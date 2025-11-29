Londýnske derby, Rím hostí Neapol či slalom žien. Športový program na dnes (30. november)

Martinelli v súboji o loptu s Caicedom.
Martinelli v súboji o loptu s Caicedom. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
30. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 30. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 30. november

Futbal

  • 15:30 ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce, 16. kolo Niké ligy
  • 18:00 FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina, 16. kolo Niké ligy

  • 13:00 Bohemians Praha 1905 - FK Teplice, 17. kolo českej ligy
  • 15:30 FC Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav, 17. kolo českej ligy
  • 15:30 FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc, 17. kolo českej ligy
  • 18:30 AC Sparta Praha - FK Pardubice, 17. kolo českej ligy

  • 15:30 Hamburger SV - VfB Stuttgart, 12. kolo Bundesligy
  • 17:30 Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg, 12. kolo Bundesligy
  • 19:30 SC Freiburg - FSV Mainz 05, 12. kolo Bundesligy

  • 13:00 Crystal Palace - Manchester United, 13. kolo Premier League
  • 15:05 Aston Villa - Wolverhampton Wanderers, 13. kolo Premier League
  • 15:05 Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion, 13. kolo Premier League
  • 15:05 West Ham United - FC Liverpool, 13. kolo Premier League
  • 17:30 FC Chelsea - FC Arsenal, 13. kolo Premier League

  • 12:30 US Lecce - FC Turín, 13. kolo Serie A
  • 15:00 SC Pisa - Inter Miláno, 13. kolo Serie A
  • 18:00 Atalanta Bergamo - ACF Fiorentina, 13. kolo Serie A
  • 20:45 AS Rím - SSC Neapol, 13. kolo Serie A

  • 15:00 Racing Štrasburg - Stade Brest, 14. kolo Ligue 1
  • 17:15 AC Le Havre - OSC Lille, 14. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Lorient - OGC Nice, 14. kolo Ligue 1
  • 17:15 SCO Angers - RC Lens, 14. kolo Ligue 1
  • 20:45 Olympique Lyon - FC Nantes, 14. kolo Ligue 1

  • 14:00 Real Sociedad San Sebastián - FC Villarreal, 14. kolo La Ligy
  • 16:15 FC Sevilla - Betis Sevilla, 14. kolo La Ligy
  • 18:30 Celta Vigo - Espanyol Barcelona, 14. kolo La Ligy
  • 21:00 FC Girona - Real Madrid, 14. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Boston Bruins - Detroit Red Wings, NHL
  • 1:00 Nashville Predators - Winnipeg Jets, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils - Philadelphia Flyers, NHL
  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 2:00 Minnesota Wild - Buffalo Sabres, NHL
  • 2:00 St. Louis Blues - Utah Mammoth, NHL
  • 4:00 Los Angeles Kings - Vancouver Canucks, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - San José Sharks, NHL
  • 19:00 New York Islanders - Washington Capitals, NHL
  • 21:30 Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks, NHL
  • 23:00 Carolina Hurricanes - Calgary Flames, NHL

  • 16:00 HK Poprad - HK Dukla Michalovce, 24. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava, 24. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš, 24. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov, 24. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HKM Zvolen - Vlci Žilina, 24. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Nitra - HK Dukla Trenčín, 24. kolo Tipsport ligy

  • 15:00 Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice, 28. kolo českej extraligy
  • 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha, 28. kolo českej extraligy
  • 15:30 HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary, 28. kolo českej extraligy
  • 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno, 28. kolo českej extraligy
  • 16:00 HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno, 28. kolo českej extraligy
  • 16:00 Mountfield Hradec Králové - Motor České Budějovice, 28. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, 28. kolo českej extraligy

Volejbal

  • 18:00 RIEKER UJS Komárno - VK SLÁVIA SPU Nitra, 6. kolo Niké Extraligy

  • 16:00 Volley project UKF Nitra - ŠKM Liptovský Hrádok, 8. kolo Niké extraligy žien
  • 17:00 ŠVK Pezinok - VK Nové Mesto nad Váhom, 8. kolo Niké extraligy žien 

Hádzaná

  • 15:30 Island - Uruguaj, ženy - MS 
  • 15:30 Faerské ostrovy - Paraguaj, ženy - MS  
  • 15:30 Poľsko - Tunisko, ženy - MS 
  • 18:00 Nemecko - Srbsko, ženy - MS 
  • 18:00 Rakúsko - Argentína, ženy - MS
  • 18:00 Čierna Hora - Španielsko, ženy - MS 
  • 18:00 Čína - Francúzsko, ženy - MS 
  • 20:30 Egypt - Holandsko, ženy - MS 

  • 16:00 MHC ŠTART Nové Zámky - HC Záhoráci, 13. kolo Niké Handball Extraligy

Lyžovanie

Karate

  •  10:00 MS /účasť SR/

Biatlon

  • 14:00 mix dvojíc na 4x1,5 km + 5x1,5 km, SP v Ostersunde
  • 16:40 mix štafeta na 4x6 km, SP v Ostersunde

Skoky na lyžiach

Beh na lyžiach

F1

  • 17:00 VC Kataru
TV program: nedeľa, 30. november
Ostatné športy

