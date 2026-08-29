Basketbalisti proti Britom aj pražské derby. Športový program na dnes (30. august)

Športový program na nedeľu, 30. augusta
Futbal
- 10:30 FC Petržalka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 6. kolo MONACObet ligy
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Považská Bystrica, 6. kolo MONACObet ligy
- 15:00 Chelsea FC - Brighton & Hove Albion, 2. kolo Premier League
- 15:00 Leeds United - Brentford FC, 2. kolo Premier League
- 15:00 Sunderland AFC - Fulham FC, 2. kolo Premier League
- 17:30 Manchester United - Ipswich Town, 2. kolo Premier League
- 15:00 Paríž FC - OGC Nice, 2. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Rennes - Le Mans FC, 2. kolo Ligue 1
- 20:45 AS Monaco - Olympique Marseille, 2. kolo Ligue 1
- 15:00 FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové, 6. kolo českej ligy
- 17:00 FC Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko, 6. kolo českej ligy
- 17:00 FK Teplice - FK Jablonec, 6. kolo českej ligy
- 20:00 AC Sparta Praha - SK Slavia Praha, 6. kolo českej ligy
- 15:30 SC Freiburg - Werder Brémy, 1. kolo Bundesligy
- 17:30 FC Augsburg - FC Schalke 04, 1. kolo Bundesligy
- 17:00 ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce, 6. kolo Niké ligy
- 17:00 MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 6. kolo Niké ligy
- 19:00 FC Spartak Trnava - MŠK Žilina, 6. kolo Niké ligy
- 17:00 Real Madrid - Málaga CF, 3. kolo La Ligy
- 19:30 Deportivo La Coruňa - Valencia CF, 3. kolo La Ligy
- 21:30 Celta Vigo - Athletic Bilbao, 3. kolo La Ligy
- 18:30 SSC Neapol - Como 1907, 2. kolo Serie A
- 20:45 Cagliari Calcio - Inter Miláno, 2. kolo Serie A
- 20:45 Lazio Rím - FC Janov, 2. kolo Serie A
Hokej
- 13:00 Fínsko - Švajčiarsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 16:30 Slovensko - Švédsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 13:00 HC 19 Humenné - Dunaújvárosi Acélbikák, Tatranský pohár
- 17:00 HK Poprad - Dukla Trenčín, Tatranský pohár
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 dopoludňajší blok - finále 200 a 500 m, MS v rýchlostnej kanoistike 2026
- 14:04 popoludňajší blok - finále 5000 m, MS v rýchlostnej kanoistike 2026
Cyklistika
- 12:25 9. etapa: La Vila Joiosa/Villajoyosa - Alto de Aitana. Costa Blanca (187,4 km), Vuelta a España 2026
Horská cyklistika
- 9:00 olympijské cross-country – ženy do 23 rokov, MS 2026
- 11:00 olympijské cross-country – muži do 23 rokov, MS 2026
- 13:00 olympijské cross-country – ženy elite, MS 2026
- 15:15 olympijské cross-country – muži elite, MS 2026
Hádzaná
- 18:00 HC DAC Dunajská Streda – Sokol Písek, 1. kolo Doprastav ligy
Basketbal
- 18:00 Veľká Británia - Slovensko, predkvalifikácia ME 2029
Volejbal
- 16:00 Francúzsko - Grécko, ME žien (osemfinále)
- 19:00 Srbsko - Chorvátsko, ME žien (osemfinále)
MotoGP
- 14:00 Veľká cena Aragónska
Plochá dráha
- 14:00 62. Zlatá prilba SNP
Pozemný hokej
- 14:00 zápas o 3. miesto, MS
- 16:40 finále, MS
Športové lezenie
- 9:00 semifinále lead, ME
- 15:00 finále lead, ME
TV program: Nedeľa, 30. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.