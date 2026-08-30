Slovan prvýkrát prehral pod vedením Tourého. Doma prekvapujúco nestačil na Michalovce

Niké liga - 6. kolo
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (1:1)
Góly: 15. Macuoka - 6. Danek, 55. Lemiško.
Rozhodcovia: Marhefka - Košecký, Hrmo, ŽK: Ignatenko - Mashike Sukisa, Cotrell, Zubairu
Diváci: 8202
Slovan: Popovič – Kozlovský, Wimmer, Bajrič, Mustafič – Macuoka (79. Blackman), Ignatenko, Gajdoš (75. Ibrahim) – Marcelli (65. Yirajang), Čerepkai (64. Barseghjan), Camara (64. Šporar)
Michalovce: Jakubech - Bahi, Dzotsenidze, Volanakis – Lemiško (67. Theofanopoulos), Cottrell (75. Zubairu), Pilling, Pauschek – Danek (81. Korba), Koscelník – Mashike Sukisa (66. Brosnan)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Niké ligy a vôbec prvú pod vedením trénera Yayu Toureho. V nedeľnom zápase 6. kola podľahli doma Michalovciam 1:2.
V prvom polčase poslal hostí do vedenia po peknej strele spoza šestnástky Patrik Danek, ale potom aj so šťastím vyrovnal Daiki Macuoka po prihrávke Nina Marcelliho.
Slovan mal viac z hry, ale hosťom opäť vyšla akcia po zakončení Lemiška a ten rozhodol. Domáci potom mali tlak, ale viacero šancí nepremenili.