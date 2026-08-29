Basketbalisti proti Britom aj pražské derby. Športový program na dnes (30. august)

Basketbalisti Slovenska
Basketbalisti Slovenska (Autor: TASR)
Sportnet|30. aug 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 30. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 30. augusta

Futbal

  • 10:30 FC Petržalka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 6. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Považská Bystrica, 6. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 Chelsea FC - Brighton & Hove Albion, 2. kolo Premier League
  • 15:00 Leeds United - Brentford FC, 2. kolo Premier League
  • 15:00 Sunderland AFC - Fulham FC, 2. kolo Premier League
  • 17:30 Manchester United - Ipswich Town, 2. kolo Premier League

  • 15:00 Paríž FC - OGC Nice, 2. kolo Ligue 1
  • 17:15 Stade Rennes - Le Mans FC, 2. kolo Ligue 1
  • 20:45 AS Monaco - Olympique Marseille, 2. kolo Ligue 1

  • 15:00 FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové, 6. kolo českej ligy
  • 17:00 FC Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko, 6. kolo českej ligy
  • 17:00 FK Teplice - FK Jablonec, 6. kolo českej ligy
  • 20:00 AC Sparta Praha - SK Slavia Praha, 6. kolo českej ligy

  • 15:30 SC Freiburg - Werder Brémy, 1. kolo Bundesligy
  • 17:30 FC Augsburg - FC Schalke 04, 1. kolo Bundesligy

  • 17:00 ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce, 6. kolo Niké ligy
  • 17:00 MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 6. kolo Niké ligy
  • 19:00 FC Spartak Trnava - MŠK Žilina, 6. kolo Niké ligy

  • 17:00 Real Madrid - Málaga CF, 3. kolo La Ligy
  • 19:30 Deportivo La Coruňa - Valencia CF, 3. kolo La Ligy
  • 21:30 Celta Vigo - Athletic Bilbao, 3. kolo La Ligy

  • 18:30 SSC Neapol - Como 1907, 2. kolo Serie A
  • 20:45 Cagliari Calcio - Inter Miláno, 2. kolo Serie A
  • 20:45 Lazio Rím - FC Janov, 2. kolo Serie A

Hokej

  • 13:00 Fínsko - Švajčiarsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
  • 16:30 Slovensko - Švédsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
  • 13:00 HC 19 Humenné - Dunaújvárosi Acélbikák, Tatranský pohár
  • 17:00 HK Poprad - Dukla Trenčín, Tatranský pohár

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 dopoludňajší blok - finále 200 a 500 m, MS v rýchlostnej kanoistike 2026
  • 14:04 popoludňajší blok - finále 5000 m, MS v rýchlostnej kanoistike 2026

Cyklistika

  • 12:25 9. etapa: La Vila Joiosa/Villajoyosa - Alto de Aitana. Costa Blanca (187,4 km), Vuelta a España 2026

Horská cyklistika

  • 9:00 olympijské cross-country – ženy do 23 rokov, MS 2026
  • 11:00 olympijské cross-country – muži do 23 rokov, MS 2026
  • 13:00 olympijské cross-country – ženy elite, MS 2026
  • 15:15 olympijské cross-country – muži elite, MS 2026

Hádzaná

  • 18:00 HC DAC Dunajská Streda – Sokol Písek, 1. kolo Doprastav ligy

Basketbal

  • 18:00 Veľká Británia - Slovensko, predkvalifikácia ME 2029

Volejbal

  • 16:00 Francúzsko - Grécko, ME žien (osemfinále)
  • 19:00 Srbsko - Chorvátsko, ME žien (osemfinále)

MotoGP

  • 14:00 Veľká cena Aragónska

Plochá dráha

  • 14:00 62. Zlatá prilba SNP

Pozemný hokej

  • 14:00 zápas o 3. miesto, MS 
  • 16:40 finále, MS 

Športové lezenie

  • 9:00 semifinále lead, ME
  • 15:00 finále lead, ME
TV program: Nedeľa, 30. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Basketbalisti Slovenska
    Basketbalisti Slovenska
    Basketbalisti proti Britom aj pražské derby. Športový program na dnes (30. august)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Basketbalisti proti Britom aj pražské derby. Športový program na dnes (30. august)