ONLINE: FC Spartak Trnava - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti FC Spartak Trnava a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 6. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 6. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
30.08.2026 o 19:00
6. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Dohál – Hancko, Poláček.
Prenos
Dnes večer čaká Niké ligu atraktívny súboj dvoch tradičných slovenských klubov. FC Spartak Trnava privíta v 6. kole na Štadióne Antona Malatinského MŠK Žilina. Výkop je naplánovaný na 19:00 a domáci pôjdu do stretnutia z pozície lídra tabuľky. Spartak v úvodných piatich kolách ani raz neprehral, získal 13 bodov a pri skóre 12:2 má zároveň najlepšiu obranu v súťaži. Naposledy si Trnavčania presvedčivo poradili v Trenčíne, kde zvíťazili 4:0.
Žilina prichádza pod Malé Karpaty ako štvrtý tím tabuľky s desiatimi bodmi. Šošoni majú na konte tri víťazstvá, jednu remízu a jednu prehru, pričom skóre 12:11 naznačuje, že ich zápasy sú zatiaľ podstatne otvorenejšie. Zverenci Vladimíra Veselého však ukázali kvalitu najmä na ihriskách súperov, kde dokázali zvíťaziť v Michalovciach aj Banskej Bystrici. V poslednom ligovom vystúpení zdolali doma Komárno 2:1 gólom Sandra Narimanidzeho z 88. minúty.
Trnavčanov môže pred dnešným duelom tešiť predovšetkým aktuálna forma. Po domácej výhre nad Michalovcami nasledovalo víťazstvo v Trenčíne, kde Spartak v druhom polčase svojho súpera úplne zlomil. O góly sa postarali Filip Trello, Timotej Kudlička, Juanmi Carrión a Erik Sabo. Mužstvo Antonia Muñoza navyše v doterajších piatich kolách inkasovalo iba dvakrát.
Na druhej strane však stojí súper, proti ktorému sa Spartaku v poslednom období darí. Trnava vyhrala oba vzájomné ligové zápasy v minulej sezóne, pričom v marci uspela v Žiline 1:0 a v máji doma rovnakým výsledkom. Práve posledný duel v Trnave rozhodol až v nadstavenom čase Michal Ďuriš.
Dnešný zápas tak ponúka zaujímavý súboj dvoch mužstiev, ktoré vstúpili do sezóny veľmi dobre, no každé trochu iným spôsobom. Spartak bude chcieť potvrdiť líderské postavenie, domácu silu a výbornú defenzívu, zatiaľ čo Žilina sa pokúsi využiť svoju schopnosť bodovať vonku a priblížiť sa čelu tabuľky. Ak chce Trnava zostať na prvom mieste aj po šiestom kole, čaká ju ďalšia vážna skúška. Výkop na Štadióne Antona Malatinského je dnes o 19:00.
Žilina prichádza pod Malé Karpaty ako štvrtý tím tabuľky s desiatimi bodmi. Šošoni majú na konte tri víťazstvá, jednu remízu a jednu prehru, pričom skóre 12:11 naznačuje, že ich zápasy sú zatiaľ podstatne otvorenejšie. Zverenci Vladimíra Veselého však ukázali kvalitu najmä na ihriskách súperov, kde dokázali zvíťaziť v Michalovciach aj Banskej Bystrici. V poslednom ligovom vystúpení zdolali doma Komárno 2:1 gólom Sandra Narimanidzeho z 88. minúty.
Trnavčanov môže pred dnešným duelom tešiť predovšetkým aktuálna forma. Po domácej výhre nad Michalovcami nasledovalo víťazstvo v Trenčíne, kde Spartak v druhom polčase svojho súpera úplne zlomil. O góly sa postarali Filip Trello, Timotej Kudlička, Juanmi Carrión a Erik Sabo. Mužstvo Antonia Muñoza navyše v doterajších piatich kolách inkasovalo iba dvakrát.
Na druhej strane však stojí súper, proti ktorému sa Spartaku v poslednom období darí. Trnava vyhrala oba vzájomné ligové zápasy v minulej sezóne, pričom v marci uspela v Žiline 1:0 a v máji doma rovnakým výsledkom. Práve posledný duel v Trnave rozhodol až v nadstavenom čase Michal Ďuriš.
Dnešný zápas tak ponúka zaujímavý súboj dvoch mužstiev, ktoré vstúpili do sezóny veľmi dobre, no každé trochu iným spôsobom. Spartak bude chcieť potvrdiť líderské postavenie, domácu silu a výbornú defenzívu, zatiaľ čo Žilina sa pokúsi využiť svoju schopnosť bodovať vonku a priblížiť sa čelu tabuľky. Ak chce Trnava zostať na prvom mieste aj po šiestom kole, čaká ju ďalšia vážna skúška. Výkop na Štadióne Antona Malatinského je dnes o 19:00.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
4
0
0
14:1
12
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
3
1
0
11:1
10
V
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
5
2
1
2
8:9
7
P
P
V
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
9
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
1
1
3
3:6
4
V
P
R
P
P
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body