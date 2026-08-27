V detstve mu prilepili ruku k telu, jeho kariéru naštartoval kvíz. Je z neho nový trénerský mág

Osud sa s ním nemaznal. Vyrastal v drsnej štvrti v dome s najhoršou povesťou. Už vo štyroch vedel čítať a každodenné ťažkosti zvládal aj pomocou šachu.
Ľavú ruku mu v škole prilepili k telu, aby sa naučil písať pravou. Mal jedenásť rokov, keď prišiel o otca. V tom čase už sníval o tom, že bude futbalovým trénerom.
Valdas Dambrauskas mal neľahké detstvo, ale nikdy sa nevzdával. Jeho príbeh napokon nabral rozprávkové parametre.
V roku 2002 vyhral v litovskej verzii vedomostnej súťaže Milionár sumu, za ktorú by si v tom čase mohol kúpiť v Litve byt. On však vďaka nej naštartoval svoju trénerskú kariéru.
O takmer štvrťstoročie neskôr ho obdivuje celá Európa. Ako tréner azerbajdžanského klubu FC Sabah doviedol svoj tím do ligovej fázy Ligy majstrov.
VIDEO: Gól Sabahu na 3:2 v zápase s Hapoelom Beer Sheva
Zápas ako univerzita
Sabah je jediným klubom, ktorý začínal kvalifikáciu už v prvom predkole a dostal sa až do ligovej fázy.
Postupne vyradil waleského majstra The New Saints, fínsky KuPS, dánsky Aarhus a v play-off Hapoel Beer Sheva z Izraela. Vonku zvíťazil izraelský majster 2:1, v Baku bol stav dlho vyrovnaný, no v poslednej minúte pridaného času strelil zlatý gól z voleja Tellur Mutallimov a upravil na 3:2. To znamenalo predĺženie, v ktorom už dominoval Sabah a zvíťazil 5:2.
Klub sídli v dvadsaťtisícovom mestečku Masazir, ktoré je už prakticky súčasťou hlavného mesta. Bol založený pred deviatimi rokmi a posledné štyri sezóny sa vždy prebojoval do pohárovej Európy. V sezóne 2024/2025 prvýkrát v histórii vyhral domáci pohár.
Minulé leto si sadol na lavičku Dambrauskas, ktorý s mužstvom získal prvý titul a zároveň obhájil prvenstvo v pohári.
Sabah v lige predstihol giganta FC Karabach o deväť bodov. Azerbajdžanský veľkoklub pritom v predchádzajúcich trinástich sezónach získal dvanásť titulov.
„Každý náš vzájomný zápas bol veľmi poučný. Prirovnal by som to k univerzitnému diplomu. Veľa som sa z tých stretnutí naučil,“ vravel Dambrauskas v rozhovore pre Flashscore.com.
Šach ho naučil ovládať emócie
K učeniu mal vždy blízky vzťah, hoci jeho začiatky v škole neboli ľahké. Už vo štyroch sa naučil čítať, s písaním sa však trápil.
Bol ľavák, ale v jeho škole pre to nemali pochopenie. Litva bola ešte v tom čase súčasťou Sovietskeho zväzu.
Malému Valdasovi prilepili ľavú ruku k telu, aby ju nemohol používať. „Naučil som sa pomaly písať pravou rukou, ale hneď, keď som mohol, vrátil som sa k ľavej,“ spomínal v rozhovore pre maďarský portál Boon.hu.
Narodil sa v päťtisícovom mestečku Pakruojis. Jeho otec pracoval na stavbách, mama bola kuchárka v jedálni.
„V meste bolo málo príležitostí. Po škole všetci odchádzali do Vilniusu či Kaunasu,“ poznamenal Dambrauskas.
Od malička sa venoval športu, ale futbal do jeho života prišiel až neskôr. V detstve hral basketbal, robil atletiku a hral šach. V škole mal najradšej literatúru a dejepis.
Vyrastal v drsnej štvrti, v dome s najhoršou povesťou, ale škola a šport mu pomohli vysporiadať sa s každodennými ťažkosťami.
„Šach mi dal veľa aj do futbalovej kariéry. Vďaka nemu som sa naučil ovládať svoje emócie. Aj vo futbale je dôležité, aby človek nezúfal po prehrách a nelietal v oblakoch po úspechoch,“ vysvetľoval v rozhovore pre chorvátsky portál 24sata.hr.
Mal jedenásť rokov, keď mu zomrel otec. „Bolo to náročné obdobie. Musel som skoro začať pracovať, aby som pomohol rodine,“ priznal.
Sníval však o povolaní futbalového trénera. Od sedemnástich hral štyri roky súťažne futbal, najvyššie v tretej lige. Trénerská práca ho však veľmi lákala.
Kto vyhral Oscara v roku 1929?
Jeho čas prišiel v roku 2002, keď sa dostal do litovskej verzie známej televíznej vedomostnej súťaže Milionár.
V rozhovore pre Boon.hu detailne opísal priebeh hry. „Malo to trošku iný formát ako klasický Milionár. V štúdiu sme sedeli traja, všetci sme dostali po desať otázok a kto ich zodpovedal najrýchlejšie, dostal sa do finále,“ vravel.
Tam bola hlavná cena milión litasov. Súťažiaci začínal od tejto sumy a keď nevedel správnu odpoveď, suma sa znížila o polovicu.
„Mal som napríklad otázku, že ktorá krajina vyrábala v tej dobe najviac elektrickej energie na jedného obyvateľa. Odpoveď je Litva, veď máme veľký reaktor a v krajine žije iba 3 milióny ľudí. Ďalšia otázka: kto získal v roku 1929 Oscara pre najlepšieho herca? Emil Jannings. Alebo ďalšia: ktorá krajina tlačila vtedy najviac novín denne? Odpoveď je India,“ vysvetľoval litovský kouč pre maďarský portál.
Dambrauskas napokon vyhral v súťaži 4000 litasov. V dnešnej dobe by to predstavovalo asi 3000 eur, vtedy to však bol ročný príjem v Litve a za túto sumu sa dal kúpiť byt.
On však namiesto toho z týchto peňazí vycestoval do Anglicka a prihlásil sa na trénerský kurz.
„Išiel by som aj vtedy, ak by som nič nevyhral. Takto mi však peniaze pomohli, zaplatil som víza, ubytovanie, študijné náklady a samozrejme letenku,“ uviedol Dambrauskas.
Sen sa mu splnil takmer do bodky
Študoval športovú vedu a trénerstvo na London Metropolitan University a popritom pracoval v mládežníckom futbale, okrem iného aj vo Fulhame, Manchestri United a Brentforde.
Medzitým brigádoval v obchode, zarábal si peniaze roznášaním novín a pracoval aj v škôlke. Všetky svoje peniaze investoval do trénerských kurzov a odbornej literatúry.
„Vedel som, že v Anglicku sa zo mňa nestane profesionálny tréner, z tohto hľadiska je to konzervatívna krajina,“ poznamenal.
Vo svojej vlasti však dostal príležitosť. Najprv bol asistentom, neskôr hlavným trénerom v Ekranase, potom pôsobil u litovského majstra Žalgiris Vilnius, s ktorým dvakrát získal titul.
Nasledovali angažmány v Európe, viedol chorvátsku Goricu, bulharský Ludogorec či cyperskú Omoniu Nicosia.
Začiatkom minulého roka sa stal trénerom maďarského Diósgyőru, kde však z 12 zápasov vyhral len tri a mužstvo koncom sezóny vypadlo z ligy. Hoci nové vedenie klubu chcelo Dambrauskasa presvedčiť, aby ostal, on radšej podpísal zmluvu so Sabahom.
Jeho trénerské krédo je veľmi sympatické. „Chcem dať góly. Ak by som mal opísať preferovaný štýl futbalu jedným slovom, bola by to dominancia. Pre mňa je najlepší výsledok výhra 4:3, pri ktorej by góly zaznamenali štyria rôzni strelci a prihrávali na ne štyria rôzni hráči. Viete si predstaviť kabínu po takomto zápase?“ položil otázku Dambrauskas v rozhovore pre Flashscore.
Jeho sen sa takmer dokonale splnil v odvete play-off o postup do Ligy majstrov. V zápase s Hapoelom Beer Sheva strelilo päť gólov Sabahu päť rôznych hráčov a traja ďalší zaznamenali asistencie.
„Čo by som mohol povedať? Všetko je nádherné. Sabah je najlepší tím mojej kariéry. Chcel by som objať každého fanúšika,“ rozplýval sa po stretnutí.