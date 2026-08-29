Prišiel v sekunde až o tri veľké ciele? Kamery odhalili príčinu Pogačarovho pádu

Slovinský cyklista Tadej Pogačar najmä počas Grand Tour často zdôrazňuje, že ide o dlhé preteky a že víťazom sa stanete až v cieli poslednej etapy.
Pri jeho výkonnosti to možno znie ako fráza, no cyklistika je nepredvídateľná a aj zdanlivo nudná etapa môže všetko otočiť hore nohami.
Sobotná 8. etapa tohtoročnej Vuelty mala byť oddychovou pre jazdcov na celkové poradie, no napokon priniesla moment, ktorý nikto nečakal.
Približne 33 km pred cieľom Pogačar spadol a naspäť na bicykel sa už neposadil. Namiesto toho si to s bolestivou grimasou na tvári namieril do pristavenej sanitky a preteky sa pre neho predčasne skončili.
Takmer štvorminútový náskok na čele je zrazu preč, rovnako ako šanca skompletizovať v tejto sezóne zbierku víťazstiev na všetkých troch Grand Tour.
"Toto je to posledné, čo by sme chceli vidieť. Tadej je najlepší cyklista všetkých čias a absolútna trieda na bicykli aj mimo neho. Je to obrovská škoda a tiež šok," vraví pre TNT Sports bývalý cyklista Adam Blythe.
VIDEO: Pád Tadeja Pogačara v 8. etape Vuelta a Espaňa 2026
Chcel pokračovať, nešlo to
Televízny prenos priniesol len zábery z helikoptéry, podľa ktorých bolo ťažké identifikovať, prečo sa slovinský fenomén porúčal k zemi.
Osudný sa mu napokon stal väčší kameň, ktorý bol na ľavej strane vozovky. Zatiaľ čo viacerí tímoví kolegovia sa kameňu vyhli, Pogačar ho nezbadal.
Následne sa mu šmyklo predné koleso, stratil kontrolu nad bicyklom a prepadol cez riadidlá. Narazil do jazdca tímu Visma, ktorý spadol tiež, ale na rozdiel od muža v červenom drese mohol pokračovať.
Tesne vedľa Pogačara bol v inkriminovanom momente aj Wout van Aert, ktorý mal čo robiť, aby nespadol tiež. Myslel si, že jeho rival a zároveň kamarát trafil nejakú dieru v ceste, nie kameň.
"Je to naozaj hrozná správa, ale aj toto je súčasťou cyklistiky. Po páde chcel Tadej pokračovať, ale ukázalo sa, že to nie je možné. Veľmi ho bolelo rameno," uviedol športový riaditeľ Matxín Fernández.
Neskôr podal presnejšie informácie tímový doktor Adrian Rotunno:
"Tadej utrpel otras mozgu, zlomeninu ľavej kľúčnej kosti, tiež krčného stavca a viaceré odreniny. Na základe preventívnych opatrení súvisiacich s otrasom mozgu bolo potrebné odložiť operáciu kľúčnej kosti."
DNF po vyše troch rokoch
Tadej Pogačar nie je pretekárom, ktorý by často končil na zemi. Skratka DNF, teda nedokončil, sa pri jeho mene objavila po vyše troch rokoch.
Naposledy neprišiel do cieľa v apríli 2023, keď si pri páde na monumente Liége - Bastogne - Liége poranil zápästie, čo ovplyvnilo aj jeho nasledujúce výkony na Tour de France či na svetovom šampionáte.
Vôbec prvýkrát nedokončí podujatie Grand Tour, pričom pri všetkých predošlých siedmich účastiach skončil na stupňoch pre víťazov.
Za celkovým prvenstvom mieril aj na tohtoročnej Vuelte, kde z pohľadu výkonnosti nemal rovnocenného súpera. Už po siedmich etapách mal takmer štvorminútový náskok a na konte tri vyhrané etapy.
VIDEO: Zábery z pádu Tadeja Pogačara a zvýraznenie kameňa
Zisk červeného dresu bol "istotou" a skôr sa špekulovalo nad tým, či k nemu Pogačar pridá aj dresy pre víťaza bodovacej či horskej súťaže.
Nikto nepochyboval o tom, že po Gire d'Italia a Tour de France ovládne aj záverečnú Grand Tour sezóny, čo sa podarilo len ôsmim cyklistom.
"Toto je odkaz všetkým, ktorí odpísali preteky ešte predtým, ako sa poriadne začali. Bohužiaľ, taká je cyklistika. Veľa síl, Tadej," napísal na sociálnej sieti X bývalý španielsky cyklista Luis Ángel Maté.
Mas si dres neobliekol
Odstúpenie hlavného favorita mení dynamiku pretekov. Z boja o druhé miesto sa stáva boj o celkové víťazstvo, pričom pole position má Enric Mas.
Domáci jazdec tímu Movistar prevzal po Pogačarovi vedenie, no z úcty k najväčšej postave svetového pelotónu si červený dres na pódiu neobliekol. Iba s ním zapózoval, čo bolo veľmi pekné gesto.
VIDEO: Enric Mas si neobliekol červený dres po odstúpení Pogačara
V nedeľnej 9. etape si ho však už oblečie a v náročnej horskej etape sa bude snažiť udržať minútový náskok na štvornásobného víťaza Primoža Rogliča. O ďalších 12 sekúnd zaostáva Rakúšan Felix Gall.
So zaujímavým názorom prišiel televízny komentátor Benji Naesen. Pozerá sa trochu dopredu, a preto je pre neho lídrom Vuelty Roglič.
"Mas síce vedie, ale prakticky je na čele Roglič, ak vezmeme do úvahy 18. etapu, ktorou je časovka. Najmä Gall bude chcieť v nedeľu na Alto de Aitana získať veľa času, keďže na papieri je najsilnejší," tvrdí.
Mimo hry nie sú ani jazdci na štvrtom až šiestom mieste. Straty Seppa Kussa, Oscara Onleyho a Richarda Carapaza sú 135 až 142 sekúnd.
Pád Pogačara má tiež veľký vplyv na ďalšie dva ciele, ktoré mal. V Montreale mohol tretím titulom majstra sveta po sebe vyrovnať zápis Petra Sagana a veľkou motiváciou boli aj domáce ME v Ľubľane.
"Na základe toho, čo sme práve videli, by som bol veľmi prekvapený, ak by si Tadej Pogačar v tejto sezóne ešte pripol štartové číslo," dodal komentátor českej verzie Eurosportu Martin Hačecký.
Priebežné poradie po 8. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Enric Mas
Movistar Team
23:23:33 h
2.
Primož Roglič
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:00 min
3.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM
+ 1:11 min
4.
Sepp Kuss
Visma-Lease a Bike
+ 2:15 min
5.
Oscar Onley
Netcompany INEOS
+ 2:16 min
6.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 2:22 min