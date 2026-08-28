Slovensko nie je Kambodža. Golonka hromžil na rozhodcov, Čechov zasypali plechovkami

Také horúce leto slovenský hokej nikdy predtým ani potom nezažil. Mal za sebou premiéru v elitnej kategórii majstrovstiev sveta, zákulisnými ťahmi poznačenú voľbu nového reprezentačného trénera a vrcholom bola pozvánka medzi hokejovú smotánku, na turnaj najlepších hráčov planéty organizovaný severoamerickou NHL. To všetko sa odohralo v priebehu niekoľkých mesiacov roku 1996.
Na olympiáde zaujali svet
Po rozdelení spoločného štátu s Čechmi pripadlo v hokeji nástupníctvo našim susedom, Slovensko začínalo v tretej najvyššej C-kategórii majstrovstiev sveta. Ešte predtým však dostalo šancu zabojovať o účasť na olympijskom turnaji v Lillehammeri.
Partia okolo kapitána Petra Šťastného vyhrala kvalifikáciu v Sheffielde a o niekoľko mesiacov neskôr, pod piatimi kruhmi v Nórsku, zaujala hokejový svet.
Slováci vyhrali bez prehry svoju skupinu (zdolali v nej Kanadu, remizovali s USA, aj so Švédskom) a v dramatickom štvrťfinále proti Rusom vypadli gólom v predĺžení.
Výkony zverencov Júliusa Šuplera vyvolali v krajine vlnu eufórie. Na tej sa hokejisti viezli aj pri úspešnej snahe prebojovať sa do elitnej kategórie.
V domácom prostredí zvládli dva náročné turnaje MS (1994 a 1995) a v najkratšom možnom čase postúpili medzi tucet najlepších.
Premiéru vo Viedni 1996 sprevádzali veľké očakávania. Najväčší optimisti skloňovali medailu, realisti by sa uspokojili aj s postupom do štvrťfinále. Slováci však v skupine nezvládli súboj s domácim outsiderom a prehrali s Rakúšanmi 1:2.
Desiate miesto vyvolalo rozpaky a mierne sklamanie. Trénerovi Šuplerovi, ktorý stál tri roky na slovenskej striedačke, sa po šampionáte vo Viedni končila zmluva, ale mal opciu na jej predĺženie.
Vedenie hokejového zväzu si ju neuplatnilo. Šupler zamieril za oceán trénovať Portland Winter Hawks v kanadskej juniorskej lige WHL.
Tréner bude Šťastný. Tak nie, Golonka
Vtedajší šéf SZĽH Ján Mitošinka sa dohodol s Petrom Šťastným. Výkonný výbor SZĽH mu adresoval ponuku, aby sa stal na dve sezóny šéfom realizačného tímu a hlavným trénerom, no napokon bolo všetko inak. Začiatkom júla 1996 zväz angažoval Jozefa Golonku.
„Spôsob, akým ma odstavili, smrdí,“ vravel Šťastný pre denník Pravda zo svojho sídla v St. Louis. „Jediné, čo tu smrdí, je Dimitrovka,“ reagoval na jeho slová Golonka.
V tejto atmosfére sa rozbehla príprava na Svetový pohár. Golonka si vybral za asistentov Vincenta Lukáča a Dušana Žišku, reprezentácia si rozložila svoj kemp tradične v Bojniciach a Prievidzi.
Udalosti posledných dní rezonovali aj medzi hráčmi. „Svoj štart na turnaji som podmienil tým, že tréner musí byť Július Šupler. Potom sme spolu telefonovali a on mi povedal, že už podpísal zmluvu s Portlandom.
Ak by som odmietol ísť na Svetový pohár, vlastne by to bolo zbytočné, lebo by sa nič nezmenilo. Šiel by som sám proti sebe,“ vysvetľoval pre denník Šport obranca Floridy Róbert Švehla.
Top 6, Nemecko a Slovensko
Svetový pohár organizovala zámorská NHL a mal byť pokračovateľom Kanadského pohára. Päť ročníkov turnaja, na ktorom hrali aj hráči z NHL, sa v Kanade uskutočnilo v rokoch 1976 až 1991.
Až na jednu výnimku (v roku 1981 vyhral Sovietsky zväz) ho zakaždým ovládli domáci hokejisti.
Organizátori rátali s účasťou ôsmich mužstiev. Okrem tímov Top 6 (Kanada, USA, Fínsko, Švédsko, Rusko, Česko) pozvali aj Nemecko a Slovensko.
Kým zámorské a aj elitné európskej tímy skladali svoje zostavy prevažne z hráčov NHL, Slovensko a Nemecko sa považovali za outsiderov turnaja. Osem tímov rozdelili do dvoch skupín.
V európskej hrali Fínsko, Švédsko, Česko a Nemecko, v zámorskej Kanada, USA, Rusko a Slovensko. Víťazi skupín postupovali priamo do semifinále, druhé a tretie tímy čakalo play off do kríža, pre štvrtých sa turnaj končil.
V sezóne 1995/96 nastúpilo aspoň na jeden zápas NHL desať slovenských hokejistov. Žigmund Pálffy už bol ofenzívna hviezda New Yorku Islanders, Peter Bondra obávaný snajper tímu Washington Capitals.
Zdeno Cíger mal za sebou šesť sezón v NHL v drese New Jersey Devils a Edmonton Oilers, ale rozhodol sa vrátiť do Európy a pokračovať v kariére v Slovane Bratislava.
Róbert Švehla (Florida) aj Jozef Stümpel (Boston) už patrili k pilierom svojich tímov. Miroslav Šatan mal za sebou prvú sezónu v drese Edmontonu (62 zápasov, 35 bodov) a Pavol Demitra bojoval o miesto v prvom tíme Ottawy (31 zápasov).
Róbert Petrovický (Dallas) a Ivan Droppa (Chicago) nahliadli v tej sezóne do profiligy na zopár zápasov a Richard Zedník (Washington) odohral jediný.
„Dovolím si tvrdiť, že zaoceánska skupina je ťažšia než európska. Vieme, akú kvalitu predstavujú mužstvá, Kanady, USA a Ruska, takže nemáme veľké oči.
Je však začiatok sezóny a preto nie každý hráč, i tá najväčšia hviezda NHL, je už v pohode a forme. Preto majú všetci šancu prekvapiť.
Hrací systém je taký, že stačí vyhrať nad jedným z troch súperov a ste v druhom kole. Boli by sme radi, keby sme aspoň jeden zápas vyhrali,“ vravel pred odchodom do Severnej Ameriky tréner Golonka.
Rozhodli ruské presilovky
Do turnaja vstúpil slovenský tím 31. augusta v Montreale zápasom proti Rusku. „Slováci hrali trpezlivo, mysliac najmä na defenzívu. Kouč New Jersey Jacques Lemaire by bol na nich hrdý.
Tento plán im dlho vychádzal, ale neplatil na dvojicu rýchlych útočníkov súpera Sergeja Fiodorova a Alexandra Mogiľného. Lietali po ľade ako rakety a obaja strelili po dva góly, ku ktorým pridali dve asistencie,“ referoval po súboji reportér denníka Toronto Star.
Najmä gól Fiodorova na 5:3 necelé dve sekundy pred koncom druhej tretiny bol pre vývoj zápasu veľmi dôležitý, hoci Slováci ešte raz znížili na rozdiel gólu. Rusi napokon vyhrali 7:4.
„Prehrali sme, lebo niektorí naši hráči spravili hrubé osobné chyby. Veľmi dobre sme vedeli, že presilovky súpera budú smrtiaca zbraň. Tak sa aj stalo, ale nedokázali sme s tým nič robiť,“ hodnotil tréner Golonka.
Slovensko získalo rešpekt
Na druhý deň odohral slovenský tím zápas, ktorý mohol vojsť do dejín. Kanadský výber bol nabitý hviezdami.
V bránke Curtis Joseph (Martin Brodeur sa v úvode turnaja zranil), v obrane Rob Blake, Scott Niedermayer, či Scott Stevens, v útoku Mark Messier, Joe Sakic, Eric Lindros, Steve Yzerman a v tom čase už 35-ročný Wayne Gretzky.
„Proti komu dnes hráme? Slovensko? Alebo Kambodža?“ uťahoval si zo súpera v hľadisku jeden z trénerov pôsobiacich v NHL. „Ale prepočítal sa,“ dodal vo svojom stĺpčeku reportér Toronto Star.
Tréner Golonka poslal do bránky namiesto Jaromíra Dragana málo známeho Romana Megu. Dvadsaťšesťročný brankár Slovana Bratislava dovtedy odchytal v reprezentácii iba dva zápasy - proti Taliansku a v príprave na Svetový pohár proti Nemecku. V Ottawe však podal životný výkon.
VIDEO: Celý zápas Slovensko - Kanada
Najmä vďaka jeho zákrokom a gólom Petra Bondru a Ľubomíra Kolníka viedli Slováci po dvoch tretinách nad Kanadou senzačne 2:1. Vyše 18-tisíc fanúšikov odprevádzalo kanadské hviezdy do šatne mohutným bučaním.
V tretej tretine síce Fleury vyrovnal, ale zápas bol stále otvorený. Šancu strhnúť vedenie na našu stranu mali Bača, Demitra aj Zedník, ale necelé štyri minúty pred koncom tretej časti zachránil česť favorita Yzerman.
Slováci v závere obliehali bránku Josepha v snahe vyrovnať, keď Brendan Shanahan poslal faulom na koleno do vzduchu Demitru, ktorý v páde hokejkou nešťastne zasiahol do tváre Zedníka.
Na ľade zostali ležať dvaja slovenskí hráči, ale rozhodca Mark Faucette ani neprerušil hru a Shanahana nepotrestal. Tréner Golonka na striedačke zúril. „Naši hráči majú veľký rešpekt k profesionálom, ale po tejto skúsenosti sa to možno zmení,“ vravel nahnevaný po zápase.
Kanada ubránila tesné víťazstvo 3:2. „Čo malo byť jednoduché, bolo zložité a takmer sa nepodarilo,“ hodnotili duel noviny Toronto Star.
Slováci cítili krivdu. „Chýbali dva centimetre a nemohol by som ani chodiť. Myslím si, že rozhodca Mark Faucette nebol k nám férový. Povedal mi, že ten hit nevidel,“ citoval denník Ottawa Citizen Pavla Demitru, ktorý pochválil výkon tímu.
„Neprišli sme sem vyhrať tento turnaj, ale učiť sa a zlepšovať sa každým zápasom. A takmer sme zdolali Kanadu, najlepší tím sveta.“
Hra slovenského tímu proti Kanade zanechala pozitívny dojem. „Slovensko sa možno vráti domov bez víťazstva, no už teraz získalo množstvo rešpektu od súperov aj fanúšikov,“ napísali Ottawa Citizen.
V súboji proti druhému zámorskému mužstvu USA už Slováci nestíhali a v Madison Square Garden v New Yorku prehrali vysoko 3:9. Severnú Ameriku opustili bez bodu a so skóre 9:19, ale neskončili poslední. Ešte horšie dopadli na turnaji Česi.
Zasypaní gólmi v Alpách
Kostru českého tímu tvorili hráči, ktorí o štyri mesiace skôr vybojovali vo Viedni titul majstrov sveta - útočníci Reichel, Lang, Kučera, či trojica z Kladna Vejvoda, Patera, Procházka, v obrane Vykoukal, Kadlec či Kaberle.
Tréner Luděk Bukač k nim doplnil české hviezdy z NHL na čele s Jágrom, Holíkom, Ručinským alebo Strakom. Chýbal iba brankár Dominik Hašek, ktorý dal prednosť individuálnej príprave na novú sezónu.
Česi začali turnaj prehrou 3:7 v Helsinkách proti Fínsku. „Boli sme o dve triedy horší, chyby v prvej tretine pramenili z nervozity,“ hodnotil pre médiá Jaromír Jágr.
Reparát mohol český tím zložiť v zaplnenej pražskej športovej hale proti Švédom, ale prehral 0:3.
„Dobre si na to pamätám, ľudia ná zahádzali plechovkami,“ spomínal s odstupom času útočník Martin Ručinský. Najväčšia katastrofa však ešte len mala prísť.
Pred posledným zápasom v skupine mohli Česi ešte stále postúpiť, čakal ich outsider z Nemecka.
V Garmisch-Partenkirchene však utrpeli jednu z najkrutejších prehier v histórii - 1:7. Na turnaji skončili bez bodu a so skóre 4:17.
„Chýbalo nám lepidlo, ktoré by nás spojilo v jeden celok,“ tvrdil Robert Holík. „Mali sme vziať namiesto hviezd nejakých robotníkov,“ dodal Jágr.
České médiá špekulovali o tom, že hviezdy sa medzi sebou nezhodli. Údajne sa pohádali aj o to, ako si rozdelia zásielku topánok pre reprezentačný tím. Nevôľu spôsobilo aj to, že prechladnutý Jágr vynechal časť prípravy.
Česi sa však poučili. Dva roky po fiasku na Svetovom pohári už pod vedením nového trénera Ivana Hlinku a v bránke s Dominikom Hašekom získali zlato na olympijskom turnaji v Nagane za účasti najväčších hviezd vrátane hráčov z NHL.
Svetový pohár 1996
Zápasy Slovenska:
Slovensko – Rusko 4:7 (2:3, 1:2, 1:2), Montreal, 31. augusta 1996
Góly SR: Jerguš Bača, Peter Bondra, Žigmund Pálffy, Zdeno Cíger
Slovensko – Kanada 2:3 (0:0, 2:1, 0:2), Ottawa, 1. septembra 1996
Góly SR: Peter Bondra, Ľubomír Kolník
Slovensko – USA 3:9 (1:3, 1:3, 1:3), New York, 3. septembra 1996
Góly SR: Peter Bondra, Slavomír Ilavský, Ľubomír Rybovič
Play-off:
Víťazi skupín (USA a Švédsko) postúpili priamo do semifinále. Tímy na 2. a 3. mieste hrali štvrťfinále.
Štvrťfinále
Kanada – Nemecko 4:1
Rusko – Fínsko 5:0
Semifinále:
USA – Rusko 5:2
Kanada – Švédsko 3:2 po predĺžení
Finále (hralo sa na 2 víťazné zápasy): USA – Kanada 3:4 po predĺžení, USA – Kanada 5:2, USA – Kanada 5:2
Celkový víťaz: USA
Zostava Slovenska:
Brankári: J. Dragan, R. Mega
Obrancovia: R. Švehla, Ľ. Sekeráš, J. Varholík, Ľ. Višňovský, J. Bača, M. Bukna, I. Droppa, S. Jasečko, S. Medřík, M. Smerčiak
Útočníci: P. Bondra, Z. Cíger, P. Demitra, J. Stümpel, M. Šatan, Ž. Pálffy, Ľ. Kolník, O. Haščák, S. Ilavský, V. Plavucha, Ľ. Rybovič, J. Voskár, R. Zedník, P. Bartoš