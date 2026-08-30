Kmotrík platil pivo, ale niečo dlhé sa skončilo. Tréner Slovana zažil, čo nikdy predtým

Generálny riaditeľ Slovana pred zápasom motivoval fanúšikov a pozýval ich na pivo.
Slogan znel: „Ivo platí pivo. Môžete sa tešiť na 10-tisíc.“ Slovan tak oslavoval postup do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Na Tehelné pole prišlo v nedeľu viac ako 8-tisíc divákov. Štyri dni po veľkom úspechu však sledovali prvú prehru svojho tímu v tejto sezóne.
Futbalisti Slovana v rámci 6. kola Niké ligy podľahli doma Michalovciam 1:2. Famózna séria sa skončila po desiatich zápasoch. Yaya Touré prvýkrát ako tréner slovenského majstra zažil pocit prehry. Prvýkrát prehral ako hlavný tréner.
Štyri dni po Lige majstrov
Slovan v stredu oslavoval veľký úspech. Druhýkrát v dejinách postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov. O štyri dni neskôr už stál na Tehelnom poli proti Michalovciam.
Touré urobil oproti predchádzajúcemu zápasu na pôde NK Celje až deväť zmien v základnej zostave. Slovan napriek tomu od začiatku dominoval.
V držaní lopty mal výraznú prevahu 79:21, v počte prihrávok 566:102, v streleckých pokusoch 20:6, rohové kopy 12:2. Všetko bolo márne. Stratil všetky body.
„V skutočnosti sme zápas kontrolovali a práve o tom celý zápas bol. Kontrolujete ho 90 minút, dostanete sa možno dvadsaťkrát do zakončenia, zatiaľ čo súper vystrelí dvakrát.
Brankár to chytí a potom z jednej z týchto situácií dá gól. Taký je futbal,“ tvrdil Touré na tlačovej konferencii.
Michalovce však boli efektívnejšie. Z minima dokázali vyťažiť maximum.
„Každopádne, plný kredit patrí Michalovciam. Veľmi dobre bránili a potom si počkali na svoju príležitosť a dokázali skórovať. To je celé,“ opisoval Touré.
Slovan mal šance, no nevyužil ich
Domáci mali podľa trénera skvelý nástup a dostávali sa do príležitostí. Chýbala im však presnosť v zakončení.
„Nebudem hľadať výhovorky, ale mali sme tie šance premeniť,“ priznal Yaya Touré.
V závere sa Slovan pokúsil zápas zvrátiť. Do hry poslal aj Andraža Šporara a Tigrana Barseghyana. Vyrovnať sa mu však nepodarilo.
„Dnes nám jednoducho chýbalo šťastie. Nemám k tomu veľmi čo povedať. Nechcem hľadať výhovorky. Zápas bol náročný a emotívny.
Chlapci však hrali dobre, snažili sa zo seba vydať maximum a dali do toho sto percent. Ale na konci dňa je futbal boj. Vytvorili sme si veľa príležitostí, no nedokázali sme skórovať. To je celé.“
Niké liga - 6. kolo
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (1:1)
Góly: 15. Macuoka - 6. Danek, 55. Lemiško.
Rozhodcovia: Marhefka - Košecký, Hrmo, ŽK: Ignatenko - Mashike Sukisa, Cotrell, Zubairu
Diváci: 8202
Slovan: Popovič – Kozlovský, Wimmer, Bajrič, Mustafič – Macuoka (79. Blackman), Ignatenko, Gajdoš (75. Ibrahim) – Marcelli (65. Yirajang), Čerepkai (64. Barseghjan), Camara (64. Šporar)
Michalovce: Jakubech - Bahi, Dzotsenidze, Volanakis – Lemiško (67. Theofanopoulos), Cottrell (75. Zubairu), Pilling, Pauschek – Danek (81. Korba), Koscelník – Mashike Sukisa (66. Brosnan)
Touré zároveň pripomenul náročné obdobie, ktoré má mužstvo za sebou.
Už to raz zažili
„Zápasov bolo v poslednom období veľa. Bolo veľa zmien, prepnúť nebolo jednoduché. Takéto veci sa stávajú, musíme si zobrať ponaučenie,“ dodal Touré.
A práve efektivita rozhodla.
„Musíme sa s tým vyrovnať, musíme pokračovať v práci. Ak máte 20 striel, tak z toho mohli byť aj tri góly a zápas mohol skončiť inak,“ dodal Touré.
Slovanu sa niečo podobné nestalo prvýkrát.
Pred dvoma rokmi v rámci 6. kola Niké ligy vyhrala Žilina na pôde Slovana 5:0. Taký debakel slovenský majster nikdy na domácom štadióne v dejinách samostatnosti neutŕžil.
Chýbala energia
Aj vtedy sa tak stalo iba pár dní po historickom postupe Slovana do hlavnej fázy Ligy majstrov. Náročný program, vyťaženosť hráčov a oslavy zanechali stopy.
Výprask navyše prišiel po famóznom štarte, keď predtým Slovan neprehral dvanásť súťažných zápasov.
Vtedy bol trénerom Vladimír Weiss.
VIDEO: Pozápasová tlačová konferencia
Návrat do súčasnosti. Opäť 6. kolo, opäť domáci zápas po historickom postupe do Ligy majstrov. Tentoraz proti inému súperovi a s oveľa tesnejším výsledkom.
Slovan však napriek výraznej hernej prevahe prehral.
„Chýbala nám energia a emócia,“ opísal brankár Aleksandar Popovič, ktorý v bráne nahradil Dominika Takáča.
Krásny večer
Michalovce neprišli na Tehelné pole hrať otvorený futbal. Anton Šoltis poslal svojich hráčov do zápasu s jasnou úlohou – pozorne brániť, čakať na svoju príležitosť a potom byť čo najefektívnejší.
Plán im vyšiel dokonale.
„Pre nás je to krásny večer. Prišli sme sem s cieľom dobre brániť, vyrážať do protiútokov a byť efektívni.
Keď chcete vyhrať na Slovane, musí sa zísť viacero faktorov. Dnes sa zišli v náš prospech,“ povedal Šoltis.
Hrdina Jakubech
V závere sa už Slovan tlačil za vyrovnaním a na ihrisku to poriadne vrelo. Hostí však podržal brankár Jakubech.
„Dali sme dva góly, dobre sme bránili a neotvárali sme sa. Boli sme trpezliví, takže sme mohli pomýšľať na úspech. Ku koncu to už vrelo, no dvomi-tromi zákrokmi nás podržal Jakubech.“
Šoltis ocenil aj nasadenie svojich hráčov. V defenzíve veľa nabehali, chodili do súbojov a nevzdali ani jednu loptu.
„Ako som už povedal, na Slovane musíte mať svoj deň. My sme ho dnes mali. Som rád, že chalani sa obetovali, v defenzíve veľa nabehali, boli ochotní behať a chodiť do súbojov. Dnes nám to prinieslo úspech.“