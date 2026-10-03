Medzinárodný maratón mieru či Veľká cena Bahrajnu. Športový program na dnes (4. október)

Športový program na nedeľu, 4. októbra
Futbal
- 2:00 Argentína - Burkina Faso, medzištátny prípravný zápas
- 4:00 USA - Mexiko, medzištátny prípravný zápas
- 19:00 Maroko - Mali, medzištátny prípravný zápas
- 20:00 Egypt - Juhoafrická republika, medzištátny prípravný zápas
- 15:00 Azerbajdžan - Litva, 2. skupiny D-divízie Ligy národov
- 18:00 Kosovo - Rakúsko, 3. skupiny B-divízie Ligy národov
- 18:00 Malta - Andorra, 1. skupiny D-divízie Ligy národov
- 20:45 Írsko - Izrael, 3. skupiny B-divízie Ligy národov
- 20:45 Grécko - Nemecko, 2. skupiny A-divízie Ligy národov
- 20:45 Holandsko - Srbsko, 2. skupiny A-divízie Ligy národov
- 20:45 Wales - Dánsko, 4. skupiny A-divízie Ligy národov
- 20:45 Portugalsko - Nórsko, 4. skupiny A-divízie Ligy národov
- 10:30 FC Petržalka - OFK Dynamo Malženice, 11. kolo MONACObet ligy
Hokej
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Washington Capitals, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 Edmonton Oilers - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks, NHL
- 1:30 New York Islanders - New Jersey Devils, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - Boston Bruins, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Dallas Stars, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - St. Louis Blues, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Los Angeles Kings, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Calgary Flames, NHL
- 19:00 Detroit Red Wings - Winnipeg Jets, NHL
- 16:00 HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš, 8. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava, 8. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HC Prešov - HK Dukla Trenčín, 8. kolo Tipsport ligy
- 17:00 Vlci Žilina - HC ‘05 TAM Banská Bystrica, 8. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK Nitra - HKM Zvolen, 8. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec, 8. kolo českej extraligy
- 16:00 BYD Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň, 8. kolo českej extraligy
- 17:00 Mountfield HK - HC Vítkovice Ridera, 8. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Olomouc - HC Oceláři Třinec, 8. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno, 8. kolo českej extraligy
- 18:30 HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha, 8. kolo českej extraligy
Cyklistika
- 09:00 juniorky – cestné preteky, ME
- 12:30 muži – cestné preteky, ME
Tenis
- Turnaj WTA v Pekingu
- Turnaj ATP v Tokiu
- Turnaj ATP v Pekingu
Atletika
- 9:00 štart Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
- 10:30 MSR mužov a žien v polmaratóne, Medzinárodný maratón mieru v Košiciach
Volejbal - ženy
- 19:00 HIT UCM Trnava – VK PIRANE Brusno, 1. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná - ženy
- 17:00 DHC Sokol Poruba - Sokol Písek, 5. kolo Doprastav ligy
- 18:00 Drive in Units Quintus - HK Slovan Duslo Šaľa, 2. kolo Európskeho pohára EHF
Motorizmus
- 9:00 VC Bahrajnu
- 7:00 MotoGP, VC Japonska
- 8:30 záverečný deň posledného 13. podujatia seriálu WRC, Rely Taliansko-Sardínia
- 11:00 B-finále, Motokros národov
- 13:10 finálové jazdy, Motokros národov
Dostihy
- 13:00 41. Karpatská cena, 34. Cena zimnej kráľovnej
Džudo
- 9.30 eliminácie: ženy do 48 kg /P. Tománková/, MS
- 16.00 finálový blok, MS
Strelectvo
- 8:00 kvalifikácia, skeet trio ME
- 14:00 finálová časť trio juniori a juniorky, ME
- 15:45 semifinále a finále trio muži a ženy, ME v brokových zbraniach /účasť SR/
Kolieskové športy
Inline hokej U19 :
- 1:00 Slovensko - Taliansko, World Skate Games
- 13:00 Slovensko - Mexiko, World Skate Games
Skate cross /Š. Morong/:
- 14:30 rozjazdy
- 20:00 semifinále a finále, World Skate Games
TV program: nedeľa, 4. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.