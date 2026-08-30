Žilina uspela v šlágri a nedovolila Trnave natiahnuť sériu. Hrdinom dvojgólový krídelník

Na snímke radosť hráčov Žiliny.
Fotogaléria (10)
Na snímke radosť hráčov Žiliny. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|30. aug 2026 o 21:02
ShareTweet0

Spartak dosiahol prvú prehru v sezóne.

Niké liga - 6. kolo

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 1:3 (1:2)

Góly: 18. Kudlička - 16. Faško, 30. a 58. Iľko, ŽK: Koštrna, Bukovský – Narimanidze, Káčer

Rozhodovali: Dohál – Hancko, Poláček

Diváci: 7557

Spartak: Vantruba – Koštrna, Sabo (59. Mensah), Ujlaky, Carrión – Laušič, Begala – Kudlička (74. Bukovský), Moiscrapišvili (59. Wildeboer), Trello (64. Azango) – Chorcheli (64. Mehmeti).

Žilina: Šípoš – Pališčák, Narimanidze, Okál – Hranica (74. Ďatko), Káčer (87. Adang), Bzdyl, Bari – Faško (70. Florea), Homet (87. Roginič), Iľko (70. F. Kóša) 

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Spartaka Trnava utrpeli prvú prehru v prebiehajúcom ročníku Niké ligy. Doma podľahli Žiline 1:3 a uvoľnili prvé miesto v tabuľke Dunajskej Strede. 

Žilina udrela na Štadióne Antona Malatinského hneď z prvej šance zápasu, keď Pališčák vysunul Faška, ten využil pošmyknutie križujúceho Saba a sám pred Vantrubom pohodlne skóroval.

„Andeli“ odpovedali vzápätí, akciu potiahol Laušič, Trello posunul z prvej na Kudličku, ktorý telom pretlačil Okála a v záklone pohotovo skóroval.

Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - MŠK Žilina (Niké liga, 6. kolo)
Na snímke radosť hráčov Žiliny po strelení gólu počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.
Na snímke zľava hráč Žiliny Aleksandre Narimanidze, hráč Trnavy Filip Trello a hráč Žiliny Tobiaš Pališčák počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina.
Na snímke radosť hráča Trnavy Timoteja Kudličku po strelení gólu počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.
Na snímke vľavo hráč Trnavy Timotej Kudlička strieľa gól počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.
10 fotografií
Na snímke vľavo hráč Trnavy Giorgi Moistrapišvili a hráč Žiliny Tobias Pališčák počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Kristián Koštrna a hráč Žiliny Patrik Iľko počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Žiliny Michal Faško počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Philip Azango a hráč Žiliny Samuel Ďaťko počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.Na snímke tréner Žiliny Vladimír Veselý počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave.Na snímke vo výskoku vľavo brankár Žiliny David Šípoš a hráč Trnavy Marek Ujlaky počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina.

Po polhodine hry zachytili hostia nepresnú rozohrávku domácich, Faško vyslal do kontry Iľka, ktorý si neatakovaný pripravil strelu a z hranice šestnástky trafil po zemi k žrdi – 1:2.

V 58. minúte sa Žilinčania postupným útokom dostali poľahky až do trnavskej šestnástky a Iľko umiestnenou strelou k vzdialenejšej žrdi pridal tretí gól žlto-zelených.


Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Kmotrík platil pivo, ale niečo dlhé sa skončilo. Tréner Slovana zažil, čo nikdy predtým
    Pavol Spáldnes 21:201
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Žilina uspela v šlágri a nedovolila Trnave natiahnuť sériu. Hrdinom dvojgólový krídelník