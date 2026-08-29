Ty puding, kričali na Gretzkého. Silný večer slovenského hokeja, Kanadu ratovali rozhodcovia

Slovensko sa po rozdelení Československa vydalo vlastnou cestou. Aj v hokeji. Účasť na ZOH 1994 v Lillehameri a dva rýchle postupy až do A-kategórie majstrovstiev sveta spôsobili v krajine eufóriu.
Vytriezvenie z úspechu však prišlo na prvých majstrovstvách sveta v roku 1996. Slováci obsadili až 10. miesto, čo bolo sklamaním.
V tom istom roku sa však predstavili aj na ďalšom prestížnom podujatí. Slovenskí hokejisti pred 30 rokmi hrali na premiérovom Svetovom pohári v hokeji.
Bolo to prvé stretnutie malého Slovenska s veľkou hokejovou realitou.
Na turnaji s hráčmi NHL prehrali v skupine s Ruskom, Kanadou a USA všetky tri zápasy a vďaka lepšiemu skóre skončili v celkovom poradí pred posledným Českom.
„Boli sme outsideri, čo sa možno ukázalo aj na našej hre, no aj vďaka účasti na Svetovom pohári sme sa dostávali na hokejovú mapu sveta," spomína po rokoch pre Sportnet kapitán vtedajšieho výberu Peter Bondra.
Už vtedy sa však začal tvoriť nový reprezentačný tím, ktorý o zopár rokov neskôr priniesol striebro z Petrohradu, zlato z Göteborgu a bronz z Helsínk.
Proti nám stojí elita, nie Rumuni
Svetový pohár organizovala zámorská NHL. Nový turnaj nahradil Kanadský pohár, ktorý sa hral v rokoch 1976 až 1991 a až na jednu výnimku (v roku 1981 zvíťazil Sovietsky zväz) ho vždy vyhrali hokejisti Kanady.
Na premiérovom ročníku Svetového pohára sa zúčastnilo osem tímov: Kanada, USA, Švédsko, Fínsko, Rusko, Česko, Slovensko a Nemecko.
Požiadavkou NHL bolo, aby na turnaji hralo čo najviac hráčov z ligy. Kým tímy z top šestky dokázali poskladať celé kádre takmer výlučne z hokejistov zo Severnej Ameriky, v sezóne 1995/96 korčuľovalo v najlepšej lige sveta 10 Slovákov.
Hviezdami boli Peter Bondra (Washington) a Žigmund Pálffy (NY Islanders), etablovaní hráči v zámorí už boli aj Jozef Stümpel (Boston) a Róbert Švehla (Florida).
Vedenie profiligy oznámilo organizáciu turnaja na jar 1996. Na tlačovej konferencii v New Yorku sa osobne zúčastnil aj Bondra, ktorého obliekli do slovenského dresu s kapitánskym céčkom.
„Cestoval som na jeden deň vlakom z Washingtonu. Spolu so mnou tam boli aj iní hráči z ostatných krajín, no už si nespomeniem, ktorí," vraví Bondra.
Slovensko bolo pridelené do severoamerickej skupiny, kde hralo spolu s Kanadou, Spojenými štátmi a Ruskom. Fanúšikovia mohli zápasy sledovať na vtedajšej STV 1.
„Nechceme sľubovať, tak ako to bolo zvykom v minulosti, tituly, postupy a víťazstvá. Hrávali sme proti Rumunom, Japoncom, proti hráčom, ktorí nevedeli poriadne korčuľovať. Teraz stojí proti nám elita. My sme radi, že sme sa tam vôbec dostali," hovoril pre vtedajšiu tlač nový tréner Jozef Golonka.
Mužstvo prebral krátko pred štartom turnaja po nezhodách v hokejovom hnutí. Jeho asistentami boli Vincent Lukáč a Dušan Žiška.
Golonka označil európsku skupinu s Fínskom, Švédskom, Českom a Nemeckom za ľahšiu.
Za outsiderov turnaja považoval Slovensko aj Bondra. „Prakticky sme ešte boli takmer neznámou hokejovou krajinou. Pre nás to bol hlavne dobrý zážitok a nová skúsenosť."
Niektorí hráči ale mali zdravé sebavedomie. „Podľa mňa môžeme vyhrať jeden alebo aj dva zápasy," predpovedal pred turnajom druhý najmladší hráč výberu Richard Zedník. O možnej výhre nad Ruskom hovoril aj tréner Golonka.
Smelé ambície Slovákov však pribrzdila už príprava. V dvojzápase proti Nemecku (3:4 a 4:2) uspeli iba raz, s Kanadou prehrali 4:7 a s USA vysoko 2:9.
Keď Dragan vykopol puk, hala stíchla
Zámorskí experti pred prvým zápasom vyčísili, že proti Slovensku bude stáť 120 miliónov dolárov. Takú hodnotu mal v tom čase výber Ruska, poskladaný výlučne z hráčov NHL.
Montrealská hala Molson Centre (dnes Bell Centre) zaplnená iba spolovice sledovala dlho vyrovnaný zápas.
„Slováci odviedli výkon na hranici svojich možností, zohrali dôstojnú partiu. Nebyť niektorých individuálnych chýb v obrane a zbytočných vylúčení, mohlo sa zrodiť aj prekvapenie," písal Denník Sme.
Lenže senzácia sa nakoniec nepodarila, aj keď Slováci v zápase dvakrát viedli. Už v 5. minúte otvoril skóre Bača a po ruskom vyrovnaní poslal Slovensko opäť do vedenia (2:1) Bondra, ktorého tréner Golonka označil za najlepšieho hráča zápasu.
Bondrovi po 30 rokoch utkvel zo zápasu v pamäti jediný moment. Brankár Jaromír Dragan si po nahodení puku od ruského útočníka vyhodil puk z lapačky a vykopol ho betónom ako futbalový brankár.
„Celá hala zrazu vydala taký netradičný zvuk, akoby sa všetci pýtali, čo sa stalo. Všetci sa len ticho pozerali. Bolo to niečo, čo možno dovtedy v Kanade nikto v živote nevidel. Jaro im ukázal, ako chytajú brankári na Slovensku," spomína s úsmevom Bondra.
VIDEO: Jaromír Dragan vykopáva puk (v čase od 0:55)
Vykopnutý puk sa však odrazil k Alexandrovi Mogiľnému a ten, ako povedal Dragan po rokoch, mu zo samostatného úniku „šupol gól".
Kým Slováci na čele s Demitrom a Šatanom svoje šance nevyužili, Mogiľnyj druhým gólom otočil skóre na 3:2.
Slovensko sa ešte raz do hry vrátilo. Pálffy v 27. minúte potrestal chybu Fetisova a vyrovnal na 3:3, no Rusi postupne pridali na dôraze a Kozlov v presilovke obnovil ich vedenie.
Kľúčový moment prišiel iba 1,7 sekundy pred koncom druhej tretiny. Fiodorov zachytil Sekerášovo vyhodenie a strelou od modrej zvýšil na 5:3.
Cíger síce krátko po začiatku tretej časti znížil na 4:5, obrat už Rusi nepripustili. Gončar a Nemčinov potom dvoma gólmi stanovili konečný výsledok na 7:4. Prvý útok Ruska v zložení Mogiľnyj, Fiodorov, Nemčinov strelil päť zo siedmich ruských gólov.
„Prehrali sme len preto, že niektorí naši hráči urobili hrubé osobné chyby. Veľmi dobre sme vedeli, že presilovky súpera budú smrtiacou zbraňou. A tak sa aj stalo, no nedokázali sme s tým nič urobiť," referoval sklamaný Golonka.
Šéfinko, je tam Lindros, ja tam nejdem
Slovenský tím po prehre s Ruskom sadol do autobusu a presunul sa do Ottawy, kde o deň neskôr nastúpil proti najväčšiemu favoritovi turnaja.
Kanada od úvodu spustila na slovenskú bránku veľký tlak, no narazila na výborne chytajúceho Romana Megu, ktorý hral len svoj tretí zápas za reprezentáciu.
Slovenský brankár držal mužstvo aj pri šanciach Messiera, Yzermana či Gretzkého a do takmer polovice zápasu neinkasoval.
„Bol to môj najlepší zápas v kariére, videlo ho veľa divákov a navyše to bolo na významnom fóre. Nestáva sa každý deň, že nastúpite proti najlepším Kanaďanom a ešte k tomu v kolíske hokeja. Dôležité bolo, že sme nepustili do gatí," vravel po rokoch pre Sportnet.
Hoci Slováci inkasovali prvý gól, Kanaďania ďalšie nepridali. Naopak, v 30. minúte Bondra vyrovnal na 1:1.
Ešte väčší šok prišiel pred druhou prestávkou, keď Kolník otočil skóre a Slovensko viedlo nad domácim favoritom 2:1. Diváci v novučičkej aréne Corel Centre (dnes Canadian Tire Centre) zostali ticho.
Tento stav vydržal až do 43. minúty, keď po stupňujúcom sa kanadskom tlaku vyrovnal Fleury.
VIDEO: Slovensko - Kanada na Svetovom pohári 1996
„Niektorí z nás boli z hviezdneho menoslovu určite trochu vystrašení. Ja som však hrával v NHL a do zápasu som išiel s tým, že ho chceme vyhrať. Neviem však, či takto bolo nastavené celé mužstvo. Bohužiaľ, naša mentalita bola vtedy ešte trochu iná. Ešte sme poriadne nevedeli, kto sme, a možno to bolo trochu vidieť aj na našich výkonoch," myslí si dnes Bondra.
Kanaďania hrali tvrdo, často na hrane pravidiel a ich fyzická prevaha bola miestami až zarážajúca.
Obranca Stanislav Medřík, ktorý v tom čase hrával za Zlín, v jednej chvíli údajne dokonca odmietol nastúpiť na ľad. „Šéfinko, je tam Lindros, ja tam nejdem,“ kričal zo striedačky na trénerov. Historku po turnaji s úsmevom vytiahol Oto Haščák.
Napriek tomu mali Slováci blízko k senzácii. Za stavu 2:2 zahodili veľkú príležitosť Zedník so Šatanom a trest prišiel v 57. minúte. Po Sakicovej strele sa puk odrazil k Yzermanovi, ktorý zblízka rozhodol o víťazstve Kanady 3:2.
„Bol to silný večer slovenského hokeja," opisoval druhé vystúpenie Slovákov na Svetovom pohári Denník Sme.
Slováci v závere obliehali bránku Kanady v snahe vyrovnať, keď Brendan Shanahan poslal faulom na koleno do vzduchu Demitru, ktorý v páde hokejkou nešťastne zasiahol do tváre Zedníka - dva stehy.
Rozhodca nielenže Shanahana nevylúčil, ale dokonca dlho váhal, či vôbec preruší hru, zatiaľ čo na ľade ležal zakrvavený Zedník a v bolestiach sa zvíjajúci Demitra.
„K takému veľkému súperovi, ako je Kanada, prechovávam hlbokú úctu, ale to, čo sa dialo posledných päť minút, nebolo o. k. Myslím si, že rozhodca daroval domácim oveľa viac než obligátnych desať percent," hromžil tréner Golonka.
Domáci tréner Glen Sather bol z kritiky rozhodcov prekvapený, veď podľa neho na turnaji pískali najlepší profesionáli.
Poznámku na rozhodcov si po zápase neodpustil ani slovenský hrdina, brankár Mega: „Ak by takto pískal rozhodca v našej extralige, zrejme by ťažko mohol odísť z priestorov zimného štadióna bez policajnej ochrany."
Po rokoch vytiahol Golonka zo zápasu proti Kanade inú spomienku.
„Najväčšia sranda bola, že Gretzky nebol vo forme. Na ľade sa skutočne potácal. Lukáč na neho kričal: Ty puding, ty puding! Ja mu vravím, Vinco, a čo si ty sprostý? Keď mu to niekto preloží, tak bude zle. Čo čert nechcel, Gretzky dvakrát dostal puk, dvakrát prihral a prehrali sme 2:3," hovoril v televíznom dokumente Hokejová 80.
Naši sa už videli v lietadle
Pred posledným zápasom už bolo o osude skupiny rozhodnuté. Američania do neho nastupovali ako istí víťazi, Slováci už nemali ani teoretickú šancu na postup.
„Už dopredu sme vedeli, že cestujeme domov a aj to určite ovplyvnilo myslenie hráčov," vravel asistent trénera Vincent Lukáč.
Zo zápasu sa stal festival šancí, hokej otvorených dverí. Hoci Slováci viedli zásluhou Bondru, už v 14. minúte bolo 3:1 pre USA.
Rovnakým výsledkom 3:1 sa skončili aj druhá a tretia tretina. Za Slovensko skórovali ešte Ilavský a Rybovič, na druhej strane Keith Tkachuk zaznamenal hetrik.
„My chceme desať," kričali fanúšikovia vo vypredanej Madison Square Garden, no nakoniec sa nedočkali. Výsledok 3:9 aj tak vyzeral hrozivo.
„Naši hráči sa už videli v lietadle na ceste domov," hovoril sklamane tréner Golonka.
Američania neskôr celý turnaj vyhrali, v trojzápasovom finále zdolali Kanadu (3:4 pp, 5:2, 5:2).
Slováci sa na Svetovom pohári predstavili aj v roku 2004, opäť v severoamerickej skupine. S rovnakými súpermi prehrali všetky tri zápasy.
V roku 2016 boli slovenskí hokejisti súčasťou výberu Európy, ktorý sa prekvapivo dostal až do finále, kde podľahol Kanade.
Najbližšia verzia Svetového pohára by sa mala konať vo februári 2028. Zatiaľ nevedno, či aj so slovenskou účasťou.
Svetový pohár v hokeji 1996
Zápasy Slovenska:
Rusko - Slovensko 7:4 (3:2, 2:1, 2:1)
Góly: 10. a 40. Fiodorov, 12. a 19. Mogiľnyj, 33. Kozlov, 45. Gončar, 55. Nemčinov - 5. Bača, 12. Bondra, 27. Pálffy, 42. Cíger. Strely: 27:26, 10 733 divákov. Dejisko: Montreal.
Kanada - Slovensko 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Góly: 26. Damphousse, 43. Fleury, 57. Yzerman - 30. Bondra, 39. Kolník. Strely: 37:23, 18 500 divákov. Dejisko: Ottawa.
USA - Slovensko 9:3 (3:1, 3:1, 3:1)
Góly: 6., 31. a 39. Tkachuk, 8. Weight, 14. LeClair, 33. Schneider, 44. Otto, 47. a 53. Modano - 3. Bondra, 37. Ilavský, 56. Rybovič. Strely: 39:32, 18 200 divákov. Dejisko: New York.
Play-off:
Víťazi skupín (USA a Švédsko) postúpili priamo do semifinále. Tímy na 2. a 3. mieste hrali štvrťfinále.
Štvrťfinále
Kanada – Nemecko 4:1
Rusko – Fínsko 5:0
Semifinále:
USA – Rusko 5:2
Kanada – Švédsko 3:2 po predĺžení
Finále (hralo sa na 2 víťazné zápasy): USA – Kanada 3:4 po predĺžení, USA – Kanada 5:2, USA – Kanada 5:2
Celkový víťaz: USA
Zostava Slovenska:
Brankári: Jaromír Dragan (HC Košice), Roman Mega (HC Slovan Bratislava), Igor Murín (HK Dukla Trenčín)
Obrancovia: Jerguš Bača (Milwaukee Admirals), Matej Bukna (HC Košice), Ivan Droppa (Chicago Blackhaws), Stanislav Jasečko (HC Košice), Stanislav Medřik (HC Zlín), Ľubomír Sekeráš (HC Oceláři Třinec), Marián Smerčiak (HK Dukla Trenčín), Róbert Švehla (Florida Panthers), Ján Varholík (HC Košice), Ľubomír Višňovský (HC Slovan Bratislava)
Útočníci: Peter Bartoš (MHC Martin), Peter Bondra (Washington Capitals), Zdeno Cíger (Edmonton Oilers), Pavol Demitra (Ottawa Senators), Oto Haščák (ESV Kaufbeuren), Slavomír Ilavský (HC Košice), Ľubomír Kolník (Kiekko-Espoo), Žigmund Pálffy (New York Islanders), Vlastimil Plavucha (HC Košice), Ľubomír Rybovič (HC Košice), Jozef Stümpel (Boston Bruins), Miroslav Šatan (Edmonton Oilers), Jozef Voskár (HC Slovan Bratislava), Richard Zedník (Washington Capitals)
Tréneri: Jozef Golonka, Vincent Lukáč, Dušan Žiška