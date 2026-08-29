Ovládol Poľsko a Ružomberku zarobil milióny. Taliansko je však pre Slovákov zakliate

Žiadny slovenský útočník nebol doposiaľ taký drahý. Ani Dávid Strelec, ani Róbert Boženík ani Róbert Vittek.
Tomáš Bobček sa stal historicky najdrahším slovenským útočníkom. Z poľskej Lechie Gdansk prestúpil do talianskej Serie A.
Do klubu Frosinone za necelých jedenásť miliónov eur, a to odohral doposiaľ za slovenské národné mužstvo iba 25 minút.
Stal sa aj rekordným prestupom druhej najvyššej poľskej súťaže.
V rámci poľskej Ekstraklasy by išlo o štvrtý najdrahší prestup. Ak sa však naplnia aj zhruba trojmiliónové bonusy, pôjde o absolútny poľský rekord.
Milióny smerujú aj do Ružomberka
Tešia sa aj v Ružomberku. Ten by mal mať nárok na 25-percentný podiel z tejto prestupovej sumy.
To znamená, že pod Čebrať putuje zhruba 2,7 milióna eur.
V minulosti za neho Ružomberok zinkasoval pôvodne 600-tisíc eur. Ak by sa 25-percentný podiel vzťahoval aj na neskoršie bonusy, MFK by na Bobčekovi mohol teoreticky zarobiť viac než štyri milióny eur.
Celkovo sa stal Bobček siedmym najdrahším Slovákom. Zaradil sa za Lea Sauera, ktorý pred niekoľkými týždňami posilnil nemecký VfB Stuttgart za pätnásť miliónov eur.
Bobček sa stane 32. Slovákom, ktorý si zahrá v talianskej najvyššej súťaži.
Strední útočníci zo Slovenska sa za posledné roky v tejto súťaži nepresadili – Dávid Strelec (Spezia, 17 zápasov, 1 gól), Samuel Mráz (Empoli a Spezia, 8 zápasov, 1 gól), Ľubomír Tupta (Hellas Verona, 2 zápasy, 0 gólov).
Prečo je Bobček taký drahý?
Slovenský útočník bol vlani s dvadsiatimi gólmi najlepší strelec Ekstraklasy.
Zaznamenal aj šesť asistencií, vďaka čomu bol v "kanadskom bodovaní" najproduktívnejší hráč celej ligy.
Ani to však nestačilo Lechii Gdansk na udržanie sa v najvyššej súťaži.
Chyba však nebola v ofenzíve, ktorá sa podieľala na 62 strelených gólov, pričom išlo o najvyššie číslo v celej súťaži spoločne s majstrom Lech Poznaň.
Problémom bola defenzíva – 65 inkasovaných gólov, takisto najviac v súťaži.
Bobček je vysoký (187 centimetrov), moderný, rýchly útočník.
Devätnásť z jeho dvadsiatich gólov padlo zvnútra šestnástky, z toho tri góly strelil hlavou a štrnásť pravou nohou.
V Taliansku sa tešia na jeho vzdušné schopnosti. Vlani vyhral štyri vzdušné súboje v priemere na 90 minút, pričom išlo o 11. najlepšie číslo v poľskej lige. Celkovo ich v sezóne vyhral 120, a to pri 40-percentnej úspešnosti.
Zlepšil sa v tvorbe príležitostí
Podľa čísiel DataMB mal Bobček 105 striel (najviac v poľskej lige) a 179 dotykov s loptou v šestnástkach súpera (najviac v lige).
V priemere na 90 minút mal 1,65 strely na bránu (2. najväčší priemer v lige). Až 47 percent všetkých jeho zakončení smerovalo na brány súperov (7. najlepšie číslo medzi útočníkmi v Poľsku).
Spomedzi útočníkov v poľskej lige bol v najlepšej desiatke v priemere úspešných driblingov na 90 minút (1,11).
Mal aj skvelú úspešnosť progresívnych prihrávok (76%).
V týchto veciach exceloval aj v sezóne 2024/2025. Najviac sa však zlepšil v tvorbe príležitostí pre spoluhráčov.
Štatistiky Bobčeka v priemere na 90 minút
2024/2025:
Očakávané asistencie (xA): 0,03
Asistencie: 0,07
Progresívne prihrávky: 1,47
Úspešné prihrávky: 8,97
Kľúčové prihrávky: 0,2
Pomer tvorby šancí: 1,56 (metrika, ktorá vyjadruje efektivitu alebo podiel prihrávok či akcií vedúcich k zakončeniu)
2025/2026:
Očakávané asistencie (xA): 0,12
Asistencie: 0,13
Progresívne prihrávky: 1,14
Úspešné prihrávky: 8,7
Kľúčové prihrávky: 0,34
Pomer tvorby šancí: 2,75
Volal s najlepším útočníkom Premier League
„V mojich očiach je to staromódny, klasický anglický stredný útočník. Má veľa silných stránok," chválil ho v apríli John Carver, tréner Lechie.
Kouč Gdansku mu dokonca zariadil videohovor s britskou legendou a hisotricky najlepším strelcom prestížnej Premier League Alanom Shearerom.
„Nasledujúce ráno som zavolal Bobčeka do svojej kancelárie a povedal som mu, že s ním niekto chce hovoriť cez Zoom. Bol veľmi prekvapený, keď na druhej strane obrazovky uvidel Alana. Ten sa s ním podelil o niekoľko rád, ktoré nemôžem prezradiť, ale ukázali sa ako užitočné," ozrejmil Carver.
Frosinone má v kádri dvoch ďalších útočníkov. Talian Antonio Raimondo (vlani 11 gólov v 36 zápasoch za Frosinone v Serie B) a Rumun Daniel Birligea (vlani 7 gólov v 24 zápasoch za Bukurešt v rumunskej lige).
Taliansku klub sa chce vyhnúť okamžitému zostupu do Serie B. Počas leta minulo na prestupy (aj s Bobčekom) zhruba tridsať miliónov eur.
Bobček o ponukách nič netušil
Prestupové rokovania o Bobčekovi sa počas tohto leta riadne naťahovali. Lechia podľa poľských médií zmietala zo stola každú ponuku nižsiu ako desať miliónov eur.
S takými sumami prišli napríklad dánsky Midtjylland, turecký Trabzonspor či nemecké kluby Werder Brémy a Hamburger SV.
Samotný Bobček tento mesiac na sociálnych sieťach upozornil, že veľa medializovaných informácií bolo nepresných.
Kluby sa totiž dohadovali medzi sebou, a to bez priameho kontaktu s hráčom a jeho agentom. V skratke – Bobček netušil, aký klub sa o neho zaujíma a s kým Lechia rokuje.
Za posledný rok však smerovali z Poľska do talianskej Serie A obranca Jan Ziolkowski (za 6,6 milióna eur do AS Rím), ofenzívny stredopoliar Adrian Przyborek (za 4,5 milióna eur do Lazia Rím) či útočník Filip Stojilkovič (za 3 milióny eur do Pisy).
Ten sa však medzi talianskou elitou neuchytil, keď v trinástich zápasoch neskóroval ani raz.