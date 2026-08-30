Šiesty titul a čistý hetrik. Bošanský opäť ovládol slovenský šampionát

Ondrej Franců a Elena Bendíková v olympijskom luku, Jozef Bošanský a Andrea Palitefková v kladkovom luku a Richard Vereš a Veronika Hlahůlková v holom luku zvíťazili medzi jednotlivcami na víkendových majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe v Tepličke nad Váhom.
Bošanský (LK Hubert Arrows Trnovec nad Váhom) triumfoval na národnom šampionáte tohto typu šiesty raz, zavŕšil čistý hetrik. Franců (Lukostrelecký klub Bratislava) nadviazal na sezónu 2024.
Vereš (LK Hubert Arrows Trnovec nad Váhom) v minulosti uspel v roku 2023. Bendíková (LŠLK Liptovský Mikuláš), Palitefková (LK Viničné) a Hlahůlková (SPORTAcademy Hlohovec) sa zhodne radujú premiérovo.
Informoval o tom oficiálny web Slovenského lukostreleckého zväzu slz.sk.
Konečné poradie jednotlivcov na majstrovstvách Slovenska 2026
Olympijský luk muži: 1. Ondrej Franců, 2. Daniel Medveczky (obaja Lukostrelecký klub Bratislava), 3. Oliver Soták (TJ Slávia UVLF Košice LO)
Olympijský luk ženy: 1. Elena Bendíková (LŠLK Liptovský Mikuláš), 2. Elena Plachá (Lukostrelecký klub Bratislava), 3. Adela Tollarovičová (LK Suchá nad Parnou)
Kladkový luk muži: 1. Jozef Bošanský (LK Hubert Arrows Trnovec nad Váhom), 2. Marcel Pavlík (Lukostrelecký klub Bratislava), 3. Matúš Durný ml. (LK Viničné)
Kladkový luk ženy: 1. Andrea Palitefková (LK Viničné), 2. Lívia Orihelová (Blue Arrows Viničné), 3. Petra Kočutová (Reflex Žilina)
Holý luk muži: 1. Richard Vereš (LK Hubert Arrows Trnovec nad Váhom), 2. Peter Bako (LK Turiec Martin), 3. Denis Štark (Luk Klub Pohoda Bratislava)
Holý luk ženy: 1. Veronika Hlahůlková, 2. Ružena Varinská (obe SPORTAcademy Hlohovec), 3. Zuzana Prosnanová (Blue Arrows Viničné)