Kmotrík platil pivo, ale niečo dlhé sa skončilo. Tréner Slovana zažil, čo nikdy predtým

Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
Na snímke tréner Slovana Yaya Touré. (Autor: TASR)
Pavol Spál|30. aug 2026 o 21:20
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Čo sa stalo na Slovane?

Generálny riaditeľ Slovana pred zápasom motivoval fanúšikov a pozýval ich na pivo.

Slogan znel: „Ivo platí pivo. Môžete sa tešiť na 10-tisíc.“ Slovan tak oslavoval postup do hlavnej fázy Ligy majstrov.

Na Tehelné pole prišlo v nedeľu viac ako 8-tisíc divákov. Štyri dni po veľkom úspechu však sledovali prvú prehru svojho tímu v tejto sezóne.

Futbalisti Slovana v rámci 6. kola Niké ligy podľahli doma Michalovciam 1:2. Famózna séria sa skončila po desiatich zápasoch. Yaya Touré prvýkrát ako tréner slovenského majstra zažil pocit prehry. Prvýkrát prehral ako hlavný tréner.

Štyri dni po Lige majstrov

Slovan v stredu oslavoval veľký úspech. Druhýkrát v dejinách postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov. O štyri dni neskôr už stál na Tehelnom poli proti Michalovciam.

Touré urobil oproti predchádzajúcemu zápasu na pôde NK Celje až deväť zmien v základnej zostave. Slovan napriek tomu od začiatku dominoval.

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V držaní lopty mal výraznú prevahu 79:21, v počte prihrávok 566:102, v streleckých pokusoch 20:6, rohové kopy 12:2. Všetko bolo márne. Stratil všetky body.

„V skutočnosti sme zápas kontrolovali a práve o tom celý zápas bol. Kontrolujete ho 90 minút, dostanete sa možno dvadsaťkrát do zakončenia, zatiaľ čo súper vystrelí dvakrát.

Brankár to chytí a potom z jednej z týchto situácií dá gól. Taký je futbal,“ tvrdil Touré na tlačovej konferencii.

Michalovce však boli efektívnejšie. Z minima dokázali vyťažiť maximum.

„Každopádne, plný kredit patrí Michalovciam. Veľmi dobre bránili a potom si počkali na svoju príležitosť a dokázali skórovať. To je celé,“ opisoval Touré.

Slovan mal šance, no nevyužil ich

Domáci mali podľa trénera skvelý nástup a dostávali sa do príležitostí. Chýbala im však presnosť v zakončení.

„Nebudem hľadať výhovorky, ale mali sme tie šance premeniť,“ priznal Yaya Touré.

V závere sa Slovan pokúsil zápas zvrátiť. Do hry poslal aj Andraža Šporara a Tigrana Barseghyana. Vyrovnať sa mu však nepodarilo.

„Dnes nám jednoducho chýbalo šťastie. Nemám k tomu veľmi čo povedať. Nechcem hľadať výhovorky. Zápas bol náročný a emotívny.

Chlapci však hrali dobre, snažili sa zo seba vydať maximum a dali do toho sto percent. Ale na konci dňa je futbal boj. Vytvorili sme si veľa príležitostí, no nedokázali sme skórovať. To je celé.“

Niké liga - 6. kolo

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (1:1)

Góly: 15. Macuoka - 6. Danek, 55. Lemiško.

Rozhodcovia: Marhefka - Košecký, Hrmo, ŽK: Ignatenko - Mashike Sukisa, Cotrell, Zubairu

Diváci: 8202

Slovan: Popovič – Kozlovský, Wimmer, Bajrič, Mustafič – Macuoka (79. Blackman), Ignatenko, Gajdoš (75. Ibrahim) – Marcelli (65. Yirajang), Čerepkai (64. Barseghjan), Camara (64. Šporar)

Michalovce: Jakubech - Bahi, Dzotsenidze, Volanakis – Lemiško (67. Theofanopoulos), Cottrell (75. Zubairu), Pilling, Pauschek – Danek (81. Korba), Koscelník – Mashike Sukisa (66. Brosnan)

Touré zároveň pripomenul náročné obdobie, ktoré má mužstvo za sebou.

Už to raz zažili

„Zápasov bolo v poslednom období veľa. Bolo veľa zmien, prepnúť nebolo jednoduché. Takéto veci sa stávajú, musíme si zobrať ponaučenie,“ dodal Touré.

A práve efektivita rozhodla.

„Musíme sa s tým vyrovnať, musíme pokračovať v práci. Ak máte 20 striel, tak z toho mohli byť aj tri góly a zápas mohol skončiť inak,“ dodal Touré.

Slovanu sa niečo podobné nestalo prvýkrát.

Pred dvoma rokmi v rámci 6. kola Niké ligy vyhrala Žilina na pôde Slovana 5:0. Taký debakel slovenský majster nikdy na domácom štadióne v dejinách samostatnosti neutŕžil.

Chýbala energia

Aj vtedy sa tak stalo iba pár dní po historickom postupe Slovana do hlavnej fázy Ligy majstrov. Náročný program, vyťaženosť hráčov a oslavy zanechali stopy.

Výprask navyše prišiel po famóznom štarte, keď predtým Slovan neprehral dvanásť súťažných zápasov.

Vtedy bol trénerom Vladimír Weiss.

VIDEO: Pozápasová tlačová konferencia

Návrat do súčasnosti. Opäť 6. kolo, opäť domáci zápas po historickom postupe do Ligy majstrov. Tentoraz proti inému súperovi a s oveľa tesnejším výsledkom.

Slovan však napriek výraznej hernej prevahe prehral.

„Chýbala nám energia a emócia,“ opísal brankár Aleksandar Popovič, ktorý v bráne nahradil Dominika Takáča.

Krásny večer

Michalovce neprišli na Tehelné pole hrať otvorený futbal. Anton Šoltis poslal svojich hráčov do zápasu s jasnou úlohou – pozorne brániť, čakať na svoju príležitosť a potom byť čo najefektívnejší.

Plán im vyšiel dokonale.

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„Pre nás je to krásny večer. Prišli sme sem s cieľom dobre brániť, vyrážať do protiútokov a byť efektívni.

Keď chcete vyhrať na Slovane, musí sa zísť viacero faktorov. Dnes sa zišli v náš prospech,“ povedal Šoltis.

Hrdina Jakubech

V závere sa už Slovan tlačil za vyrovnaním a na ihrisku to poriadne vrelo. Hostí však podržal brankár Jakubech.

„Dali sme dva góly, dobre sme bránili a neotvárali sme sa. Boli sme trpezliví, takže sme mohli pomýšľať na úspech. Ku koncu to už vrelo, no dvomi-tromi zákrokmi nás podržal Jakubech.“

Šoltis ocenil aj nasadenie svojich hráčov. V defenzíve veľa nabehali, chodili do súbojov a nevzdali ani jednu loptu.

„Ako som už povedal, na Slovane musíte mať svoj deň. My sme ho dnes mali. Som rád, že chalani sa obetovali, v defenzíve veľa nabehali, boli ochotní behať a chodiť do súbojov. Dnes nám to prinieslo úspech.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Kmotrík platil pivo, ale niečo dlhé sa skončilo. Tréner Slovana zažil, čo nikdy predtým
    Pavol Spáldnes 21:201
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    Domov»Futbal»Slovensko»Kmotrík platil pivo, ale niečo dlhé sa skončilo. Tréner Slovana zažil, čo nikdy predtým