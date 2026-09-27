    VIDEO: Životná sólo jazda. Amerika má prvého majstra sveta od čias Armstronga

    Brandon McNulty sa stal majstrov sveta v cyklistike
    Fotogaléria (22)
    Brandon McNulty sa stal majstrov sveta v cyklistike (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|27. sep 2026 o 21:29
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    Na čele pretekov sa osamostatnil 30 km pred cieľom.

    MS v cestnej cyklistike 2026

    Preteky mužov elite (Montreal - Montreal, 273,7 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    USA

    Brandon McNulty

    6:17:04 h

    2.

    AUS

    Michael Matthews

    + 13 s

    3.

    NLD

    Mathieu van der Poel

    + 13 s

    4.

    USA

    Quinn Simmons

    + 13 s

    5.

    MEX

    Isaac del Toro

    + 14 s

    6.

    DNK

    Mads Pedersen

    + 14 s

    7.

    GBR

    Tom Pidcock

    + 14 s

    8.

    USA

    Matteo Jorgenson

    + 14 s

    9.

    ITA

    Giulio Ciccone

    + 14 s

    10.

    IRL

    Ben Healy

    + 14 s

    -

    SVK

    Vladimír Kováčik

    nedokončil

    Brandon McNulty z USA triumfoval na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v pretekoch mužov elite s hromadným štartom.

    Zlatú medailu mu na trati v Montreale priniesol útok približne 30 km pred cieľom 273,7 km dlhých pretekov, ktoré zvládol za 6:17:04 h.

    Striebro si vybojoval Austrálčan Michael Matthews, bronz získal jeden z hlavných favoritov Mathieu van der Poel z Holandska. Slovensko zastupoval Vladimír Kováčik, ktorý preteky nedokončil.

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    McNulty sa stal tretím americkým cyklistom, ktorý získal titul majstra sveta medzi mužmi v cestných pretekoch v kategórii elite.

    Naposledy sa to podarilo v roku 1993 legendárnemu Lanceovi Armstrongovi, pred ním sa radoval aj ďalší Američan Greg LeMond v rokoch 1983 a 1989.

    „Úprimne, ani neviem, čo sa stalo. Som úplne bez slov. Až do posledných 100 metrov som tomu ani neveril, bol som veľmi unavený. Už som ´zomieral´, ale stále som tlačil. Už týždne hovoríme, že máme silný tím a že je to možné.

    Myslím si, že sme jazdili skvele a mali všetko pod kontrolou. Robili sme si z toho srandu s manželkou, pretože som vedel, že sa niečo môže stať, ale bol by potrebný zázrak. Teraz sa zdá, že sa ten zázrak stal,“ citoval dojatého víťaza portál cyclingnews.com.

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    Preteky s prevýšením viac ako 3.800 m počas 12 kôl okruhu Mount Royal a stúpania Camillien-Houde (2,3 km so sklonom 6,2 %) mali priniesť vyčerpávajúci boj, v ktorom mohli uspieť len tí najsilnejší.

    Fotogaléria z pretekov mužov elite na MS v cyklistike 2026
    Brandon McNulty, of the United States, celebrates after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championship
    Brandon McNulty, of the United States, is hugged by his wife Summer after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships
    The peloton chases early leaders during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championship
    The peloton chases early leaders during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships
    22 fotografií
    Canada's Michael Woods, third from right, competes in the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipThe peloton chases early leaders during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipThe peloton chases early leaders during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipThe peloton chases early leaders during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipBrandon McNulty sa stal majstrov sveta v cyklistikeBrandon McNulty počas MS v cyklistikeBrandon McNulty, of the United States, celebrates after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipBrandon McNulty, of the United States, centre, Michael Matthews, of Australia, left, and Mathieu van der Poel, of the Netherlands, pose with their medals following the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipBrandon McNulty, of the United States, centre, Michael Matthews, of Australia, left, and Mathieu van der Poel, of the Netherlands, pose with their medals following the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipIsaac del Toro of Mexico leads a chase group during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, on Sunday, Sept. 27, 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)Brandon McNulty, of the United States, celebrates after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipMathieu van der Poel, of the Netherlands, right, races to a third place finish ahead of Quinn Simmons of the United States, during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, on Sunday, Sept. 27, 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)Brandon McNulty, of the United States, right, is hugged by a team member after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling UCI event sport road athletes bicycle world championshipMathieu van der Poel, of the Netherlands, left, races to a third place finish ahead of Mauro Schmid, of Switzerland, during the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, on Sunday, Sept. 27, 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)Brandon McNulty, of the United States, celebrates winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championshipsBrandon McNulty, of the United States, embraces his wife after winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, on Sunday, Sept. 27, 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)Brandon McNulty, of the United States, celebrates winning the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal, Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP)Brandon McNulty, of the United States, centre, Michael Matthews, of Australia, right, and Mathieu van der Poel, of the Netherlands, pose for a selfie following the men's elite road race at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sunday, Sept. 27, 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships - cycling - UCI - event - sport - road - athletes - bicycle - world championships

    Počas sezóny sa očakávalo, že v týchto pretekoch zaútočí Tadej Pogačar na svoj tretí titul majstra sveta za sebou po dominantných sólových úspechoch v Zürichu a Kigali.

    Slovinca však vyradilo z hry zranenie, pre ktoré prišiel aj o možnosť vyhrať na Vuelte, ktorá mu ako posledná chýba k skompletizovaniu zbierky na Tour.

    Šance sa tak otvorili ďalším pretekárom a okruh favoritov bol široký. Tým najväčším bol Belgičan Remco Evenepoel a výbornú formu si do dejiska šampionátu priniesol aj jeho krajan Wout van Aert.

    Ambície na dúhový dres mal aj Holanďan van der Poel, Francúz Paul Seixas či Mexičan Isaac del Toro.

    Slovenská účasť bola nevyhnutým náhradným riešením a na štart sa postavil masér a člen realizačného tímu Kováčik.

    Podobne naskočila do pelotónu aj v sobotu Tereza Kurnická, keďže Slovensko nechcelo prísť o lepšiu pozíciu v rebríčku UCI pred olympijskou kvalifikáciou.

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    Dvadsaťosemročný Kováčik držal tempo s pelotónom približne 100 km, po ktorých z pretekov odstúpil.

    „Nemám na to slov. Je to sen pre každého pretekára a ja som tu len ako masér, čo je šialené,“ povedal slovenský zástupca v rozhovore pre televíziu Eurosport.

    Priebeh pretekov

    Po úvodnej a rovinatej časti z Brossardu do Montrealu čakali jazdcov mestské okruhy s troma krátkymi stúpaniami. Trasa bola podobná Grand Prix Montrealu, ktorá sa išla v polovici septembra a vyhral ju van der Poel.

    Holanďan patril k najaktívnejším mužom nedeľných pretekov. Držal sa na čele, kde mu spoločnosť robili Brit Oscar Onley, Američan Quinn Simmons či slovinský reprezentant Primož Roglič.

    Zozadu sa držala na úrovni 30-40 sekúnd skupina okolo del Tora, Seixasa a Evenepoela, ktorému postupne dochádzali sily a z boja o titul majstra sveta vypadol aj spolu s van Aertom.

    Približne 35 km pred cieľom sa sily na trati opäť spojili do jednej skupiny, no nie nadlho.

    Dopredu sa vybral osamotený Američan Brandon McNulty, ktorý sa krátko pred svojim útokom zhováral s del Torom - tímovým kolegom zo SAE Team Emirates.

    Prenasledovatelia za McNultym nedokázali spolupracovať a Američan si kontroloval na čele vlastné tempo a držal si približne minútový náskok.

    Šok na úkor najväčších favoritov 28-ročný McNulty dokonal a radoval sa z najväčšieho triumfu vo svojej kariére.

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    Cyklistika

    Brandon McNulty sa stal majstrov sveta v cyklistike
    Brandon McNulty sa stal majstrov sveta v cyklistike
    VIDEO: Životná sólo jazda. Amerika má prvého majstra sveta od čias Armstronga
    ne 21:292
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