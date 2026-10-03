ONLINE: Vancouver Canucks - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil, Honzek)

Vancouver Canucks - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Vancouver Canucks - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|3. okt 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Vancouver Canucks - Calgary Flames.

Hokejisti tímov Vancouver Canucks a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.

V drese hostí nastúpia aj obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil so Samuelom Honzekom.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Vancouver Canucks - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Šimon Nemec, Martin Pospíšil, Samuel Honzek, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
04.10.2026 o 04:00
Vancouver
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.

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Východná konferencia:

NHL

Aleksander Barkov
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