
  • 20:45 Grécko - Nemecko, 2. skupiny A-divízie Ligy národov
  • 20:45 Holandsko - Srbsko, 2. skupiny A-divízie Ligy národov
  • 20:45 Wales - Dánsko, 4. skupiny A-divízie Ligy národov
  • 20:45 Portugalsko - Nórsko, 4. skupiny A-divízie Ligy národov

  • 10:30 FC Petržalka - OFK Dynamo Malženice, 11. kolo MONACObet ligy

Hokej

  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators, NHL
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - Washington Capitals, NHL
  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Utah Mammoth, NHL
  • 1:00 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes, NHL
  • 1:00 Edmonton Oilers - Seattle Kraken, NHL
  • 1:00 Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks, NHL
  • 1:30 New York Islanders - New Jersey Devils, NHL
  • 2:00 Minnesota Wild - Boston Bruins, NHL
  • 2:00 Nashville Predators - Dallas Stars, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche - St. Louis Blues, NHL
  • 4:00 San Jose Sharks - Los Angeles Kings, NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks - Calgary Flames, NHL
  • 19:00 Detroit Red Wings - Winnipeg Jets, NHL

  • 16:00 HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš, 8. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava, 8. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HC Prešov - HK Dukla Trenčín, 8. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 Vlci Žilina - HC ‘05 TAM Banská Bystrica, 8. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK Nitra - HKM Zvolen, 8. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

  • ﻿16:00 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec, 8. kolo českej extraligy 
  • 16:00 BYD Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň﻿, 8. kolo českej extraligy 
  • 17:00 Mountfield HK - HC Vítkovice Ridera﻿, 8. kolo českej extraligy 
  • 17:00 HC Olomouc - HC Oceláři Třinec﻿, 8. kolo českej extraligy 
  • 17:30 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno﻿, 8. kolo českej extraligy
  • 18:30 HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha, 8. kolo českej extraligy

Cyklistika

  • 09:00 juniorky – cestné preteky, ME
  • 12:30 muži – cestné preteky, ME

Tenis

  • Turnaj WTA v Pekingu
  • Turnaj ATP v Tokiu
  • Turnaj ATP v Pekingu

Atletika

  • 9:00 štart Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
  • 10:30 MSR mužov a žien v polmaratóne, Medzinárodný maratón mieru v Košiciach

Volejbal - ženy

Hádzaná - ženy

  • 17:00 DHC Sokol Poruba - Sokol Písek, 5. kolo Doprastav ligy

  • 18:00 Drive in Units Quintus - HK Slovan Duslo Šaľa, 2. kolo Európskeho pohára EHF

Motorizmus

  • 9:00 VC Bahrajnu

  • 7:00 MotoGP, VC Japonska

  • 8:30 záverečný deň posledného 13. podujatia seriálu WRC, Rely Taliansko-Sardínia

  • 11:00 B-finále, Motokros národov
  • 13:10 finálové jazdy, Motokros národov

Dostihy

  • 13:00 41. Karpatská cena, 34. Cena zimnej kráľovnej

Džudo

  • 9.30 eliminácie: ženy do 48 kg /P. Tománková/, MS
  • 16.00 finálový blok, MS

Strelectvo

  • 8:00 kvalifikácia, skeet trio ME
  • 14:00 finálová časť trio juniori a juniorky, ME
  • 15:45 semifinále a finále trio muži a ženy, ME v brokových zbraniach /účasť SR/

Kolieskové športy

Inline hokej U19 :

  • 1:00 Slovensko - Taliansko, World Skate Games
  • 13:00 Slovensko - Mexiko, World Skate Games

Skate cross /Š. Morong/:

  • 14:30 rozjazdy
  • 20:00 semifinále a finále, World Skate Games
TV program: nedeľa, 4. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Lance Stroll a Carlos Sainz počas 3. tréningu na VC Bahrajnu.
    Lance Stroll a Carlos Sainz počas 3. tréningu na VC Bahrajnu.
    Medzinárodný maratón mieru či Veľká cena Bahrajnu. Športový program na dnes (4. október)
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