Žilina uspela v šlágri a nedovolila Trnave natiahnuť sériu. Hrdinom dvojgólový krídelník

Niké liga - 6. kolo
FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 1:3 (1:2)
Góly: 18. Kudlička - 16. Faško, 30. a 58. Iľko, ŽK: Koštrna, Bukovský – Narimanidze, Káčer
Rozhodovali: Dohál – Hancko, Poláček
Diváci: 7557
Spartak: Vantruba – Koštrna, Sabo (59. Mensah), Ujlaky, Carrión – Laušič, Begala – Kudlička (74. Bukovský), Moiscrapišvili (59. Wildeboer), Trello (64. Azango) – Chorcheli (64. Mehmeti).
Žilina: Šípoš – Pališčák, Narimanidze, Okál – Hranica (74. Ďatko), Káčer (87. Adang), Bzdyl, Bari – Faško (70. Florea), Homet (87. Roginič), Iľko (70. F. Kóša)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Spartaka Trnava utrpeli prvú prehru v prebiehajúcom ročníku Niké ligy. Doma podľahli Žiline 1:3 a uvoľnili prvé miesto v tabuľke Dunajskej Strede.
Žilina udrela na Štadióne Antona Malatinského hneď z prvej šance zápasu, keď Pališčák vysunul Faška, ten využil pošmyknutie križujúceho Saba a sám pred Vantrubom pohodlne skóroval.
„Andeli“ odpovedali vzápätí, akciu potiahol Laušič, Trello posunul z prvej na Kudličku, ktorý telom pretlačil Okála a v záklone pohotovo skóroval.
Po polhodine hry zachytili hostia nepresnú rozohrávku domácich, Faško vyslal do kontry Iľka, ktorý si neatakovaný pripravil strelu a z hranice šestnástky trafil po zemi k žrdi – 1:2.
V 58. minúte sa Žilinčania postupným útokom dostali poľahky až do trnavskej šestnástky a Iľko umiestnenou strelou k vzdialenejšej žrdi pridal tretí gól žlto-zelených.