Slovan prvýkrát prehral pod vedením Tourého. Doma prekvapujúco nestačil na Michalovce

Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
Na snímke tréner Slovana Yaya Touré. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|30. aug 2026 o 18:52
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Víťazný gól strelil Ukrajinec Lemiško.

Niké liga - 6. kolo

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (1:1)

Góly: 15. Macuoka - 6. Danek, 55. Lemiško.

Rozhodcovia: Marhefka - Košecký, Hrmo, ŽK: Ignatenko - Mashike Sukisa, Cotrell, Zubairu

Diváci: 8202

Slovan: Popovič – Kozlovský, Wimmer, Bajrič, Mustafič – Macuoka (79. Blackman), Ignatenko, Gajdoš (75. Ibrahim) – Marcelli (65. Yirajang), Čerepkai (64. Barseghjan), Camara (64. Šporar)

Michalovce: Jakubech - Bahi, Dzotsenidze, Volanakis – Lemiško (67. Theofanopoulos), Cottrell (75. Zubairu), Pilling, Pauschek – Danek (81. Korba), Koscelník – Mashike Sukisa (66. Brosnan)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Niké ligy a vôbec prvú pod vedením trénera Yayu Toureho. V nedeľnom zápase 6. kola podľahli doma Michalovciam 1:2. 

V prvom polčase poslal hostí do vedenia po peknej strele spoza šestnástky Patrik Danek, ale potom aj so šťastím vyrovnal Daiki Macuoka po prihrávke Nina Marcelliho.

Slovan mal viac z hry, ale hosťom opäť vyšla akcia po zakončení Lemiška a ten rozhodol. Domáci potom mali tlak, ale viacero šancí nepremenili. 

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Slovan prvýkrát prehral pod vedením Tourého. Doma prekvapujúco nestačil na Michalovce
    dnes 18:5219
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