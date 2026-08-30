Po prehre s Pohroním prišiel koniec. Tatran Prešov ukončil spoluprácu s trénerom

Slovenský futbalový klub FC Tatran Prešov ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Erikom Havrilom. Informoval o tom na svojej oficiálnej stránke.
Prešov bol v uplynulej sezóne 2025/2026 nováčik najvyššej slovenskej súťaže, no neudržal sa v nej a vypadol späť do 2. ligy.
Havrila v nej viedol Prešovčanov v 6 zápasoch, v ktorých tím dosiahol bilanciu tri víťazstvá, remíza a dve prehry.
Po piatkovej prehre s Pohronínm 1:3 figuruje na 7. mieste s 10 bodmi. Klub zatiaľ neinformoval o mene nového trénera.
Havrila prevzal pozíciu hlavného trénera prešovského A-mužstva 23. marca 2026 v situácii, keď sa Tatran snažil udržať sa v najvyššej súťaži.
Vo funkcii vtedy nahradil Jozefa Kostelníka, ktorý v nej vydržal menej než mesiac.
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
FC PetržalkaFC Petržalka
6
6
0
0
16:2
18
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
5
0
1
13:6
15
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
1
2
12:10
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
6:6
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
2
4
0
11:8
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
3
1
2
10:10
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
6
2
2
2
10:6
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
6
2
1
3
9:7
7
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
6
2
1
3
4:9
7
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
6
2
0
4
4:9
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
1
2
3
5:7
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
1
2
3
9:10
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
1
1
3
7:9
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
6
0
3
3
4:7
3
MFK BytčaMFK Bytča
5
1
0
4
3:16
3
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body