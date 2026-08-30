Z piateho radu až k zlatu. Pidcock po triumfe spomínal na zosnulého cyklistu: Som vyčerpaný

Všestranný britský cyklista Thomas Pidcock získal druhý titul majstra sveta v cross country horských bicyklov.
Striebro v talianskom Val di Sole vybojoval jeho krajan Charlie Aldridge, bronz získal Kanaďan Cole Punchard.
V elitnej kategórii žien sa prvýkrát stala majsterkou sveta Švajčiarka Sina Freiová. Druhá skončila domáca Martina Bertaová, tretia bola ďalšia švajčiarska cyklistka Nicole Kollerová.
Pidcock, dvojnásobný olympijský víťaz v tejto disciplíne z Tokia a Paríža, sa vrátil na trón po troch rokoch.
Prvýkrát získal svetové zlato v roku 2023 v Glasgowe. Aldridge na neho stratil 17 sekúnd, Punchard ďalších 14.
Pidcock, ktorý má v zbierke z cross country aj dva roky starý svetový bronz a je dvojnásobným majstrom Európy z rokov 2022 a 2025, musel štartovať až z piateho radu.
Aj preto bol po úvodnom okruhu až na 32. mieste. Potom však rozbehol parádnu stíhaciu jazdu a v polovici pretekov už bol členom vedúcej skupiny.
V predposlednom z ôsmich kompletných okruhov sa vzdialil súperom a s prehľadom si prišiel po zlato.
Veľkú smolu mal Čiľan Martin Vidaurre Kossmann, ktorý bol v čase Pidcockovho nástupu tesne tretí za Aldridgom, no veľa stratil pre defekt zadného kolesa a napokon skončil za Punchardom štvrtý.
Pidcock: Boli to veľmi náročné preteky
„Som vyčerpaný, boli to veľmi náročné preteky a cesta späť na vrchol bola náročná. Táto trať je veľmi komplikovaná na stíhanie vedúcej skupiny, navyše som tu mal v piatok počas tréningu nepríjemný pád.
Dnes som musel ísť od začiatku úplne naplno,“ povedal Pidcock v rozhovore pre Medzinárodnú cyklistickú úniu (UCI).
Toto víťazstvo venujem im dvom a ich rodine
„Chcel by som víťazstvo venovať Finovi Tarlingovi a jeho bratovi Joshovi. Vidieť Josha štartovať na Vuelte bolo niečo úplne neuveriteľné.
Toto víťazstvo venujem im dvom a ich rodine,“ dodal so slzami v očiach pri spomienke na Finlayho Tarlinga, ktorý nedávno zomrel po zrážke s autom počas pretekov Okolo Portugalska.
Sklamaním sa naopak skončili preteky pre ďalšieho fenomenálneho univerzála – Holanďan Mathieu van der Poel skončil až na 30. mieste. Juhoafričan Alan Hatherly namiesto zavŕšenia víťazného hetriku musel prijať 43. miesto
Freiová, držiteľka olympijského striebra z Tokia, triumfovala suverénne po sólovej jazde a nadviazala na svoj premiérový titul majsterky Európy, ktorý získala pred necelým mesiacom na domácej pôde v Monteceneri.
Snažila som sa neustále sústrediť
„Viac než cieľom to bol pre túto sezónu taký môj sen – získať zlato na majstrovstvách sveta.
Podľa vývoja sezóny to vyzeralo, že by sa mohol splniť, a napokon to tak dopadlo. Snažila som sa neustále sústrediť na svoj výkon a udržiavala som vysoké tempo, mám z toho veľkú radosť,“ uviedla.
Freiová, ktorá si na šampionáte už vo štvrtok vybojovala bronz v short tracku, v ktorom sa pred piatimi rokmi práve vo Val di Sole stala majsterkou sveta, sa od začiatku držala na čele.
Postupne zvyšovala náskok, ktorý bol v cieli 1 minútu a 7 sekúnd.
Bertaová vybojovala striebro v tesnom špurte. Do záverečnej rovinky vchádzala až za Kollerovou, no v závere ju k radosti domácich divákov predbehla.
Obe sa dlho snažili dohnať predvlaňajšiu šampiónku, Holanďanku Puck Pieterseovú, no márne.
Až siedma skončila obhajkyňa zlata Jenny Rissvedsová zo Švédska, ktorá na Freiovú stratila dve a pol minúty.
V pretekoch kategórií do 23 rokov sa radovali Francúz Naël Rouffiac, ktorý krajanovi Alixovi Andrému-Gallisovi vrátil prehru z majstrovstiev Európy, a Talianka Valentina Corviová.
Slovenská reprezentantka v horskej cyklistike Dorota Vojtíšková obsadila na majstrovstvách sveta v talianskom Val di Sole 50. miesto medzi ženami do 23 rokov v disciplíne olympijské cross-country.
Medzi mužmi klasifikovali Martina Surmana na 67. pozícii.