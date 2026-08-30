ONLINE: Sparta Praha - Slavia Praha dnes, Chance liga LIVE (6. kolo)

AC Sparta Praha a SK Slavia Praha nastupujú v nedeľu na 318. vzájomné derby. Oba tímy delia v ligovej tabuľke len dva body.
Kým na strane Sparty možno očakávať osvedčené mená, Slavia pri zostavovaní úvodnej jedenástky môže prekvapiť.
Zmeny sa očakávajú na pravej strane aj v útoku, s veľkou pravdepodobnosťou nastúpi od úvodnej minúty Tomáš Chorý.
Kde dnes sledovať Chance ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: AC Sparta Praha - SK Slavia Praha (Chance liga LIVE, 6. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Chance Liga 2026/2027
30.08.2026 o 20:00
6. kolo
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slavia
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri derby zápasu 6. kola českej Chance Ligy, v ktorom sa proti sebe postavia AC Sparta Praha a SK Slavia Praha.
Slavia vstúpila do sezóny výborne a po piatich kolách je na čele tabuľky s 11 bodmi a skóre 14:5. „Zošívaní“ v prvých kolách zdolali Slovácko 2:0, Baník Ostrava 4:0 a Pardubice 2:1, následne remizovali v Liberci 1:1 a naposledy doma stratili body s Bohemians po remíze 2:2.
Sparta má na konte 9 bodov a skóre 12:7, čo jej momentálne stačí na piate miesto. Do sezóny vstúpila prehrou 1:3 v Brne, no potom porazila Zlín 3:1. Následne prehrala v Mladej Boleslavi 0:2, no zareagovala víťazstvami nad Teplicami 4:1 a naposledy Artisom Brno 4:0.
Slavia vstúpila do sezóny výborne a po piatich kolách je na čele tabuľky s 11 bodmi a skóre 14:5. „Zošívaní“ v prvých kolách zdolali Slovácko 2:0, Baník Ostrava 4:0 a Pardubice 2:1, následne remizovali v Liberci 1:1 a naposledy doma stratili body s Bohemians po remíze 2:2.
Sparta má na konte 9 bodov a skóre 12:7, čo jej momentálne stačí na piate miesto. Do sezóny vstúpila prehrou 1:3 v Brne, no potom porazila Zlín 3:1. Následne prehrala v Mladej Boleslavi 0:2, no zareagovala víťazstvami nad Teplicami 4:1 a naposledy Artisom Brno 4:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.